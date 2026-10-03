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Blur - Modern Life Is Rubbish (5099962483919) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Blur - Modern Life Is Rubbish (5099962483919) виниловая пластинка

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Blur - Modern Life Is Rubbish (5099962483919) виниловая пластинка - фото 1
Blur - Modern Life Is Rubbish (5099962483919) виниловая пластинка - фото 2
Blur - Modern Life Is Rubbish (5099962483919) виниловая пластинка - фото 3
Blur - Modern Life Is Rubbish (5099962483919) виниловая пластинка - фото 4
Blur - Modern Life Is Rubbish (5099962483919) виниловая пластинка - фото 5
Blur - Modern Life Is Rubbish (5099962483919) виниловая пластинка - фото 6
Blur - Modern Life Is Rubbish (5099962483919) виниловая пластинка - фото 7
Blur - Modern Life Is Rubbish (5099962483919) виниловая пластинка - фото 8
Blur - Modern Life Is Rubbish (5099962483919) виниловая пластинка - фото 9
Blur - Modern Life Is Rubbish (5099962483919) виниловая пластинка - фото 10
Blur - Modern Life Is Rubbish (5099962483919) виниловая пластинка - фото 11
Blur - Modern Life Is Rubbish (5099962483919) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
15.07.1905
Исполнитель
Blur
Альбом (сингл)
MODERN LIFE IS RUBBISH
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Blur - Modern Life Is Rubbish (5099962483919) виниловая пластинка - фото 1
  • Blur - Modern Life Is Rubbish (5099962483919) виниловая пластинка - фото 2
  • Blur - Modern Life Is Rubbish (5099962483919) виниловая пластинка - фото 3
  • Blur - Modern Life Is Rubbish (5099962483919) виниловая пластинка - фото 4
  • Blur - Modern Life Is Rubbish (5099962483919) виниловая пластинка - фото 5
  • Blur - Modern Life Is Rubbish (5099962483919) виниловая пластинка - фото 6
  • Blur - Modern Life Is Rubbish (5099962483919) виниловая пластинка - фото 7
  • Blur - Modern Life Is Rubbish (5099962483919) виниловая пластинка - фото 8
  • Blur - Modern Life Is Rubbish (5099962483919) виниловая пластинка - фото 9
  • Blur - Modern Life Is Rubbish (5099962483919) виниловая пластинка - фото 10
  • Blur - Modern Life Is Rubbish (5099962483919) виниловая пластинка - фото 11
  • Blur - Modern Life Is Rubbish (5099962483919) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 98584
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Blur - Modern Life Is Rubbish (5099962483919) виниловая пластинка
5 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция BLUR
filter_none Товар входит в коллекцию BLUR

Коллекция BLUR


Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5099962483919]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
15.07.1905
Исполнитель
Blur
Альбом (сингл)
MODERN LIFE IS RUBBISH
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
For Tomorrow, Advert, Colin Zeal, Pressure On Julian, Star Shaped, Blue Jeans, B7.1Chemical World, B7.2Intermission, Sunday Sunday, Oily Water, Miss America, Villa Rosie, Coping, Turn It Up, D14.1 Resigned, D14.2 Commercial Break
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Blur - Modern Life Is Rubbish (5099962483919) виниловая пластинка

Track List

A1For Tomorrow4:18
A2Advert3:43
A3Colin Zeal3:14
A4Pressure On Julian3:30
B1Star Shaped3:25
B2Blue Jeans3:53
B3Chemical World4:02
B4Intermission2:27
C1Sunday Sunday2:36
C2Oily Water4:59
C3Miss America5:34
C4Villa Rosie3:54
D1Coping3:23
D2Turn It Up3:21
D3Resigned5:13
D4Commercial Break0:56



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Blur - Modern Life Is Rubbish (5099962483919) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5099962483919]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
15.07.1905
Исполнитель
Blur
Альбом (сингл)
MODERN LIFE IS RUBBISH
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
For Tomorrow, Advert, Colin Zeal, Pressure On Julian, Star Shaped, Blue Jeans, B7.1Chemical World, B7.2Intermission, Sunday Sunday, Oily Water, Miss America, Villa Rosie, Coping, Turn It Up, D14.1 Resigned, D14.2 Commercial Break
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание

Track List

A1For Tomorrow4:18
A2Advert3:43
A3Colin Zeal3:14
A4Pressure On Julian3:30
B1Star Shaped3:25
B2Blue Jeans3:53
B3Chemical World4:02
B4Intermission2:27
C1Sunday Sunday2:36
C2Oily Water4:59
C3Miss America5:34
C4Villa Rosie3:54
D1Coping3:23
D2Turn It Up3:21
D3Resigned5:13
D4Commercial Break0:56


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Blur - Modern Life Is Rubbish (5099962483919) виниловая пластинка - стоимость товара 5360 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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