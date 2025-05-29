Top.Mail.Ru
Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU)

25 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU) - фото 1
Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU) - фото 2
Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU) - фото 3
Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU) - фото 4
Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU) - фото 5
Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU) - фото 6
Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU) - фото 7
Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU) - фото 8
Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU) - фото 9
Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU) - фото 10
Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU) - фото 11
Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU) - фото 12
Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU) - фото 13
Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU) - фото 14
Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU) - фото 15
Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU) - фото 16
Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU) - фото 17
Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU) - фото 18
Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU) - фото 19
Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU) - фото 20
Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU) - фото 21
Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU) - фото 22
Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU) - фото 23
Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU) - фото 24
Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU) - фото 25
Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU) - фото 26
Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU) - фото 27
Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU) - фото 28
Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU) - фото 29
Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU) - фото 30
Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU) - фото 31
Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU) - фото 32
Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU) - фото 33
Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU) - фото 34
Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU) - фото 35
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.55
Потребляемая мощность, Вт
200
  • Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU) - фото 1
  • Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU) - фото 2
  • Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU) - фото 3
  • Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU) - фото 4
  • Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU) - фото 5
  • Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU) - фото 6
  • Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU) - фото 7
  • Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU) - фото 8
  • Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU) - фото 9
  • Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU) - фото 10
  • Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU) - фото 11
  • Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU) - фото 12
  • Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU) - фото 13
  • Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU) - фото 14
  • Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU) - фото 15
  • Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU) - фото 16
  • Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU) - фото 17
  • Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU) - фото 18
  • Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU) - фото 19
  • Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU) - фото 20
  • Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU) - фото 21
  • Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU) - фото 22
  • Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU) - фото 23
  • Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU) - фото 24
  • Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU) - фото 25
  • Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU) - фото 26
  • Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU) - фото 27
  • Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU) - фото 28
  • Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU) - фото 29
  • Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU) - фото 30
  • Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU) - фото 31
  • Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU) - фото 32
  • Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU) - фото 33
  • Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU) - фото 34
  • Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU) - фото 35
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
16 130 руб.  29 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 678533
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Цвет
белый
Комплектация
зарядная база с самоочисткой, турбощетка
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.55
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
самоочистка
Уровень шума
61
Потребляемая мощность, Вт
200
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2500
Станция для хранения
с зарядкой, с самоочисткой
Время зарядки, ч
4.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х32х30
Вес, кг.
7.26

Описание товара Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU)

**Пылесос моющий Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU** Ищете эффективное решение для уборки дома? Моющий пылесос Xiaomi Truclean W20 — это идеальный выбор для тех, кто ценит качество и удобство. **Основные характеристики:** * **Тип конструкции:** беспроводной — свобода передвижения без ограничений. * **Сила всасывания:** 15 000 Па — легко справляется с любыми загрязнениями. * **Регулятор мощности:** на рукоятке — удобно настраивать мощность всасывания. * **Время работы на одном заряде:** до 30 минут — достаточно для уборки средней площади. * **Назначение:** уборка жилых помещений — идеально подходит для дома или квартиры. * **Ёмкость аккумулятора:** 2500 мАч — обеспечивает длительное время работы. * **Тип питания:** литий-ионный аккумулятор — надёжность и долговечность. * **Тип уборки:** сухая и влажная — универсальное решение для разных типов загрязнений. * **Вес:** 4,2 кг — лёгкая и удобная конструкция. * **Цвет:** белый — стильный дизайн, который подойдёт к любому интерьеру. С пылесосом Xiaomi Truclean W20 вы сможете быстро и эффективно убрать дом, не прилагая особых усилий. Он легко справляется с пылью, грязью и другими загрязнениями, делая ваш дом чистым и уютным.

Отзывы о товаре Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU)

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
свои функции выполняет, но ожидала больше
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Л

Достоинства:


Комментарий:
Для поддержания чистоты дома годится, углы не моет, обычные пылесос все таки нужен в хозяйстве. Работает отлично, не ломается.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
Шайтан-машина. Свою функцию выполняет.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Максим Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пылесос. Справляется с своей задачей на все сто
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
И С.

Достоинства:


Комментарий:
Превзошел ожидания. Я был скептически настроен брал по желанию жены. Но используется и экономит время.
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Сусана С.

Достоинства:


Комментарий:
Крутой аппарат, выручает, но нужно привыкать/перестраиваться, тк уходит немало времени на его же обслуживание Плюсы: - им легко управлять - шум есть, но приглушенный — соседи не должны сбежаться в гости - корпус и комплектующие качественно и симпатично исполнены Не скажу, что есть серьезные минусы, но особенности точно есть: - оставляет разводы на паркете и кафеле - если ненадолго остановить процесс и оставить пылесос на полу, а не в «лотке», то на полу останется лужа - чистить шайбу/ валик можно только при зеленом уровне зарядки. на севшем аппарате, даже включенном в сеть, самоочистку не запустить - соотношение часов полной зарядки (в среднем 4,5-5 часов) и работы пылесоса (всего 25-30 мин) - шайбу/валик на замену нашла только на стороннем заграничном долгоидущем ресурсе, тут не видела Пожелание: будет здорово, если продавец обеспечит всеми заменяемыми комплектующими на этой площадке
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Марат К.

Достоинства:


Комментарий:
отличный пылесос! рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Дмитрий Я.

Достоинства:


Комментарий:
Великолепный пылесос. Отлично убирает и моет. Хорошая замена обычной половой швабре, причем уборка в разы быстрее. Дарил бывшей девушке и маме, обе довольный.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Олег Б.

Достоинства:


Комментарий:
Время покажет а пока нормально
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Елена С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пылесос. Простой, удобный. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Анастасия К.

Достоинства:


Комментарий:
Я в восторге это отличный помощник, особенно если у вас есть животные. У меня 2 кошки и собачка: шерсть, песок - всё на отлично убирает.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Ольга Т.

Достоинства:


Комментарий:
Использовала пока один раз. Впечатляет!!!! В доме 2 кошки, писали, что не убирает шерсть… очень даже убирает!!! Единственное, если шерсти будет много- нужно снять ролик, убрать шерсть и продолжить уборку.
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Sergey K.

Достоинства:


Комментарий:
Глобальный минус - после каждой уборки нужно сразу чистить, иначе вода затухнет
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Алексей Е.

Достоинства:


Комментарий:
Жене очень нравится им убирать!
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Ильдар Б.

Достоинства:


Комментарий:
Несколько месяцев эксплуатации, пока без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Светлана А.

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобный гаджет . Очень чисто моет.
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Круто убираться с ним, тихий и мощный.
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пылесос. Не пожалели что купили. Рекомендую однозначно
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Татьяна Г.

Достоинства:


Комментарий:
прекрасный пылесос, за пол часа убираю всю квартиру, отлично моет полы. рекомендую к покупке. ещё один помощник по дому
Источник: Яндекс Маркет
21.02.2025
Альбина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Очень довольна приобретением! Долго выбирала пылесос, остановилась на этой марке, потому что роботы этой фирмы у нас, за 6 лет ни разу не подвели. На свой страх и риск заказала, поскольку отзывов было очень мало по этой модели. Ни чуть не пожалела! В пользовании чуть больше месяца. Заряда хватает до 100 кв.м. Дома линяющий кот, дети, а это чудо-помощник. Даже с грудничком на руках могу помыть пол. Я после каждой уборки благодарю тех, кто изобретает и производит такую технику ))).
Источник: Яндекс Маркет
21.02.2025
Елена О.

Достоинства:


Комментарий:
супер частенько и тихо работает! Рекомендую производителя и продавца! днём раньше доставка
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Светлана К.

Достоинства:


Комментарий:
Класс всем у кого коты и песы рекомендую квартира 60 метров убирала за 2 часа с перерывом до залить воды и прочистить валик. Первый день были разводы, на второй день идеалес
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос + швабра , и как мы раньше без них жили )
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2025
Юрий Л.

Достоинства:


Комментарий:
пришёл целый хорошо упакован работает хорошо
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Станислав С.

Достоинства:


Комментарий:
моет супер !!! квартира 80 метров заряда хватает на всю площадь !



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Цвет
белый
Комплектация
зарядная база с самоочисткой, турбощетка
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.55
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
самоочистка
Уровень шума
61
Потребляемая мощность, Вт
200
Развернуть
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2500
Станция для хранения
с зарядкой, с самоочисткой
Время зарядки, ч
4.5
Страна производитель
Китай
Описание
**Пылесос моющий Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU** Ищете эффективное решение для уборки дома? Моющий пылесос Xiaomi Truclean W20 — это идеальный выбор для тех, кто ценит качество и удобство. **Основные характеристики:** * **Тип конструкции:** беспроводной — свобода передвижения без ограничений. * **Сила всасывания:** 15 000 Па — легко справляется с любыми загрязнениями. * **Регулятор мощности:** на рукоятке — удобно настраивать мощность всасывания. * **Время работы на одном заряде:** до 30 минут — достаточно для уборки средней площади. * **Назначение:** уборка жилых помещений — идеально подходит для дома или квартиры. * **Ёмкость аккумулятора:** 2500 мАч — обеспечивает длительное время работы. * **Тип питания:** литий-ионный аккумулятор — надёжность и долговечность. * **Тип уборки:** сухая и влажная — универсальное решение для разных типов загрязнений. * **Вес:** 4,2 кг — лёгкая и удобная конструкция. * **Цвет:** белый — стильный дизайн, который подойдёт к любому интерьеру. С пылесосом Xiaomi Truclean W20 вы сможете быстро и эффективно убрать дом, не прилагая особых усилий. Он легко справляется с пылью, грязью и другими загрязнениями, делая ваш дом чистым и уютным.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
свои функции выполняет, но ожидала больше
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Л

Достоинства:


Комментарий:
Для поддержания чистоты дома годится, углы не моет, обычные пылесос все таки нужен в хозяйстве. Работает отлично, не ломается.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
Шайтан-машина. Свою функцию выполняет.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Максим Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пылесос. Справляется с своей задачей на все сто
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
И С.

Достоинства:


Комментарий:
Превзошел ожидания. Я был скептически настроен брал по желанию жены. Но используется и экономит время.
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Сусана С.

Достоинства:


Комментарий:
Крутой аппарат, выручает, но нужно привыкать/перестраиваться, тк уходит немало времени на его же обслуживание Плюсы: - им легко управлять - шум есть, но приглушенный — соседи не должны сбежаться в гости - корпус и комплектующие качественно и симпатично исполнены Не скажу, что есть серьезные минусы, но особенности точно есть: - оставляет разводы на паркете и кафеле - если ненадолго остановить процесс и оставить пылесос на полу, а не в «лотке», то на полу останется лужа - чистить шайбу/ валик можно только при зеленом уровне зарядки. на севшем аппарате, даже включенном в сеть, самоочистку не запустить - соотношение часов полной зарядки (в среднем 4,5-5 часов) и работы пылесоса (всего 25-30 мин) - шайбу/валик на замену нашла только на стороннем заграничном долгоидущем ресурсе, тут не видела Пожелание: будет здорово, если продавец обеспечит всеми заменяемыми комплектующими на этой площадке
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Марат К.

Достоинства:


Комментарий:
отличный пылесос! рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Дмитрий Я.

Достоинства:


Комментарий:
Великолепный пылесос. Отлично убирает и моет. Хорошая замена обычной половой швабре, причем уборка в разы быстрее. Дарил бывшей девушке и маме, обе довольный.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Олег Б.

Достоинства:


Комментарий:
Время покажет а пока нормально
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Елена С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пылесос. Простой, удобный. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Анастасия К.

Достоинства:


Комментарий:
Я в восторге это отличный помощник, особенно если у вас есть животные. У меня 2 кошки и собачка: шерсть, песок - всё на отлично убирает.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Ольга Т.

Достоинства:


Комментарий:
Использовала пока один раз. Впечатляет!!!! В доме 2 кошки, писали, что не убирает шерсть… очень даже убирает!!! Единственное, если шерсти будет много- нужно снять ролик, убрать шерсть и продолжить уборку.
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Sergey K.

Достоинства:


Комментарий:
Глобальный минус - после каждой уборки нужно сразу чистить, иначе вода затухнет
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Алексей Е.

Достоинства:


Комментарий:
Жене очень нравится им убирать!
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Ильдар Б.

Достоинства:


Комментарий:
Несколько месяцев эксплуатации, пока без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Светлана А.

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобный гаджет . Очень чисто моет.
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Круто убираться с ним, тихий и мощный.
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пылесос. Не пожалели что купили. Рекомендую однозначно
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Татьяна Г.

Достоинства:


Комментарий:
прекрасный пылесос, за пол часа убираю всю квартиру, отлично моет полы. рекомендую к покупке. ещё один помощник по дому
Источник: Яндекс Маркет
21.02.2025
Альбина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Очень довольна приобретением! Долго выбирала пылесос, остановилась на этой марке, потому что роботы этой фирмы у нас, за 6 лет ни разу не подвели. На свой страх и риск заказала, поскольку отзывов было очень мало по этой модели. Ни чуть не пожалела! В пользовании чуть больше месяца. Заряда хватает до 100 кв.м. Дома линяющий кот, дети, а это чудо-помощник. Даже с грудничком на руках могу помыть пол. Я после каждой уборки благодарю тех, кто изобретает и производит такую технику ))).
Источник: Яндекс Маркет
21.02.2025
Елена О.

Достоинства:


Комментарий:
супер частенько и тихо работает! Рекомендую производителя и продавца! днём раньше доставка
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Светлана К.

Достоинства:


Комментарий:
Класс всем у кого коты и песы рекомендую квартира 60 метров убирала за 2 часа с перерывом до залить воды и прочистить валик. Первый день были разводы, на второй день идеалес
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос + швабра , и как мы раньше без них жили )
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2025
Юрий Л.

Достоинства:


Комментарий:
пришёл целый хорошо упакован работает хорошо
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Станислав С.

Достоинства:


Комментарий:
моет супер !!! квартира 80 метров заряда хватает на всю площадь !


Вертикальный пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...