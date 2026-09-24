Аквариум (Бг+) - Молитва И Пост (2Lp) (4640004136693) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Аквариум (Бг+)
Альбом (сингл)
Молитва И Пост
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 280 руб.
В наличии
Код товара: 718343
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 280 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004136693]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Аквариум (Бг+)
Альбом (сингл)
Молитва И Пост
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Трамвай, Каменный уголь, Трачу свое время, Комната, лишенная зеркал, Возвращение домой, Козлы, Мой муравей, Мочалкин блюз, Иванов, Контрданс, С той стороны зеркального стекла, Почему не падает небо, Рождественская песня, Второе стеклянное чудо, Электрический пеc, Афанасий Никитин буги или Хождение за три моря-2, Скорбец, Девушки танцуют одни, Два поезда, Новая песня о Родине, Небо становится ближе, Рыба, Чай, Под мостом, как Чкалов, Песня для нового быта
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Аквариум Live
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Аквариум (Бг+) - Молитва И Пост (2Lp) (4640004136693) виниловая пластинка
18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов. «Молитва и Пост» – это сольный концертный альбом лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова, основой для которого послужила запись выступления, состоявшегося 9 августа 1998 года в Сан-Франциско. Концерт прошёл на сцене Last Day Saloon клуба.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитAC/DC, Back In Black (Remastered) (5099751076513) виниловая плас...
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитAC/DC - Dirty Deeds Done Dirt Cheap (Remastered) (5099751076018)...
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитAC/DC - If You Want Blood You've Got It (5099751076315) винилова...
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитAC/DC - The Razors Edge (5099751077114) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитAc/Dc - Hight Voltage (5099751075912) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитCohen, Leonard, Songs Of Leonard Cohen (0888751956117) виниловая...
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитDeftones - Deftones (0093624835011) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитGreen Day - Insomniac (0093624604617) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитMadonna - Madonna (0081227973605) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитBruce Springsteen - Greetings From Asbury Park N. J. (0888750142...
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитVan Halen - Van Halen II (0081227954932) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитKings Of Leon - Aha Shake Heartbreak (0889854217716) виниловая п...
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004136693]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Аквариум (Бг+)
Альбом (сингл)
Молитва И Пост
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Трамвай, Каменный уголь, Трачу свое время, Комната, лишенная зеркал, Возвращение домой, Козлы, Мой муравей, Мочалкин блюз, Иванов, Контрданс, С той стороны зеркального стекла, Почему не падает небо, Рождественская песня, Второе стеклянное чудо, Электрический пеc, Афанасий Никитин буги или Хождение за три моря-2, Скорбец, Девушки танцуют одни, Два поезда, Новая песня о Родине, Небо становится ближе, Рыба, Чай, Под мостом, как Чкалов, Песня для нового быта
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Аквариум Live
Страна производитель
Германия
18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов. «Молитва и Пост» – это сольный концертный альбом лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова, основой для которого послужила запись выступления, состоявшегося 9 августа 1998 года в Сан-Франциско. Концерт прошёл на сцене Last Day Saloon клуба.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Аквариум (Бг+) - Молитва И Пост (2Lp) (4640004136693) виниловая пластинка - по цене 3280 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Аквариум (Бг+) - Молитва И Пост (2Lp) (4640004136693) виниловая пластинка