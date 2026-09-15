Top.Mail.Ru
Тюбинг Nika зеленый-желтый ,ТБК-85/ЗЖ2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Тюбинг Nika зеленый-желтый ,ТБК-85/ЗЖ2

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Тюбинг Nika зеленый-желтый ,ТБК-85/ЗЖ2 - фото 1
Тюбинг Nika зеленый-желтый ,ТБК-85/ЗЖ2 - фото 2
Тюбинг Nika зеленый-желтый ,ТБК-85/ЗЖ2 - фото 3
Тюбинг Nika зеленый-желтый ,ТБК-85/ЗЖ2 - фото 4
Тюбинг Nika зеленый-желтый ,ТБК-85/ЗЖ2 - фото 5
Тюбинг Nika зеленый-желтый ,ТБК-85/ЗЖ2 - фото 6
Тюбинг Nika зеленый-желтый ,ТБК-85/ЗЖ2 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ватрушка (тюбинг)
  • Тюбинг Nika зеленый-желтый ,ТБК-85/ЗЖ2 - фото 1
  • Тюбинг Nika зеленый-желтый ,ТБК-85/ЗЖ2 - фото 2
  • Тюбинг Nika зеленый-желтый ,ТБК-85/ЗЖ2 - фото 3
  • Тюбинг Nika зеленый-желтый ,ТБК-85/ЗЖ2 - фото 4
  • Тюбинг Nika зеленый-желтый ,ТБК-85/ЗЖ2 - фото 5
  • Тюбинг Nika зеленый-желтый ,ТБК-85/ЗЖ2 - фото 6
  • Тюбинг Nika зеленый-желтый ,ТБК-85/ЗЖ2 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
1 600 руб.  2 234 руб. 
Начислим 56 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 592970
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Тюбинг Nika зеленый-желтый ,ТБК-85/ЗЖ2
1 600 руб. -28%
2 234 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nika
Тип товара
Ватрушка (тюбинг)
Высота, см
30
Материал
ПВХ
Размер
850 х 850 х 300
Ширина, см
85
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
35х30х4
Вес, кг.
1

Описание товара Тюбинг Nika зеленый-желтый ,ТБК-85/ЗЖ2

Для зимнего катания с горок. В основе - автомобильная камера. Максимальная нагрузка - 40 кг



Смотрите также: Санки, снегокаты

Отзывы о товаре Тюбинг Nika зеленый-желтый ,ТБК-85/ЗЖ2




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Nika
Тип товара
Ватрушка (тюбинг)
Высота, см
30
Материал
ПВХ
Размер
850 х 850 х 300
Ширина, см
85
Страна производитель
Россия
Описание
Для зимнего катания с горок. В основе - автомобильная камера. Максимальная нагрузка - 40 кг


Смотрите также: Санки, снегокаты
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Тюбинг Nika зеленый-желтый ,ТБК-85/ЗЖ2 - по цене 1600 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...