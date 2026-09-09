Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
25 см
Диаметр ручного душа, мм
12x12 см
Кол-во режимов ручного душа
3
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 260945
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Описание товара Душевая система с термостатом AM.PM Spirit F0770A400 хром
Экстраординарный дизайн: современный минималистичный стиль и экстра-функциональность. Смеситель для душа с термостатом: настенная установка, картридж с термоэлементом, стопор безопасности на 38°C, запирающий и переключающий вентиль, выход для душа 1/2“, встроенные обратные клапаны, встроенные фильтры, эксцентрики, подключение G 1/2“. 3 режима ручного душа: Spray, EnerJet, Spray + Massage, переключатель режимов Simple Switch Push, функция Rub&amp;amp Clean для легкой очистки душевых форсунок. Регулируемый в трех плоскостях держатель для ручного душа, шаровый шарнир в держателе верхнего душа позволяет регулировать угол наклона, шарнирное соединение защищает душевой шланг от перекручивания.
Экстраординарный дизайн: современный минималистичный стиль и экстра-функциональность. Смеситель для душа с термостатом: настенная установка, картридж с термоэлементом, стопор безопасности на 38°C, запирающий и переключающий вентиль, выход для душа 1/2“, встроенные обратные клапаны, встроенные фильтры, эксцентрики, подключение G 1/2“. 3 режима ручного душа: Spray, EnerJet, Spray + Massage, переключатель режимов Simple Switch Push, функция Rub&amp;amp Clean для легкой очистки душевых форсунок. Регулируемый в трех плоскостях держатель для ручного душа, шаровый шарнир в держателе верхнего душа позволяет регулировать угол наклона, шарнирное соединение защищает душевой шланг от перекручивания.
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