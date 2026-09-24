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Владимир Кузьмин - Я Твой Рокенрол_Kuzmin Absolute Band (4640001406164) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Владимир Кузьмин - Я Твой Рокенрол_Kuzmin Absolute Band (4640001406164) виниловая пластинка

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Владимир Кузьмин - Я Твой Рокенрол_Kuzmin Absolute Band (4640001406164) виниловая пластинка - фото 1
Владимир Кузьмин - Я Твой Рокенрол_Kuzmin Absolute Band (4640001406164) виниловая пластинка - фото 2
Владимир Кузьмин - Я Твой Рокенрол_Kuzmin Absolute Band (4640001406164) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Я Твой Рокенрол_Kuzmin Absolute Band
Жанр
Русский рок, Российская поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Владимир Кузьмин - Я Твой Рокенрол_Kuzmin Absolute Band (4640001406164) виниловая пластинка - фото 1
  • Владимир Кузьмин - Я Твой Рокенрол_Kuzmin Absolute Band (4640001406164) виниловая пластинка - фото 2
  • Владимир Кузьмин - Я Твой Рокенрол_Kuzmin Absolute Band (4640001406164) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 280 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 698875
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Владимир Кузьмин - Я Твой Рокенрол_Kuzmin Absolute Band (4640001406164) виниловая пластинка
3 280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001406164]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Я Твой Рокенрол_Kuzmin Absolute Band
Жанр
Русский рок, Российская поп-музыка
Трек-лист
Я — Твой Рокенрол, Жизни Бесконечность, Никто Меня Так Не Любил, Одноглазый Джон (Пират), Полный Близнец Завтра Мы Летим На Марс, Шейк-шейк Бала-бала, Катманду, Проблем
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Владимир Кузьмин - Я Твой Рокенрол_Kuzmin Absolute Band (4640001406164) виниловая пластинка

Впервые на виниле дебютный альбом «Я - твой рокенрол» сайд-проекта Владимира Кузьмина KUZMIN ABSOLUTE BAND. Записано в октябре 2019 в студии Propeller Sound.

Отзывы о товаре Владимир Кузьмин - Я Твой Рокенрол_Kuzmin Absolute Band (4640001406164) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001406164]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Я Твой Рокенрол_Kuzmin Absolute Band
Жанр
Русский рок, Российская поп-музыка
Трек-лист
Я — Твой Рокенрол, Жизни Бесконечность, Никто Меня Так Не Любил, Одноглазый Джон (Пират), Полный Близнец Завтра Мы Летим На Марс, Шейк-шейк Бала-бала, Катманду, Проблем
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Впервые на виниле дебютный альбом «Я - твой рокенрол» сайд-проекта Владимира Кузьмина KUZMIN ABSOLUTE BAND. Записано в октябре 2019 в студии Propeller Sound.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Владимир Кузьмин - Я Твой Рокенрол_Kuzmin Absolute Band (4640001406164) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3280 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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