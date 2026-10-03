Blur - Modern Life Is Rubbish (5099962483919) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
15.07.1905
Исполнитель
Blur
Альбом (сингл)
MODERN LIFE IS RUBBISH
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб.
В наличии
Код товара: 98584
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Коллекция BLUR
Коллекция BLUR
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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5099962483919]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
15.07.1905
Исполнитель
Blur
Альбом (сингл)
MODERN LIFE IS RUBBISH
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
For Tomorrow, Advert, Colin Zeal, Pressure On Julian, Star Shaped, Blue Jeans, B7.1Chemical World, B7.2Intermission, Sunday Sunday, Oily Water, Miss America, Villa Rosie, Coping, Turn It Up, D14.1 Resigned, D14.2 Commercial Break
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Blur - Modern Life Is Rubbish (5099962483919) виниловая пластинка
Track List
|A1
|For Tomorrow
|4:18
|A2
|Advert
|3:43
|A3
|Colin Zeal
|3:14
|A4
|Pressure On Julian
|3:30
|B1
|Star Shaped
|3:25
|B2
|Blue Jeans
|3:53
|B3
|Chemical World
|4:02
|B4
|Intermission
|2:27
|C1
|Sunday Sunday
|2:36
|C2
|Oily Water
|4:59
|C3
|Miss America
|5:34
|C4
|Villa Rosie
|3:54
|D1
|Coping
|3:23
|D2
|Turn It Up
|3:21
|D3
|Resigned
|5:13
|D4
|Commercial Break
|0:56
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5099962483919]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
15.07.1905
Исполнитель
Blur
Альбом (сингл)
MODERN LIFE IS RUBBISH
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
For Tomorrow, Advert, Colin Zeal, Pressure On Julian, Star Shaped, Blue Jeans, B7.1Chemical World, B7.2Intermission, Sunday Sunday, Oily Water, Miss America, Villa Rosie, Coping, Turn It Up, D14.1 Resigned, D14.2 Commercial Break
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Track List
|A1
|For Tomorrow
|4:18
|A2
|Advert
|3:43
|A3
|Colin Zeal
|3:14
|A4
|Pressure On Julian
|3:30
|B1
|Star Shaped
|3:25
|B2
|Blue Jeans
|3:53
|B3
|Chemical World
|4:02
|B4
|Intermission
|2:27
|C1
|Sunday Sunday
|2:36
|C2
|Oily Water
|4:59
|C3
|Miss America
|5:34
|C4
|Villa Rosie
|3:54
|D1
|Coping
|3:23
|D2
|Turn It Up
|3:21
|D3
|Resigned
|5:13
|D4
|Commercial Break
|0:56
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Blur - Modern Life Is Rubbish (5099962483919) виниловая пластинка - стоимость товара 5360 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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