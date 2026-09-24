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Аквариум (Бг+) - Зомбияйц (2Lp) (4640004135061) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Аквариум (Бг+) - Зомбияйц (2Lp) (4640004135061) виниловая пластинка

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Аквариум (Бг+) - Зомбияйц (2Lp) (4640004135061) виниловая пластинка - фото 1
Аквариум (Бг+) - Зомбияйц (2Lp) (4640004135061) виниловая пластинка - фото 2
Аквариум (Бг+) - Зомбияйц (2Lp) (4640004135061) виниловая пластинка - фото 3
Аквариум (Бг+) - Зомбияйц (2Lp) (4640004135061) виниловая пластинка - фото 4
Аквариум (Бг+) - Зомбияйц (2Lp) (4640004135061) виниловая пластинка - фото 5
Аквариум (Бг+) - Зомбияйц (2Lp) (4640004135061) виниловая пластинка - фото 6
Аквариум (Бг+) - Зомбияйц (2Lp) (4640004135061) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Аквариум (Бг+)
Альбом (сингл)
Зомбияйц
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Аквариум (Бг+) - Зомбияйц (2Lp) (4640004135061) виниловая пластинка - фото 1
  • Аквариум (Бг+) - Зомбияйц (2Lp) (4640004135061) виниловая пластинка - фото 2
  • Аквариум (Бг+) - Зомбияйц (2Lp) (4640004135061) виниловая пластинка - фото 3
  • Аквариум (Бг+) - Зомбияйц (2Lp) (4640004135061) виниловая пластинка - фото 4
  • Аквариум (Бг+) - Зомбияйц (2Lp) (4640004135061) виниловая пластинка - фото 5
  • Аквариум (Бг+) - Зомбияйц (2Lp) (4640004135061) виниловая пластинка - фото 6
  • Аквариум (Бг+) - Зомбияйц (2Lp) (4640004135061) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 280 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718341
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Аквариум (Бг+) - Зомбияйц (2Lp) (4640004135061) виниловая пластинка
3 280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004135061]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Аквариум (Бг+)
Альбом (сингл)
Зомбияйц
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Трамвай, Никто из нас, Змея, Очарованный тобой, Мочалкин блюз, Немое кино, Королевское утро, Электрический пес, Моей звезде, Скорбец, Девушки танцуют одни, Сны о чем-то большем, Небо становится ближе, С утра шел снег
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Аквариум (Бг+) - Зомбияйц (2Lp) (4640004135061) виниловая пластинка

18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов. Альбом является концертным, фундаментом которого была программа “Новый электрический Пес”. Появился в 2009 году на компакт-дисках и на виниле. Последний представляет собой самостоятельное издание, а так же часть коллекционного сборника “ Аквариум Live”. Состоит из 14 треков, в которых бас-гитара была заменена клавишными инструментами.

Отзывы о товаре Аквариум (Бг+) - Зомбияйц (2Lp) (4640004135061) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004135061]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Аквариум (Бг+)
Альбом (сингл)
Зомбияйц
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Трамвай, Никто из нас, Змея, Очарованный тобой, Мочалкин блюз, Немое кино, Королевское утро, Электрический пес, Моей звезде, Скорбец, Девушки танцуют одни, Сны о чем-то большем, Небо становится ближе, С утра шел снег
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов. Альбом является концертным, фундаментом которого была программа “Новый электрический Пес”. Появился в 2009 году на компакт-дисках и на виниле. Последний представляет собой самостоятельное издание, а так же часть коллекционного сборника “ Аквариум Live”. Состоит из 14 треков, в которых бас-гитара была заменена клавишными инструментами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аквариум (Бг+) - Зомбияйц (2Lp) (4640004135061) виниловая пластинка - стоимость товара 3280 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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