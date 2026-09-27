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Характеристики
Тип товара
Пылесос
Цвет
серебристый
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
570
Мощность всасывания
190 аВт
Время работы от аккумулятора, мин
90
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 742818
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Описание товара Беспроводной пылесос Dreame R20 CE (VRV60F)
Dreame представляет вертикальный пылесос, который объединяет мощность и технологичность в стильном серебристом корпусе. Продуманная Li-Ion батарея с ёмкостью 2900 мА·ч дарит до 90 минут автономной работы — достаточно, чтобы навести порядок во всей квартире без лишних пауз. Зарядка занимает всего 4 часа, а значит пылесос всегда готов помочь, когда нужен.
Мотор мощностью 570 Вт легко справляется и с сухой, и с влажной уборкой, а компактный контейнер объёмом 0,6 л удобно освобождать от мусора. Цельная труба всасывания обеспечивает прочность и манёвренность, экономя место при хранении. Управлять силой всасывания просто — регулятор удобно расположен на ручке. Dreame сочетает в себе экономию времени, мобильность и современный дизайн для тех, кто ценит чистоту и комфорт.
Dreame представляет вертикальный пылесос, который объединяет мощность и технологичность в стильном серебристом корпусе. Продуманная Li-Ion батарея с ёмкостью 2900 мА·ч дарит до 90 минут автономной работы — достаточно, чтобы навести порядок во всей квартире без лишних пауз. Зарядка занимает всего 4 часа, а значит пылесос всегда готов помочь, когда нужен.
Мотор мощностью 570 Вт легко справляется и с сухой, и с влажной уборкой, а компактный контейнер объёмом 0,6 л удобно освобождать от мусора. Цельная труба всасывания обеспечивает прочность и манёвренность, экономя место при хранении. Управлять силой всасывания просто — регулятор удобно расположен на ручке. Dreame сочетает в себе экономию времени, мобильность и современный дизайн для тех, кто ценит чистоту и комфорт.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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