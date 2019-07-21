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Madonna - Like A Virgin (0081227973599) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Madonna - Like A Virgin (0081227973599) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Madonna - Like A Virgin (0081227973599) виниловая пластинка - фото 1
Madonna - Like A Virgin (0081227973599) виниловая пластинка - фото 2
Madonna - Like A Virgin (0081227973599) виниловая пластинка - фото 3
Madonna - Like A Virgin (0081227973599) виниловая пластинка - фото 4
Madonna - Like A Virgin (0081227973599) виниловая пластинка - фото 5
Madonna - Like A Virgin (0081227973599) виниловая пластинка - фото 6
Madonna - Like A Virgin (0081227973599) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
LIKE A VIRGIN
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Madonna - Like A Virgin (0081227973599) виниловая пластинка - фото 1
  • Madonna - Like A Virgin (0081227973599) виниловая пластинка - фото 2
  • Madonna - Like A Virgin (0081227973599) виниловая пластинка - фото 3
  • Madonna - Like A Virgin (0081227973599) виниловая пластинка - фото 4
  • Madonna - Like A Virgin (0081227973599) виниловая пластинка - фото 5
  • Madonna - Like A Virgin (0081227973599) виниловая пластинка - фото 6
  • Madonna - Like A Virgin (0081227973599) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 99139
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Коллекция MADONNA
filter_none Товар входит в коллекцию MADONNA

Коллекция MADONNA


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sire
Barcode
[0081227973599]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
LIKE A VIRGIN
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Madonna - Like A Virgin (0081227973599) виниловая пластинка

Track List

A1Material Girl4:04
A2Angel3:57
A3Like A Virgin3:39
A4Over And Over4:13
A5Love Don't Live Here Anymore4:51
B1Dress You Up4:02
B2Shoo-Bee-Doo5:18
B3Pretender4:31
B4Stay4:09

Отзывы о товаре Madonna - Like A Virgin (0081227973599) виниловая пластинка

21.07.2019
Андрей

Достоинства:
Цена.

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
Вторая покупка в котофото и снова пластинка. Критерий выбора более низкая цена чем в других местах.



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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sire
Barcode
[0081227973599]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
LIKE A VIRGIN
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание

Track List

A1Material Girl4:04
A2Angel3:57
A3Like A Virgin3:39
A4Over And Over4:13
A5Love Don't Live Here Anymore4:51
B1Dress You Up4:02
B2Shoo-Bee-Doo5:18
B3Pretender4:31
B4Stay4:09
Самовывоз
Доставка
Отзывы
21.07.2019
Андрей

Достоинства:
Цена.

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
Вторая покупка в котофото и снова пластинка. Критерий выбора более низкая цена чем в других местах.


Madonna - Like A Virgin (0081227973599) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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