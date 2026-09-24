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Аквариум - Оракул Божественной Бутылки (2Lp) (4640004135078) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Аквариум - Оракул Божественной Бутылки (2Lp) (4640004135078) виниловая пластинка

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Аквариум - Оракул Божественной Бутылки (2Lp) (4640004135078) виниловая пластинка - фото 1
Аквариум - Оракул Божественной Бутылки (2Lp) (4640004135078) виниловая пластинка - фото 2
Аквариум - Оракул Божественной Бутылки (2Lp) (4640004135078) виниловая пластинка - фото 3
Аквариум - Оракул Божественной Бутылки (2Lp) (4640004135078) виниловая пластинка - фото 4
Аквариум - Оракул Божественной Бутылки (2Lp) (4640004135078) виниловая пластинка - фото 5
Аквариум - Оракул Божественной Бутылки (2Lp) (4640004135078) виниловая пластинка - фото 6
Аквариум - Оракул Божественной Бутылки (2Lp) (4640004135078) виниловая пластинка - фото 7
Аквариум - Оракул Божественной Бутылки (2Lp) (4640004135078) виниловая пластинка - фото 8
Аквариум - Оракул Божественной Бутылки (2Lp) (4640004135078) виниловая пластинка - фото 9
Аквариум - Оракул Божественной Бутылки (2Lp) (4640004135078) виниловая пластинка - фото 10
Аквариум - Оракул Божественной Бутылки (2Lp) (4640004135078) виниловая пластинка - фото 11
Аквариум - Оракул Божественной Бутылки (2Lp) (4640004135078) виниловая пластинка - фото 12
Аквариум - Оракул Божественной Бутылки (2Lp) (4640004135078) виниловая пластинка - фото 13
Аквариум - Оракул Божественной Бутылки (2Lp) (4640004135078) виниловая пластинка - фото 14
Аквариум - Оракул Божественной Бутылки (2Lp) (4640004135078) виниловая пластинка - фото 15
Аквариум - Оракул Божественной Бутылки (2Lp) (4640004135078) виниловая пластинка - фото 16
Аквариум - Оракул Божественной Бутылки (2Lp) (4640004135078) виниловая пластинка - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Оракул Божественной Бутылки
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Аквариум - Оракул Божественной Бутылки (2Lp) (4640004135078) виниловая пластинка - фото 1
  • Аквариум - Оракул Божественной Бутылки (2Lp) (4640004135078) виниловая пластинка - фото 2
  • Аквариум - Оракул Божественной Бутылки (2Lp) (4640004135078) виниловая пластинка - фото 3
  • Аквариум - Оракул Божественной Бутылки (2Lp) (4640004135078) виниловая пластинка - фото 4
  • Аквариум - Оракул Божественной Бутылки (2Lp) (4640004135078) виниловая пластинка - фото 5
  • Аквариум - Оракул Божественной Бутылки (2Lp) (4640004135078) виниловая пластинка - фото 6
  • Аквариум - Оракул Божественной Бутылки (2Lp) (4640004135078) виниловая пластинка - фото 7
  • Аквариум - Оракул Божественной Бутылки (2Lp) (4640004135078) виниловая пластинка - фото 8
  • Аквариум - Оракул Божественной Бутылки (2Lp) (4640004135078) виниловая пластинка - фото 9
  • Аквариум - Оракул Божественной Бутылки (2Lp) (4640004135078) виниловая пластинка - фото 10
  • Аквариум - Оракул Божественной Бутылки (2Lp) (4640004135078) виниловая пластинка - фото 11
  • Аквариум - Оракул Божественной Бутылки (2Lp) (4640004135078) виниловая пластинка - фото 12
  • Аквариум - Оракул Божественной Бутылки (2Lp) (4640004135078) виниловая пластинка - фото 13
  • Аквариум - Оракул Божественной Бутылки (2Lp) (4640004135078) виниловая пластинка - фото 14
  • Аквариум - Оракул Божественной Бутылки (2Lp) (4640004135078) виниловая пластинка - фото 15
  • Аквариум - Оракул Божественной Бутылки (2Lp) (4640004135078) виниловая пластинка - фото 16
  • Аквариум - Оракул Божественной Бутылки (2Lp) (4640004135078) виниловая пластинка - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 280 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718328
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Загружаем...
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Загружаем...
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Аквариум - Оракул Божественной Бутылки (2Lp) (4640004135078) виниловая пластинка
3 280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004135078]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Оракул Божественной Бутылки
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Трамвай, Каменный уголь, Трачу своё время, Комната, лишенная зеркал, Сторож Сергеев, Немое кино, Блюз диких людей, C той стороны зеркального стекла, Моей звезде, Мой друг доктор, Электрический пёс, Скорбец, Афанасий Никитин Буги, Два поезда, Под мостом, как Чкалов, Новая песня о Родине, Чай
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Аквариум Live
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Аквариум - Оракул Божественной Бутылки (2Lp) (4640004135078) виниловая пластинка

18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов. В конце января 2010 года состоялся релиз концерта, записанного в День Рождения лидера группы Аквариум Бориса Гребенщикова. Свое путешествие к Оракулу группа начинает с “Трамвая” и заканчивает “Чаем”, первой и последней песнями с альбома. Всего на альбома значится 17 трэков общей продолжительностью чуть более часа. Сам Борис Борисович, говорил, что для него нет разницы между концертом и Днем рождения - разница лишь в последовательности действий. На Дне Рождении ты сначала пьешь, потом поешь, а на концерте - наоборот. Плюс на концерте можно поставить музыкальную аппаратуру и сделать песнопение и музицирование совместным. Результат всего этого и есть Оракул.

Отзывы о товаре Аквариум - Оракул Божественной Бутылки (2Lp) (4640004135078) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004135078]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Оракул Божественной Бутылки
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Трамвай, Каменный уголь, Трачу своё время, Комната, лишенная зеркал, Сторож Сергеев, Немое кино, Блюз диких людей, C той стороны зеркального стекла, Моей звезде, Мой друг доктор, Электрический пёс, Скорбец, Афанасий Никитин Буги, Два поезда, Под мостом, как Чкалов, Новая песня о Родине, Чай
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Аквариум Live
Страна производитель
Германия
Описание
18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов. В конце января 2010 года состоялся релиз концерта, записанного в День Рождения лидера группы Аквариум Бориса Гребенщикова. Свое путешествие к Оракулу группа начинает с “Трамвая” и заканчивает “Чаем”, первой и последней песнями с альбома. Всего на альбома значится 17 трэков общей продолжительностью чуть более часа. Сам Борис Борисович, говорил, что для него нет разницы между концертом и Днем рождения - разница лишь в последовательности действий. На Дне Рождении ты сначала пьешь, потом поешь, а на концерте - наоборот. Плюс на концерте можно поставить музыкальную аппаратуру и сделать песнопение и музицирование совместным. Результат всего этого и есть Оракул.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аквариум - Оракул Божественной Бутылки (2Lp) (4640004135078) виниловая пластинка – стоимость товара 3280 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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