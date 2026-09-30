Вертикальный пылесос J40 TROUVER
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Характеристики
Тип товара
Пылесос
Цвет
серый
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.5
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
460
Мощность всасывания
150 Вт
Время работы от аккумулятора, мин
60
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 540 руб.
В наличии
Код товара: 748214
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13 540 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
составная
Цвет
серый
Комплектация
Основной блок, труба, моторизованная щетка, щелевая насадка, мини?щетка, зарядная база, адаптер питания
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.5
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
Турборежим, циклонная система, HEPA?фильтр, подсветка рабочей зоны
Уровень шума
81
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
460
Мощность всасывания
150 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2500
Время работы от аккумулятора, мин
60
Станция для хранения
есть
Время зарядки, ч
5
Длина сетевого шнура
1.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х25х25
Вес, кг.
4.75
Описание товара Вертикальный пылесос J40 TROUVER
Вертикальный пылесос Trouver в сером цвете сочетает мобильность и удобство повседневной сухой уборки. Питание от Li-Ion аккумулятора ёмкостью 2500 мА·ч обеспечивает до 60 минут работы — достаточно для уборки без привязки к розетке. Потребляемая мощность 460 Вт помогает эффективно справляться с бытовой пылью, а регулятор мощности на ручке позволяет быстро подобрать подходящий режим прямо во время уборки. Пыль собирается в контейнер объёмом 0,5 л, который удобно использовать без одноразовых мешков. Составная труба всасывания делает конструкцию практичной, а станция для хранения помогает аккуратно разместить пылесос после работы.
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Теги товара: для сухой уборки
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
составная
Цвет
серый
Комплектация
Основной блок, труба, моторизованная щетка, щелевая насадка, мини?щетка, зарядная база, адаптер питания
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.5
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
Турборежим, циклонная система, HEPA?фильтр, подсветка рабочей зоны
Уровень шума
81
Питание
от аккумулятора
Развернуть
Потребляемая мощность, Вт
460
Мощность всасывания
150 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2500
Время работы от аккумулятора, мин
60
Станция для хранения
есть
Время зарядки, ч
5
Длина сетевого шнура
1.5
Страна производитель
Китай
Вертикальный пылесос Trouver в сером цвете сочетает мобильность и удобство повседневной сухой уборки. Питание от Li-Ion аккумулятора ёмкостью 2500 мА·ч обеспечивает до 60 минут работы — достаточно для уборки без привязки к розетке. Потребляемая мощность 460 Вт помогает эффективно справляться с бытовой пылью, а регулятор мощности на ручке позволяет быстро подобрать подходящий режим прямо во время уборки. Пыль собирается в контейнер объёмом 0,5 л, который удобно использовать без одноразовых мешков. Составная труба всасывания делает конструкцию практичной, а станция для хранения помогает аккуратно разместить пылесос после работы.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
Теги товара: для сухой уборки
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
Теги товара: для сухой уборки
Вертикальный пылесос J40 TROUVER - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 13540 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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