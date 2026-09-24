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Аквариум (Бг+) - Молитва И Пост (2Lp) (4640004136693) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Аквариум (Бг+) - Молитва И Пост (2Lp) (4640004136693) виниловая пластинка

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Аквариум (Бг+) - Молитва И Пост (2Lp) (4640004136693) виниловая пластинка - фото 1
Аквариум (Бг+) - Молитва И Пост (2Lp) (4640004136693) виниловая пластинка - фото 2
Аквариум (Бг+) - Молитва И Пост (2Lp) (4640004136693) виниловая пластинка - фото 3
Аквариум (Бг+) - Молитва И Пост (2Lp) (4640004136693) виниловая пластинка - фото 4
Аквариум (Бг+) - Молитва И Пост (2Lp) (4640004136693) виниловая пластинка - фото 5
Аквариум (Бг+) - Молитва И Пост (2Lp) (4640004136693) виниловая пластинка - фото 6
Аквариум (Бг+) - Молитва И Пост (2Lp) (4640004136693) виниловая пластинка - фото 7
Аквариум (Бг+) - Молитва И Пост (2Lp) (4640004136693) виниловая пластинка - фото 8
Аквариум (Бг+) - Молитва И Пост (2Lp) (4640004136693) виниловая пластинка - фото 9
Аквариум (Бг+) - Молитва И Пост (2Lp) (4640004136693) виниловая пластинка - фото 10
Аквариум (Бг+) - Молитва И Пост (2Lp) (4640004136693) виниловая пластинка - фото 11
Аквариум (Бг+) - Молитва И Пост (2Lp) (4640004136693) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Аквариум (Бг+)
Альбом (сингл)
Молитва И Пост
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Аквариум (Бг+) - Молитва И Пост (2Lp) (4640004136693) виниловая пластинка - фото 1
  • Аквариум (Бг+) - Молитва И Пост (2Lp) (4640004136693) виниловая пластинка - фото 2
  • Аквариум (Бг+) - Молитва И Пост (2Lp) (4640004136693) виниловая пластинка - фото 3
  • Аквариум (Бг+) - Молитва И Пост (2Lp) (4640004136693) виниловая пластинка - фото 4
  • Аквариум (Бг+) - Молитва И Пост (2Lp) (4640004136693) виниловая пластинка - фото 5
  • Аквариум (Бг+) - Молитва И Пост (2Lp) (4640004136693) виниловая пластинка - фото 6
  • Аквариум (Бг+) - Молитва И Пост (2Lp) (4640004136693) виниловая пластинка - фото 7
  • Аквариум (Бг+) - Молитва И Пост (2Lp) (4640004136693) виниловая пластинка - фото 8
  • Аквариум (Бг+) - Молитва И Пост (2Lp) (4640004136693) виниловая пластинка - фото 9
  • Аквариум (Бг+) - Молитва И Пост (2Lp) (4640004136693) виниловая пластинка - фото 10
  • Аквариум (Бг+) - Молитва И Пост (2Lp) (4640004136693) виниловая пластинка - фото 11
  • Аквариум (Бг+) - Молитва И Пост (2Lp) (4640004136693) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 280 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718343
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Аквариум (Бг+) - Молитва И Пост (2Lp) (4640004136693) виниловая пластинка
3 280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004136693]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Аквариум (Бг+)
Альбом (сингл)
Молитва И Пост
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Трамвай, Каменный уголь, Трачу свое время, Комната, лишенная зеркал, Возвращение домой, Козлы, Мой муравей, Мочалкин блюз, Иванов, Контрданс, С той стороны зеркального стекла, Почему не падает небо, Рождественская песня, Второе стеклянное чудо, Электрический пеc, Афанасий Никитин буги или Хождение за три моря-2, Скорбец, Девушки танцуют одни, Два поезда, Новая песня о Родине, Небо становится ближе, Рыба, Чай, Под мостом, как Чкалов, Песня для нового быта
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Аквариум Live
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Аквариум (Бг+) - Молитва И Пост (2Lp) (4640004136693) виниловая пластинка

18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов. «Молитва и Пост» – это сольный концертный альбом лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова, основой для которого послужила запись выступления, состоявшегося 9 августа 1998 года в Сан-Франциско. Концерт прошёл на сцене Last Day Saloon клуба.

Отзывы о товаре Аквариум (Бг+) - Молитва И Пост (2Lp) (4640004136693) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004136693]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Аквариум (Бг+)
Альбом (сингл)
Молитва И Пост
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Трамвай, Каменный уголь, Трачу свое время, Комната, лишенная зеркал, Возвращение домой, Козлы, Мой муравей, Мочалкин блюз, Иванов, Контрданс, С той стороны зеркального стекла, Почему не падает небо, Рождественская песня, Второе стеклянное чудо, Электрический пеc, Афанасий Никитин буги или Хождение за три моря-2, Скорбец, Девушки танцуют одни, Два поезда, Новая песня о Родине, Небо становится ближе, Рыба, Чай, Под мостом, как Чкалов, Песня для нового быта
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Аквариум Live
Страна производитель
Германия
Описание
18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов. «Молитва и Пост» – это сольный концертный альбом лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова, основой для которого послужила запись выступления, состоявшегося 9 августа 1998 года в Сан-Франциско. Концерт прошёл на сцене Last Day Saloon клуба.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аквариум (Бг+) - Молитва И Пост (2Lp) (4640004136693) виниловая пластинка - по цене 3280 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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