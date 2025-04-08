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Вася Ложкин - Лекция О Вреде Рокенрола (4680068806095) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Вася Ложкин - Лекция О Вреде Рокенрола (4680068806095) виниловая пластинка

2 Отзывы
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Вася Ложкин - Лекция О Вреде Рокенрола (4680068806095) виниловая пластинка - фото 1
Вася Ложкин - Лекция О Вреде Рокенрола (4680068806095) виниловая пластинка - фото 2
Вася Ложкин - Лекция О Вреде Рокенрола (4680068806095) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Вася Ложкин
Альбом (сингл)
Лекция О Вреде Рокенрола
Жанр
Русская альтернатива
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Вася Ложкин - Лекция О Вреде Рокенрола (4680068806095) виниловая пластинка - фото 1
  • Вася Ложкин - Лекция О Вреде Рокенрола (4680068806095) виниловая пластинка - фото 2
  • Вася Ложкин - Лекция О Вреде Рокенрола (4680068806095) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 280 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705787
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Вася Ложкин - Лекция О Вреде Рокенрола (4680068806095) виниловая пластинка
3 280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068806095]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Вася Ложкин
Альбом (сингл)
Лекция О Вреде Рокенрола
Жанр
Русская альтернатива
Трек-лист
Первая песня, Песня на иностранном языке, Песня в стиле Русский рок, Дух рокенролла, Нерокенролл, Чудовища, Кукушка, Один на один, Солнышко
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
UltraPack
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Вася Ложкин - Лекция О Вреде Рокенрола (4680068806095) виниловая пластинка

Вася Ложкин - Лекция О Вреде Рокенрола (4680068806095) виниловая пластинка



Теги товара: Альтернативный рок

Отзывы о товаре Вася Ложкин - Лекция О Вреде Рокенрола (4680068806095) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Вадим Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Алексей и его Музыканты БЕСПОДОБНЫ и первая пластинка ШИКАРНАЯ
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Дмитрий Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Концептуальный альбом. Со слов Васи Ложкина стал обладателем одной из 300 выпущенных пластинок. Только что прослушал, и могу сказать что НРАВИТСЯ. Красивый гейтфолд, не хватает автографа маэстро, но думаю подписать в скорейшем времени



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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068806095]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Вася Ложкин
Альбом (сингл)
Лекция О Вреде Рокенрола
Жанр
Русская альтернатива
Трек-лист
Первая песня, Песня на иностранном языке, Песня в стиле Русский рок, Дух рокенролла, Нерокенролл, Чудовища, Кукушка, Один на один, Солнышко
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
UltraPack
Страна производитель
Россия
Описание
Вася Ложкин - Лекция О Вреде Рокенрола (4680068806095) виниловая пластинка


Теги товара: Альтернативный рок
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Вадим Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Алексей и его Музыканты БЕСПОДОБНЫ и первая пластинка ШИКАРНАЯ
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Дмитрий Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Концептуальный альбом. Со слов Васи Ложкина стал обладателем одной из 300 выпущенных пластинок. Только что прослушал, и могу сказать что НРАВИТСЯ. Красивый гейтфолд, не хватает автографа маэстро, но думаю подписать в скорейшем времени


Вася Ложкин - Лекция О Вреде Рокенрола (4680068806095) виниловая пластинка - по цене 3280 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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