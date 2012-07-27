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Blur - The Great Escape (5099962484510) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Blur - The Great Escape (5099962484510) виниловая пластинка

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Blur - The Great Escape (5099962484510) виниловая пластинка - фото 1
Blur - The Great Escape (5099962484510) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.07.2012
Исполнитель
Blur
Альбом (сингл)
THE GREAT ESCAPE
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Blur - The Great Escape (5099962484510) виниловая пластинка - фото 1
  • Blur - The Great Escape (5099962484510) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 98586
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Blur - The Great Escape (5099962484510) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция BLUR
filter_none Товар входит в коллекцию BLUR

Коллекция BLUR


Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Лэйбл
Parlophone (Warner Music)
Barcode
[5099962484510]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.07.2012
Исполнитель
Blur
Альбом (сингл)
THE GREAT ESCAPE
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Blur - The Great Escape (5099962484510) виниловая пластинка

Track List

A1Stereotypes
A2Country House
A3Best Days
B1Charmless Man
B2Fade Away
B3Top Man
B4The Universal
C1Mr. Robinson's Quango
C2He Thought Of Cars
C3It Could Be You
C4Ernold Same
D1Globe Alone
D2Dan Abnormal
D3Entertain Me
D4Yuko & Hiro

Отзывы о товаре Blur - The Great Escape (5099962484510) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Лэйбл
Parlophone (Warner Music)
Barcode
[5099962484510]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.07.2012
Исполнитель
Blur
Альбом (сингл)
THE GREAT ESCAPE
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Развернуть
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
Описание

Track List

A1Stereotypes
A2Country House
A3Best Days
B1Charmless Man
B2Fade Away
B3Top Man
B4The Universal
C1Mr. Robinson's Quango
C2He Thought Of Cars
C3It Could Be You
C4Ernold Same
D1Globe Alone
D2Dan Abnormal
D3Entertain Me
D4Yuko & Hiro
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Blur - The Great Escape (5099962484510) виниловая пластинка - купить по цене 4780 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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