Jethro Tull - Benefit (0825646410194) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
25.10.2013
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
BENEFIT
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб.
В наличии
Код товара: 99000
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Коллекция JETHRO TULL
Коллекция JETHRO TULL
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В наличииЦена 4 560 руб.1140 руб. в СплитJethro Tull - Benefit (0825646410194) виниловая пластинка
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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0825646410194]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
25.10.2013
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
BENEFIT
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Jethro Tull - Benefit (0825646410194) виниловая пластинка
Track List
|A1
|With You There To Help Me
|A2
|Nothing To Say
|A3
|Alive And Well And Living In
|A4
|Son
|A5
|For Michael Collins, Jeffrey And Me
|B1
|To Cry You A Song
|B2
|A Time For Everything
|B3
|Inside
|B4
|Play In Time
|B5
|Sossity; You're A Woman
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Теги товара: Fusion, Progressive Rock
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Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0825646410194]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
25.10.2013
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
BENEFIT
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Track List
|A1
|With You There To Help Me
|A2
|Nothing To Say
|A3
|Alive And Well And Living In
|A4
|Son
|A5
|For Michael Collins, Jeffrey And Me
|B1
|To Cry You A Song
|B2
|A Time For Everything
|B3
|Inside
|B4
|Play In Time
|B5
|Sossity; You're A Woman
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Fusion, Progressive Rock
Достоинства:
Пластинка красиво оформлена . Издание на 180 граммах - винил тяжелый . Микширование выполнено Стивеном Вилсоном в 2013 году . Со звуком все в порядке .
Недостатки:
Отсутствует антистатический пакет .
Комментарий:
Третий студийный альбом британской рок-группы Jethro Tull . Пластинка выпущена 1 мая 1970 года . Альбом отличается сложностью аранжировки и монтажа . По словам Йэна Андерсона, этот альбом получился «жёстче и мрачнее» всего, что они делали доселе . Мне понравилось это переиздание .
Достоинства:
Третий студийный альбом Jethro Tull Benefit был записан в декабре 1969 года и выпущен в 1970 . Альбом до сих пор считается классикой прогрессивного рока и отличается сложностью аранжировки . Benefit достиг третьего места в британских чартах. По оформлению и звуку нареканий нет .
Недостатки:
Не замечено .
Комментарий:
Альбом красиво оформлен - на его обложке четверо участников Jethro Tull наблюдают за «бенефисом» собственных картонных изображений . Рекомендую всем поклонникам .
Jethro Tull - Benefit (0825646410194) виниловая пластинка - стоимость товара 4560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Jethro Tull - Benefit (0825646410194) виниловая пластинка
Достоинства:
Пластинка красиво оформлена . Издание на 180 граммах - винил тяжелый . Микширование выполнено Стивеном Вилсоном в 2013 году . Со звуком все в порядке .
Недостатки:
Отсутствует антистатический пакет .
Комментарий:
Третий студийный альбом британской рок-группы Jethro Tull . Пластинка выпущена 1 мая 1970 года . Альбом отличается сложностью аранжировки и монтажа . По словам Йэна Андерсона, этот альбом получился «жёстче и мрачнее» всего, что они делали доселе . Мне понравилось это переиздание .
Достоинства:
Третий студийный альбом Jethro Tull Benefit был записан в декабре 1969 года и выпущен в 1970 . Альбом до сих пор считается классикой прогрессивного рока и отличается сложностью аранжировки . Benefit достиг третьего места в британских чартах. По оформлению и звуку нареканий нет .
Недостатки:
Не замечено .
Комментарий:
Альбом красиво оформлен - на его обложке четверо участников Jethro Tull наблюдают за «бенефисом» собственных картонных изображений . Рекомендую всем поклонникам .