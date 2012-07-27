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Blur - Leisure (5099962483216) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Blur - Leisure (5099962483216) виниловая пластинка

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Blur - Leisure (5099962483216) виниловая пластинка - фото 1
Blur - Leisure (5099962483216) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.07.2012
Исполнитель
Blur
Альбом (сингл)
LEISURE
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Blur - Leisure (5099962483216) виниловая пластинка - фото 1
  • Blur - Leisure (5099962483216) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 98583
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Коллекция BLUR
filter_none Товар входит в коллекцию BLUR

Коллекция BLUR


Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone (Warner Music)
Barcode
5.10E+12
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.07.2012
Исполнитель
Blur
Альбом (сингл)
LEISURE
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Blur - Leisure (5099962483216) виниловая пластинка

Track List

A1She's So High
A2Bang
A3Slow Down
A4Repetition
A5Bad Day
A6Sing
B1There's No Other Way
B2Fool
B3Come Together
B4High Cool
B5Birthday
B6Wear Me Down

Отзывы о товаре Blur - Leisure (5099962483216) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone (Warner Music)
Barcode
5.10E+12
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.07.2012
Исполнитель
Blur
Альбом (сингл)
LEISURE
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Великобритания
Описание

Track List

A1She's So High
A2Bang
A3Slow Down
A4Repetition
A5Bad Day
A6Sing
B1There's No Other Way
B2Fool
B3Come Together
B4High Cool
B5Birthday
B6Wear Me Down
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Blur - Leisure (5099962483216) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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