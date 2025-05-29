Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU)
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Характеристики
Описание товара Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU)
**Пылесос моющий Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU** Ищете эффективное решение для уборки дома? Моющий пылесос Xiaomi Truclean W20 — это идеальный выбор для тех, кто ценит качество и удобство. **Основные характеристики:** * **Тип конструкции:** беспроводной — свобода передвижения без ограничений. * **Сила всасывания:** 15 000 Па — легко справляется с любыми загрязнениями. * **Регулятор мощности:** на рукоятке — удобно настраивать мощность всасывания. * **Время работы на одном заряде:** до 30 минут — достаточно для уборки средней площади. * **Назначение:** уборка жилых помещений — идеально подходит для дома или квартиры. * **Ёмкость аккумулятора:** 2500 мАч — обеспечивает длительное время работы. * **Тип питания:** литий-ионный аккумулятор — надёжность и долговечность. * **Тип уборки:** сухая и влажная — универсальное решение для разных типов загрязнений. * **Вес:** 4,2 кг — лёгкая и удобная конструкция. * **Цвет:** белый — стильный дизайн, который подойдёт к любому интерьеру. С пылесосом Xiaomi Truclean W20 вы сможете быстро и эффективно убрать дом, не прилагая особых усилий. Он легко справляется с пылью, грязью и другими загрязнениями, делая ваш дом чистым и уютным.
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Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, для сухой уборки, моющий Dreame
Теги товара: моющий беспроводной с самоочисткой, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой
Достоинства:
Комментарий:
свои функции выполняет, но ожидала больше
Достоинства:
Комментарий:
Для поддержания чистоты дома годится, углы не моет, обычные пылесос все таки нужен в хозяйстве. Работает отлично, не ломается.
Достоинства:
Комментарий:
Шайтан-машина. Свою функцию выполняет.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос. Справляется с своей задачей на все сто
Достоинства:
Комментарий:
Превзошел ожидания. Я был скептически настроен брал по желанию жены. Но используется и экономит время.
Достоинства:
Комментарий:
Крутой аппарат, выручает, но нужно привыкать/перестраиваться, тк уходит немало времени на его же обслуживание Плюсы: - им легко управлять - шум есть, но приглушенный — соседи не должны сбежаться в гости - корпус и комплектующие качественно и симпатично исполнены Не скажу, что есть серьезные минусы, но особенности точно есть: - оставляет разводы на паркете и кафеле - если ненадолго остановить процесс и оставить пылесос на полу, а не в «лотке», то на полу останется лужа - чистить шайбу/ валик можно только при зеленом уровне зарядки. на севшем аппарате, даже включенном в сеть, самоочистку не запустить - соотношение часов полной зарядки (в среднем 4,5-5 часов) и работы пылесоса (всего 25-30 мин) - шайбу/валик на замену нашла только на стороннем заграничном долгоидущем ресурсе, тут не видела Пожелание: будет здорово, если продавец обеспечит всеми заменяемыми комплектующими на этой площадке
Достоинства:
Комментарий:
отличный пылесос! рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Великолепный пылесос. Отлично убирает и моет. Хорошая замена обычной половой швабре, причем уборка в разы быстрее. Дарил бывшей девушке и маме, обе довольный.
Достоинства:
Комментарий:
Время покажет а пока нормально
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос. Простой, удобный. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Я в восторге это отличный помощник, особенно если у вас есть животные. У меня 2 кошки и собачка: шерсть, песок - всё на отлично убирает.
Достоинства:
Комментарий:
Использовала пока один раз. Впечатляет!!!! В доме 2 кошки, писали, что не убирает шерсть… очень даже убирает!!! Единственное, если шерсти будет много- нужно снять ролик, убрать шерсть и продолжить уборку.
Достоинства:
Комментарий:
Глобальный минус - после каждой уборки нужно сразу чистить, иначе вода затухнет
Достоинства:
Комментарий:
Жене очень нравится им убирать!
Достоинства:
Комментарий:
Несколько месяцев эксплуатации, пока без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобный гаджет . Очень чисто моет.
Достоинства:
Комментарий:
Круто убираться с ним, тихий и мощный.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос. Не пожалели что купили. Рекомендую однозначно
Достоинства:
Комментарий:
прекрасный пылесос, за пол часа убираю всю квартиру, отлично моет полы. рекомендую к покупке. ещё один помощник по дому
Достоинства:
Комментарий:
Очень довольна приобретением! Долго выбирала пылесос, остановилась на этой марке, потому что роботы этой фирмы у нас, за 6 лет ни разу не подвели. На свой страх и риск заказала, поскольку отзывов было очень мало по этой модели. Ни чуть не пожалела! В пользовании чуть больше месяца. Заряда хватает до 100 кв.м. Дома линяющий кот, дети, а это чудо-помощник. Даже с грудничком на руках могу помыть пол. Я после каждой уборки благодарю тех, кто изобретает и производит такую технику ))).
Достоинства:
Комментарий:
супер частенько и тихо работает! Рекомендую производителя и продавца! днём раньше доставка
Достоинства:
Комментарий:
Класс всем у кого коты и песы рекомендую квартира 60 метров убирала за 2 часа с перерывом до залить воды и прочистить валик. Первый день были разводы, на второй день идеалес
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос + швабра , и как мы раньше без них жили )
Достоинства:
Комментарий:
пришёл целый хорошо упакован работает хорошо
Достоинства:
Комментарий:
моет супер !!! квартира 80 метров заряда хватает на всю площадь !
Отзывы о товаре Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU)
Достоинства:
Комментарий:
свои функции выполняет, но ожидала больше
Достоинства:
Комментарий:
Для поддержания чистоты дома годится, углы не моет, обычные пылесос все таки нужен в хозяйстве. Работает отлично, не ломается.
Достоинства:
Комментарий:
Шайтан-машина. Свою функцию выполняет.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос. Справляется с своей задачей на все сто
Достоинства:
Комментарий:
Превзошел ожидания. Я был скептически настроен брал по желанию жены. Но используется и экономит время.
Достоинства:
Комментарий:
Крутой аппарат, выручает, но нужно привыкать/перестраиваться, тк уходит немало времени на его же обслуживание Плюсы: - им легко управлять - шум есть, но приглушенный — соседи не должны сбежаться в гости - корпус и комплектующие качественно и симпатично исполнены Не скажу, что есть серьезные минусы, но особенности точно есть: - оставляет разводы на паркете и кафеле - если ненадолго остановить процесс и оставить пылесос на полу, а не в «лотке», то на полу останется лужа - чистить шайбу/ валик можно только при зеленом уровне зарядки. на севшем аппарате, даже включенном в сеть, самоочистку не запустить - соотношение часов полной зарядки (в среднем 4,5-5 часов) и работы пылесоса (всего 25-30 мин) - шайбу/валик на замену нашла только на стороннем заграничном долгоидущем ресурсе, тут не видела Пожелание: будет здорово, если продавец обеспечит всеми заменяемыми комплектующими на этой площадке
Достоинства:
Комментарий:
отличный пылесос! рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Великолепный пылесос. Отлично убирает и моет. Хорошая замена обычной половой швабре, причем уборка в разы быстрее. Дарил бывшей девушке и маме, обе довольный.
Достоинства:
Комментарий:
Время покажет а пока нормально
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос. Простой, удобный. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Я в восторге это отличный помощник, особенно если у вас есть животные. У меня 2 кошки и собачка: шерсть, песок - всё на отлично убирает.
Достоинства:
Комментарий:
Использовала пока один раз. Впечатляет!!!! В доме 2 кошки, писали, что не убирает шерсть… очень даже убирает!!! Единственное, если шерсти будет много- нужно снять ролик, убрать шерсть и продолжить уборку.
Достоинства:
Комментарий:
Глобальный минус - после каждой уборки нужно сразу чистить, иначе вода затухнет
Достоинства:
Комментарий:
Жене очень нравится им убирать!
Достоинства:
Комментарий:
Несколько месяцев эксплуатации, пока без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобный гаджет . Очень чисто моет.
Достоинства:
Комментарий:
Круто убираться с ним, тихий и мощный.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос. Не пожалели что купили. Рекомендую однозначно
Достоинства:
Комментарий:
прекрасный пылесос, за пол часа убираю всю квартиру, отлично моет полы. рекомендую к покупке. ещё один помощник по дому
Достоинства:
Комментарий:
Очень довольна приобретением! Долго выбирала пылесос, остановилась на этой марке, потому что роботы этой фирмы у нас, за 6 лет ни разу не подвели. На свой страх и риск заказала, поскольку отзывов было очень мало по этой модели. Ни чуть не пожалела! В пользовании чуть больше месяца. Заряда хватает до 100 кв.м. Дома линяющий кот, дети, а это чудо-помощник. Даже с грудничком на руках могу помыть пол. Я после каждой уборки благодарю тех, кто изобретает и производит такую технику ))).
Достоинства:
Комментарий:
супер частенько и тихо работает! Рекомендую производителя и продавца! днём раньше доставка
Достоинства:
Комментарий:
Класс всем у кого коты и песы рекомендую квартира 60 метров убирала за 2 часа с перерывом до залить воды и прочистить валик. Первый день были разводы, на второй день идеалес
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос + швабра , и как мы раньше без них жили )
Достоинства:
Комментарий:
пришёл целый хорошо упакован работает хорошо
Достоинства:
Комментарий:
моет супер !!! квартира 80 метров заряда хватает на всю площадь !