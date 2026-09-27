Беспроводной пылесос Dreame R10s Slim Aqua (VRV64F)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вакуумный пылесос
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.35
Питание
от аккумулятора
Мощность всасывания
100
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 570 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 742816
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вакуумный пылесос
Цвет
белый
Комплектация
пылесос
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.35
Регулятор мощности
на корпусе
Питание
от аккумулятора
Мощность всасывания
100
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2000
Время зарядки, ч
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х30х20
Вес, кг.
5.5
Описание товара Беспроводной пылесос Dreame R10s Slim Aqua (VRV64F)
Вместительный контейнер на 0,35 литра позволяет сделать уборку без лишних перерывов на опустошение. С аккумулятором на 2000 мА·ч и быстрой зарядкой за 4 часа вы всегда готовы к работе — и для сухой, и для влажной уборки. Этот пылесос весит всего 1,28 кг, что делает его невероятно легким и манёвренным: уборка не утомит даже в большой квартире. Регулятор мощности удобно расположен на корпусе, чтобы вы могли быстро подобрать нужный режим. Стильный белый дизайн бренда Dreame украсит любой современный интерьер.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Вакуумный пылесос
Цвет
белый
Комплектация
пылесос
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.35
Регулятор мощности
на корпусе
Питание
от аккумулятора
Мощность всасывания
100
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2000
Развернуть
Время зарядки, ч
4
Страна производитель
Китай
Вместительный контейнер на 0,35 литра позволяет сделать уборку без лишних перерывов на опустошение. С аккумулятором на 2000 мА·ч и быстрой зарядкой за 4 часа вы всегда готовы к работе — и для сухой, и для влажной уборки. Этот пылесос весит всего 1,28 кг, что делает его невероятно легким и манёвренным: уборка не утомит даже в большой квартире. Регулятор мощности удобно расположен на корпусе, чтобы вы могли быстро подобрать нужный режим. Стильный белый дизайн бренда Dreame украсит любой современный интерьер.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, для сухой уборки
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, для сухой уборки
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