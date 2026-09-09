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Душевая система с термостатом AM.PM Spirit F0770A400 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Душевая система с термостатом AM.PM Spirit F0770A400 хром

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Душевая система с термостатом AM.PM Spirit F0770A400 хром - фото 1
Душевая система с термостатом AM.PM Spirit F0770A400 хром - фото 2
Душевая система с термостатом AM.PM Spirit F0770A400 хром - фото 3
Душевая система с термостатом AM.PM Spirit F0770A400 хром - фото 4
Душевая система с термостатом AM.PM Spirit F0770A400 хром - фото 5
Душевая система с термостатом AM.PM Spirit F0770A400 хром - фото 6
Душевая система с термостатом AM.PM Spirit F0770A400 хром - фото 7
Душевая система с термостатом AM.PM Spirit F0770A400 хром - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
25 см
Диаметр ручного душа, мм
12x12 см
Кол-во режимов ручного душа
3
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
  • Душевая система с термостатом AM.PM Spirit F0770A400 хром - фото 1
  • Душевая система с термостатом AM.PM Spirit F0770A400 хром - фото 2
  • Душевая система с термостатом AM.PM Spirit F0770A400 хром - фото 3
  • Душевая система с термостатом AM.PM Spirit F0770A400 хром - фото 4
  • Душевая система с термостатом AM.PM Spirit F0770A400 хром - фото 5
  • Душевая система с термостатом AM.PM Spirit F0770A400 хром - фото 6
  • Душевая система с термостатом AM.PM Spirit F0770A400 хром - фото 7
  • Душевая система с термостатом AM.PM Spirit F0770A400 хром - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 260945
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Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
25 см
Диаметр ручного душа, мм
12x12 см
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
92х42х9
Вес, кг.
6

Описание товара Душевая система с термостатом AM.PM Spirit F0770A400 хром

Экстраординарный дизайн: современный минималистичный стиль и экстра-функциональность. Смеситель для душа с термостатом: настенная установка, картридж с термоэлементом, стопор безопасности на 38°C, запирающий и переключающий вентиль, выход для душа 1/2“, встроенные обратные клапаны, встроенные фильтры, эксцентрики, подключение G 1/2“. 3 режима ручного душа: Spray, EnerJet, Spray + Massage, переключатель режимов Simple Switch Push, функция Rub&amp;amp;amp Clean для легкой очистки душевых форсунок. Регулируемый в трех плоскостях держатель для ручного душа, шаровый шарнир в держателе верхнего душа позволяет регулировать угол наклона, шарнирное соединение защищает душевой шланг от перекручивания.



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Отзывы о товаре Душевая система с термостатом AM.PM Spirit F0770A400 хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
25 см
Диаметр ручного душа, мм
12x12 см
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Страна производитель
Германия
Описание
Экстраординарный дизайн: современный минималистичный стиль и экстра-функциональность. Смеситель для душа с термостатом: настенная установка, картридж с термоэлементом, стопор безопасности на 38°C, запирающий и переключающий вентиль, выход для душа 1/2“, встроенные обратные клапаны, встроенные фильтры, эксцентрики, подключение G 1/2“. 3 режима ручного душа: Spray, EnerJet, Spray + Massage, переключатель режимов Simple Switch Push, функция Rub&amp;amp;amp Clean для легкой очистки душевых форсунок. Регулируемый в трех плоскостях держатель для ручного душа, шаровый шарнир в держателе верхнего душа позволяет регулировать угол наклона, шарнирное соединение защищает душевой шланг от перекручивания.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
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Доставка
Отзывы


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