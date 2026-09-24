Михей И Джуманджи - Сука Любовь (Green) (4680068805500) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Михей И Джуманджи
Альбом (сингл)
Сука Любовь
Жанр
Диско
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 280 руб.
В наличии
Код товара: 696158
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068805500]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Михей И Джуманджи
Альбом (сингл)
Сука Любовь
Жанр
Диско
Трек-лист
Сука Любовь, Мама, Достоин, Favorite Colour Of My Life (Моей Любимой Кристине), Туда (feat. Инна Steel), Так Чисто, Кошка (Смысл Прост), Плачет По Тебе, Мама vol. 2 (feat. DJ LA), По Волнам (feat. ВИА Чаппа)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Михей И Джуманджи - Сука Любовь (Green) (4680068805500) виниловая пластинка
"Сука Любовь" - переиздание дебютного и единственного студийного альбома российского Михей И Джуманджи, первоначально выпущенного в 1999 году. В его записи приняли участие Инна Steel и Теона Контридзе. Музыку для релиза сочинил Сергей Крутиков и Эльбрус Черкезов, кроме композиции "Туда". В 2010 году альбом попал в список журнала Афиша "50 лучших русских альбомов всех времен". Песни с альбома "Сука любовь" и "Туда" стали хитами радио- и телеэфиров.
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Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068805500]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Михей И Джуманджи
Альбом (сингл)
Сука Любовь
Жанр
Диско
Трек-лист
Сука Любовь, Мама, Достоин, Favorite Colour Of My Life (Моей Любимой Кристине), Туда (feat. Инна Steel), Так Чисто, Кошка (Смысл Прост), Плачет По Тебе, Мама vol. 2 (feat. DJ LA), По Волнам (feat. ВИА Чаппа)
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
"Сука Любовь" - переиздание дебютного и единственного студийного альбома российского Михей И Джуманджи, первоначально выпущенного в 1999 году. В его записи приняли участие Инна Steel и Теона Контридзе. Музыку для релиза сочинил Сергей Крутиков и Эльбрус Черкезов, кроме композиции "Туда". В 2010 году альбом попал в список журнала Афиша "50 лучших русских альбомов всех времен". Песни с альбома "Сука любовь" и "Туда" стали хитами радио- и телеэфиров.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Купить Михей И Джуманджи - Сука Любовь (Green) (4680068805500) виниловая пластинка - по цене 3280 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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