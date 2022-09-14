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Jethro Tull - Benefit (0825646410194) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jethro Tull - Benefit (0825646410194) виниловая пластинка

2 Отзывы
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Jethro Tull - Benefit (0825646410194) виниловая пластинка - фото 1
Jethro Tull - Benefit (0825646410194) виниловая пластинка - фото 2
Jethro Tull - Benefit (0825646410194) виниловая пластинка - фото 3
Jethro Tull - Benefit (0825646410194) виниловая пластинка - фото 4
Jethro Tull - Benefit (0825646410194) виниловая пластинка - фото 5
Jethro Tull - Benefit (0825646410194) виниловая пластинка - фото 6
Jethro Tull - Benefit (0825646410194) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
25.10.2013
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
BENEFIT
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jethro Tull - Benefit (0825646410194) виниловая пластинка - фото 1
  • Jethro Tull - Benefit (0825646410194) виниловая пластинка - фото 2
  • Jethro Tull - Benefit (0825646410194) виниловая пластинка - фото 3
  • Jethro Tull - Benefit (0825646410194) виниловая пластинка - фото 4
  • Jethro Tull - Benefit (0825646410194) виниловая пластинка - фото 5
  • Jethro Tull - Benefit (0825646410194) виниловая пластинка - фото 6
  • Jethro Tull - Benefit (0825646410194) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 99000
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Загружаем...
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Загружаем...
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Jethro Tull - Benefit (0825646410194) виниловая пластинка
4 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция JETHRO TULL
filter_none Товар входит в коллекцию JETHRO TULL

Коллекция JETHRO TULL


Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0825646410194]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
25.10.2013
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
BENEFIT
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jethro Tull - Benefit (0825646410194) виниловая пластинка

Track List

A1With You There To Help Me
A2Nothing To Say
A3Alive And Well And Living In
A4Son
A5For Michael Collins, Jeffrey And Me
B1To Cry You A Song
B2A Time For Everything
B3Inside
B4Play In Time
B5Sossity; You're A Woman



Теги товара: Fusion, Progressive Rock

Отзывы о товаре Jethro Tull - Benefit (0825646410194) виниловая пластинка

14.09.2022
Олег

Достоинства:
Пластинка красиво оформлена . Издание на 180 граммах - винил тяжелый . Микширование выполнено Стивеном Вилсоном в 2013 году . Со звуком все в порядке .

Недостатки:
Отсутствует антистатический пакет .

Комментарий:
Третий студийный альбом британской рок-группы Jethro Tull . Пластинка выпущена 1 мая 1970 года . Альбом отличается сложностью аранжировки и монтажа . По словам Йэна Андерсона, этот альбом получился «жёстче и мрачнее» всего, что они делали доселе . Мне понравилось это переиздание .
29.07.2022
Елена

Достоинства:
Третий студийный альбом Jethro Tull Benefit был записан в декабре 1969 года и выпущен в 1970 . Альбом до сих пор считается классикой прогрессивного рока и отличается сложностью аранжировки . Benefit достиг третьего места в британских чартах. По оформлению и звуку нареканий нет .

Недостатки:
Не замечено .

Комментарий:
Альбом красиво оформлен - на его обложке четверо участников Jethro Tull наблюдают за «бенефисом» собственных картонных изображений . Рекомендую всем поклонникам .



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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0825646410194]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
25.10.2013
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
BENEFIT
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание

Track List

A1With You There To Help Me
A2Nothing To Say
A3Alive And Well And Living In
A4Son
A5For Michael Collins, Jeffrey And Me
B1To Cry You A Song
B2A Time For Everything
B3Inside
B4Play In Time
B5Sossity; You're A Woman


Теги товара: Fusion, Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы
14.09.2022
Олег

Достоинства:
Пластинка красиво оформлена . Издание на 180 граммах - винил тяжелый . Микширование выполнено Стивеном Вилсоном в 2013 году . Со звуком все в порядке .

Недостатки:
Отсутствует антистатический пакет .

Комментарий:
Третий студийный альбом британской рок-группы Jethro Tull . Пластинка выпущена 1 мая 1970 года . Альбом отличается сложностью аранжировки и монтажа . По словам Йэна Андерсона, этот альбом получился «жёстче и мрачнее» всего, что они делали доселе . Мне понравилось это переиздание .
29.07.2022
Елена

Достоинства:
Третий студийный альбом Jethro Tull Benefit был записан в декабре 1969 года и выпущен в 1970 . Альбом до сих пор считается классикой прогрессивного рока и отличается сложностью аранжировки . Benefit достиг третьего места в британских чартах. По оформлению и звуку нареканий нет .

Недостатки:
Не замечено .

Комментарий:
Альбом красиво оформлен - на его обложке четверо участников Jethro Tull наблюдают за «бенефисом» собственных картонных изображений . Рекомендую всем поклонникам .


Jethro Tull - Benefit (0825646410194) виниловая пластинка - стоимость товара 4560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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