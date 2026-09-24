Пылесос беспроводной Samsung VS20B75ACR5/EV
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Характеристики
Тип товара
Пылесос
Цвет
черный
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.8
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
550
Мощность всасывания
200 Вт
Время работы от аккумулятора, мин
60
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714143
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
цельная
Цвет
черный
Комплектация
щелевая насадка,щетка с ворсом,универсальная для пола и ковра
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.8
Регулятор мощности
на ручке
Уровень шума
86
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
550
Мощность всасывания
200 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Время работы от аккумулятора, мин
60
Станция для хранения
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
77х27х27
Вес, кг.
6.5
Описание товара Пылесос беспроводной Samsung VS20B75ACR5/EV
Вертикальный пылесос Samsung в элегантном чёрном цвете — компактный и лёгкий помощник весом всего 2,6 кг. Благодаря аккумулятору Li-Ion он работает до 60 минут без подзарядки, что удобно для уборки всей квартиры за один раз. Мощность 550 Вт обеспечивает хороший результат при сухой уборке, а вместительный контейнер объёмом 0,8 л позволит забыть про частую очистку. Регулятор мощности удобно размещён на ручке — управляйте уборкой с максимальным комфортом. Благодаря комплектации станцией для хранения пылесос всегда аккуратно стоит на своём месте и готов к работе.
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Теги товара: для сухой уборки
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
цельная
Цвет
черный
Комплектация
щелевая насадка,щетка с ворсом,универсальная для пола и ковра
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.8
Регулятор мощности
на ручке
Уровень шума
86
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
550
Развернуть
Мощность всасывания
200 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Время работы от аккумулятора, мин
60
Станция для хранения
есть
Страна производитель
Китай
Вертикальный пылесос Samsung в элегантном чёрном цвете — компактный и лёгкий помощник весом всего 2,6 кг. Благодаря аккумулятору Li-Ion он работает до 60 минут без подзарядки, что удобно для уборки всей квартиры за один раз. Мощность 550 Вт обеспечивает хороший результат при сухой уборке, а вместительный контейнер объёмом 0,8 л позволит забыть про частую очистку. Регулятор мощности удобно размещён на ручке — управляйте уборкой с максимальным комфортом. Благодаря комплектации станцией для хранения пылесос всегда аккуратно стоит на своём месте и готов к работе.
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Теги товара: для сухой уборки
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Теги товара: для сухой уборки
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