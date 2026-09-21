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Пылесос беспроводной Dreame R10S Pro Cordless Vacuum Cleaner (VZV23A) купить с доставкой в Москве
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Пылесос беспроводной Dreame R10S Pro Cordless Vacuum Cleaner (VZV23A)

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Пылесос беспроводной Dreame R10S Pro Cordless Vacuum Cleaner (VZV23A) - фото 1
Пылесос беспроводной Dreame R10S Pro Cordless Vacuum Cleaner (VZV23A) - фото 2
Пылесос беспроводной Dreame R10S Pro Cordless Vacuum Cleaner (VZV23A) - фото 3
Пылесос беспроводной Dreame R10S Pro Cordless Vacuum Cleaner (VZV23A) - фото 4
Пылесос беспроводной Dreame R10S Pro Cordless Vacuum Cleaner (VZV23A) - фото 5
Пылесос беспроводной Dreame R10S Pro Cordless Vacuum Cleaner (VZV23A) - фото 6
Пылесос беспроводной Dreame R10S Pro Cordless Vacuum Cleaner (VZV23A) - фото 7
Пылесос беспроводной Dreame R10S Pro Cordless Vacuum Cleaner (VZV23A) - фото 8
Пылесос беспроводной Dreame R10S Pro Cordless Vacuum Cleaner (VZV23A) - фото 9
Пылесос беспроводной Dreame R10S Pro Cordless Vacuum Cleaner (VZV23A) - фото 10
Пылесос беспроводной Dreame R10S Pro Cordless Vacuum Cleaner (VZV23A) - фото 11
Пылесос беспроводной Dreame R10S Pro Cordless Vacuum Cleaner (VZV23A) - фото 12
Пылесос беспроводной Dreame R10S Pro Cordless Vacuum Cleaner (VZV23A) - фото 13
Пылесос беспроводной Dreame R10S Pro Cordless Vacuum Cleaner (VZV23A) - фото 14
Пылесос беспроводной Dreame R10S Pro Cordless Vacuum Cleaner (VZV23A) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Потребляемая мощность, Вт
425
Мощность всасывания
150 аВт
Время работы от аккумулятора, мин
90
  • Пылесос беспроводной Dreame R10S Pro Cordless Vacuum Cleaner (VZV23A) - фото 1
  • Пылесос беспроводной Dreame R10S Pro Cordless Vacuum Cleaner (VZV23A) - фото 2
  • Пылесос беспроводной Dreame R10S Pro Cordless Vacuum Cleaner (VZV23A) - фото 3
  • Пылесос беспроводной Dreame R10S Pro Cordless Vacuum Cleaner (VZV23A) - фото 4
  • Пылесос беспроводной Dreame R10S Pro Cordless Vacuum Cleaner (VZV23A) - фото 5
  • Пылесос беспроводной Dreame R10S Pro Cordless Vacuum Cleaner (VZV23A) - фото 6
  • Пылесос беспроводной Dreame R10S Pro Cordless Vacuum Cleaner (VZV23A) - фото 7
  • Пылесос беспроводной Dreame R10S Pro Cordless Vacuum Cleaner (VZV23A) - фото 8
  • Пылесос беспроводной Dreame R10S Pro Cordless Vacuum Cleaner (VZV23A) - фото 9
  • Пылесос беспроводной Dreame R10S Pro Cordless Vacuum Cleaner (VZV23A) - фото 10
  • Пылесос беспроводной Dreame R10S Pro Cordless Vacuum Cleaner (VZV23A) - фото 11
  • Пылесос беспроводной Dreame R10S Pro Cordless Vacuum Cleaner (VZV23A) - фото 12
  • Пылесос беспроводной Dreame R10S Pro Cordless Vacuum Cleaner (VZV23A) - фото 13
  • Пылесос беспроводной Dreame R10S Pro Cordless Vacuum Cleaner (VZV23A) - фото 14
  • Пылесос беспроводной Dreame R10S Pro Cordless Vacuum Cleaner (VZV23A) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710345
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Характеристики

Бренд
Dreame
Труба всасывания
цельная
Цвет
черный
Комплектация
станция для хранения настенная
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
подсветка рабочей зоны, дисплей
Потребляемая мощность, Вт
425
Мощность всасывания
150 аВт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2500
Время работы от аккумулятора, мин
90
Время зарядки, ч
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
76х35х17
Вес, кг.
6.3

Описание товара Пылесос беспроводной Dreame R10S Pro Cordless Vacuum Cleaner (VZV23A)

Подсветка темных углов, распознавание скрытой пыли. Технология подсветки CelesTect выявляет скрытый мусор в тускло освещенных помещениях и темных углах, делая уборку простой и эффективной. Детальная уборка с системой Clean-to-Edge. Мягкая роликовая щетка с уменьшенным до 7 мм расстоянием до стены справляется с задачами уборки по бокам и легко собирает мусор вдоль плинтусов. Сменные щетки для разных видов напольных покрытий. Многофункциональная щетка имеет конструкцию с регулируемым передним проемом, что позволяет собирать крупный мусор и частицы плавно и без засорений. V-образные щетинки предназначены для уборки различных поверхностей и эффективного выметания пыли, особенно на коврах. Светодиодный экран отображает статус уборки. На светодиодном экране наглядно отображаются уровень заряда аккумулятора и текущий режим уборки, что позволяет вам легко переключаться между режимами Есo, Med и Turbo одним нажатием кнопки. Эффективное удаление пыли благодаря мощности всасывания 150 аэроВатт. Пылесос R10Ѕ Pro обладает повышенной мощностью для эффективной глубокой очистки, улавливания пыли, грязи, волос и крупных частиц, достигая оптимальной производительности без засорения. Уборка площади до 175 м2. Увеличение продолжительности уборки до 90 минут. Воспользуйтесь возможностью непрерывной беспроводной уборки в течение 90 минут. Этот пылесос уберет ваш дом от начала и до конца, не заставляя вас беспокоиться о подзарядке аккумулятора. 99,9% эффективность фильтрации позволяет надежно удерживать пыль. Усовершенствованный многоконусный фильтр отделяет крупные частицы пыли из воздуха и перенаправляет их в контейнер для мусора, который можно опорожнить одним нажатием кнопки. Многослойная система фильтрации обеспечивает удержание мелкой пыли с эффективностью до 99,9%.



Теги товара: для сухой уборки

Отзывы о товаре Пылесос беспроводной Dreame R10S Pro Cordless Vacuum Cleaner (VZV23A)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Dreame
Труба всасывания
цельная
Цвет
черный
Комплектация
станция для хранения настенная
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
подсветка рабочей зоны, дисплей
Потребляемая мощность, Вт
425
Мощность всасывания
150 аВт
Развернуть
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2500
Время работы от аккумулятора, мин
90
Время зарядки, ч
4
Страна производитель
Китай
Описание
Подсветка темных углов, распознавание скрытой пыли. Технология подсветки CelesTect выявляет скрытый мусор в тускло освещенных помещениях и темных углах, делая уборку простой и эффективной. Детальная уборка с системой Clean-to-Edge. Мягкая роликовая щетка с уменьшенным до 7 мм расстоянием до стены справляется с задачами уборки по бокам и легко собирает мусор вдоль плинтусов. Сменные щетки для разных видов напольных покрытий. Многофункциональная щетка имеет конструкцию с регулируемым передним проемом, что позволяет собирать крупный мусор и частицы плавно и без засорений. V-образные щетинки предназначены для уборки различных поверхностей и эффективного выметания пыли, особенно на коврах. Светодиодный экран отображает статус уборки. На светодиодном экране наглядно отображаются уровень заряда аккумулятора и текущий режим уборки, что позволяет вам легко переключаться между режимами Есo, Med и Turbo одним нажатием кнопки. Эффективное удаление пыли благодаря мощности всасывания 150 аэроВатт. Пылесос R10Ѕ Pro обладает повышенной мощностью для эффективной глубокой очистки, улавливания пыли, грязи, волос и крупных частиц, достигая оптимальной производительности без засорения. Уборка площади до 175 м2. Увеличение продолжительности уборки до 90 минут. Воспользуйтесь возможностью непрерывной беспроводной уборки в течение 90 минут. Этот пылесос уберет ваш дом от начала и до конца, не заставляя вас беспокоиться о подзарядке аккумулятора. 99,9% эффективность фильтрации позволяет надежно удерживать пыль. Усовершенствованный многоконусный фильтр отделяет крупные частицы пыли из воздуха и перенаправляет их в контейнер для мусора, который можно опорожнить одним нажатием кнопки. Многослойная система фильтрации обеспечивает удержание мелкой пыли с эффективностью до 99,9%.


Теги товара: для сухой уборки
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Отзывы


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