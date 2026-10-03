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Характеристики
Тип товара
Чистящие средства для кофемашин
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
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Описание товара Жидкость для декальцинации Proxima D11 0.25 л
Средство очистки от накипи PROXIMA D11 (250 мл) – Готовый раствор подходит для автоматических кофемашин и рожковых кофеварок всех типов и моделей. Жидкая формула Проксима Д11 позволит за одно применение бережно и полностью очистить внутренние детали кофемашины (кофеварки) от известковых отложений. Регулярное применение продлевает срок эксплуатации кофемашин (кофеварок). Качество не уступает российским и зарубежным аналогам! Способ применения: 1. Используя раствор произведите очистку согласно инструкции производителя обслуживаемой модели. 2. Съемные детали замочите в растворе до полного удаления накипи. Для достижения лучшего результата очистки температура жидкости должна быть выше 40°С. 3. По завершению очистки тщательно промойте водой. Состав: щелочной агент, неиногенные ПАВ, комплексообразователь. Внимание: хранить в сухом помещении в плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре от –5°С до +25°С, вдали от источников тепла, отдельно от пищевых продуктов. Вызывает раздражение кожи и глаз. При работе со средством пользоваться средствами защиты рук и глаз/лица. При попадании на кожу и в глаза, тщательно промыть водой. При необходимости обратиться к врачу-специалисту. Беречь от детей!
Средство очистки от накипи PROXIMA D11 (250 мл) – Готовый раствор подходит для автоматических кофемашин и рожковых кофеварок всех типов и моделей. Жидкая формула Проксима Д11 позволит за одно применение бережно и полностью очистить внутренние детали кофемашины (кофеварки) от известковых отложений. Регулярное применение продлевает срок эксплуатации кофемашин (кофеварок). Качество не уступает российским и зарубежным аналогам! Способ применения: 1. Используя раствор произведите очистку согласно инструкции производителя обслуживаемой модели. 2. Съемные детали замочите в растворе до полного удаления накипи. Для достижения лучшего результата очистки температура жидкости должна быть выше 40°С. 3. По завершению очистки тщательно промойте водой. Состав: щелочной агент, неиногенные ПАВ, комплексообразователь. Внимание: хранить в сухом помещении в плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре от –5°С до +25°С, вдали от источников тепла, отдельно от пищевых продуктов. Вызывает раздражение кожи и глаз. При работе со средством пользоваться средствами защиты рук и глаз/лица. При попадании на кожу и в глаза, тщательно промыть водой. При необходимости обратиться к врачу-специалисту. Беречь от детей!
Жидкость для декальцинации Proxima D11 0.25 л - купить по цене 280 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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