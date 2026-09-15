Top.Mail.Ru
Уцененный товар Видеорегистратор Каркам T1 хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 645063
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Уцененный товар Видеорегистратор Каркам T1 хорошее состояние, 645063

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Уценка
Видеорегистратор Каркам T1 хорошее состояние - фото 1
Уценка
Видеорегистратор Каркам T1 хорошее состояние - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистраторы
Причина уценки
неполный комплект крепления;
Наличие экрана
нет
Кол-во камер
1
Угол обзора
90°
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Питание
от гнезда прикуривателя
  • Видеорегистратор Каркам T1 хорошее состояние - фото 1
  • Видеорегистратор Каркам T1 хорошее состояние - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%
1 700 руб.  3 360 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 645063
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Видеорегистратор Каркам T1 хорошее состояние
1 700 руб. -49%
3 360 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Каркам
Тип товара
Видеорегистраторы
Причина уценки
неполный комплект крепления;
Комплектация
видеорегистратор, ЗУ, коробка, присоска
Наличие экрана
нет
Кол-во камер
1
Угол обзора
90°
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Питание
от гнезда прикуривателя
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х9
Вес, г.
400

Описание товара Уцененный товар Видеорегистратор Каркам T1 хорошее состояние

Видеорегистратор Каркам T1
Внешний вид: хорошее состояние;
Спецификация:

  • Тип:видеорегистратор
  • Угол обзора по вертикали, в градусах: 90
  • Максимальное разрешение видеозаписи: 1920x1080
  • Циклическая запись:1 мин; 3 мин
Комплектность: видеорегистратор, ЗУ, коробка, присоска
Причина уценки: неполный комплект крепления;



Теги товара: Full HD (1080), Без экрана

Отзывы о товаре Уцененный товар Видеорегистратор Каркам T1 хорошее состояние




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Каркам
Тип товара
Видеорегистраторы
Причина уценки
неполный комплект крепления;
Комплектация
видеорегистратор, ЗУ, коробка, присоска
Наличие экрана
нет
Кол-во камер
1
Угол обзора
90°
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Питание
от гнезда прикуривателя
Страна производитель
Китай
Описание
Видеорегистратор Каркам T1
Внешний вид: хорошее состояние;
Спецификация:
  • Тип:видеорегистратор
  • Угол обзора по вертикали, в градусах: 90
  • Максимальное разрешение видеозаписи: 1920x1080
  • Циклическая запись:1 мин; 3 мин
Комплектность: видеорегистратор, ЗУ, коробка, присоска
Причина уценки: неполный комплект крепления;


Теги товара: Full HD (1080), Без экрана
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Видеорегистратор Каркам T1 хорошее состояние - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1700 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...