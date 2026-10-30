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Автоакустика Morel MAXIMO 6 MKII 2-компонентная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Автоакустика Morel MAXIMO 6 MKII 2-компонентная

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Автоакустика Morel MAXIMO 6 MKII 2-компонентная - фото 1
Автоакустика Morel MAXIMO 6 MKII 2-компонентная - фото 2
Автоакустика Morel MAXIMO 6 MKII 2-компонентная - фото 3
Автоакустика Morel MAXIMO 6 MKII 2-компонентная - фото 4
Автоакустика Morel MAXIMO 6 MKII 2-компонентная - фото 5
Автоакустика Morel MAXIMO 6 MKII 2-компонентная - фото 6
Автоакустика Morel MAXIMO 6 MKII 2-компонентная - фото 7
Автоакустика Morel MAXIMO 6 MKII 2-компонентная - фото 8
Автоакустика Morel MAXIMO 6 MKII 2-компонентная - фото 9
Автоакустика Morel MAXIMO 6 MKII 2-компонентная - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
  • Автоакустика Morel MAXIMO 6 MKII 2-компонентная - фото 1
  • Автоакустика Morel MAXIMO 6 MKII 2-компонентная - фото 2
  • Автоакустика Morel MAXIMO 6 MKII 2-компонентная - фото 3
  • Автоакустика Morel MAXIMO 6 MKII 2-компонентная - фото 4
  • Автоакустика Morel MAXIMO 6 MKII 2-компонентная - фото 5
  • Автоакустика Morel MAXIMO 6 MKII 2-компонентная - фото 6
  • Автоакустика Morel MAXIMO 6 MKII 2-компонентная - фото 7
  • Автоакустика Morel MAXIMO 6 MKII 2-компонентная - фото 8
  • Автоакустика Morel MAXIMO 6 MKII 2-компонентная - фото 9
  • Автоакустика Morel MAXIMO 6 MKII 2-компонентная - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 230 руб. 
Начислим 132 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 522056
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Автоакустика Morel MAXIMO 6 MKII 2-компонентная
8 230 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Morel
Тип товара
Автоакустика
Размеры в упаковке, см
35х20х7
Вес, кг.
2.6

Описание товара Автоакустика Morel MAXIMO 6 MKII 2-компонентная

Универсальная акустика, подходящая как для апгрейда штатной акустики, так и для использования с усилителем. Диффузор мидбасового динамика выполнен из бумажного композита, и смонтирован с двойным подвесом из вспененного полиуретана. В звучании 25 мм тканевого купольного твитера отсутствует резкость, которая присуща акустике в этом ценовом диапазоне. Такая конструкция расширяет частотные характеристики, а также дает высокую детальность и точность звучания. Фильтры ВЧ небольших размеров, частота раздела 4000 Гц, что существенно облегчает их установку в автомобиле. Поставляется без защитных грилей.

Отзывы о товаре Автоакустика Morel MAXIMO 6 MKII 2-компонентная




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Характеристики
Бренд
Morel
Тип товара
Автоакустика
Описание
Универсальная акустика, подходящая как для апгрейда штатной акустики, так и для использования с усилителем. Диффузор мидбасового динамика выполнен из бумажного композита, и смонтирован с двойным подвесом из вспененного полиуретана. В звучании 25 мм тканевого купольного твитера отсутствует резкость, которая присуща акустике в этом ценовом диапазоне. Такая конструкция расширяет частотные характеристики, а также дает высокую детальность и точность звучания. Фильтры ВЧ небольших размеров, частота раздела 4000 Гц, что существенно облегчает их установку в автомобиле. Поставляется без защитных грилей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Автоакустика Morel MAXIMO 6 MKII 2-компонентная - стоимость товара 8230 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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