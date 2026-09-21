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Пылесос беспроводной Dreame Z20 Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV24A) купить с доставкой в Москве
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Пылесос беспроводной Dreame Z20 Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV24A)

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Пылесос беспроводной Dreame Z20 Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV24A) - фото 1
Пылесос беспроводной Dreame Z20 Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV24A) - фото 2
Пылесос беспроводной Dreame Z20 Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV24A) - фото 3
Пылесос беспроводной Dreame Z20 Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV24A) - фото 4
Пылесос беспроводной Dreame Z20 Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV24A) - фото 5
Пылесос беспроводной Dreame Z20 Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV24A) - фото 6
Пылесос беспроводной Dreame Z20 Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV24A) - фото 7
Пылесос беспроводной Dreame Z20 Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV24A) - фото 8
Пылесос беспроводной Dreame Z20 Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV24A) - фото 9
Пылесос беспроводной Dreame Z20 Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV24A) - фото 10
Пылесос беспроводной Dreame Z20 Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV24A) - фото 11
Пылесос беспроводной Dreame Z20 Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV24A) - фото 12
Пылесос беспроводной Dreame Z20 Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV24A) - фото 13
Пылесос беспроводной Dreame Z20 Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV24A) - фото 14
Пылесос беспроводной Dreame Z20 Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV24A) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вертикальный пылесос
Цвет
черный
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.8
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
540
Мощность всасывания
210 Вт
Время работы от аккумулятора, мин
90
  • Пылесос беспроводной Dreame Z20 Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV24A) - фото 1
  • Пылесос беспроводной Dreame Z20 Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV24A) - фото 2
  • Пылесос беспроводной Dreame Z20 Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV24A) - фото 3
  • Пылесос беспроводной Dreame Z20 Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV24A) - фото 4
  • Пылесос беспроводной Dreame Z20 Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV24A) - фото 5
  • Пылесос беспроводной Dreame Z20 Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV24A) - фото 6
  • Пылесос беспроводной Dreame Z20 Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV24A) - фото 7
  • Пылесос беспроводной Dreame Z20 Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV24A) - фото 8
  • Пылесос беспроводной Dreame Z20 Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV24A) - фото 9
  • Пылесос беспроводной Dreame Z20 Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV24A) - фото 10
  • Пылесос беспроводной Dreame Z20 Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV24A) - фото 11
  • Пылесос беспроводной Dreame Z20 Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV24A) - фото 12
  • Пылесос беспроводной Dreame Z20 Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV24A) - фото 13
  • Пылесос беспроводной Dreame Z20 Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV24A) - фото 14
  • Пылесос беспроводной Dreame Z20 Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV24A) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710346
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Характеристики

Бренд
Dreame
Тип товара
Вертикальный пылесос
Труба всасывания
цельная
Цвет
черный
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.8
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
подсветка рабочей зоны, дисплей
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
540
Мощность всасывания
210 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2850
Время работы от аккумулятора, мин
90
Станция для хранения
с зарядкой
Время зарядки, ч
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х39х25
Вес, кг.
10.5

Описание товара Пылесос беспроводной Dreame Z20 Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV24A)

Пылесос беспроводной Dreame Z20 Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV24A)



Теги товара: для сухой уборки

Отзывы о товаре Пылесос беспроводной Dreame Z20 Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV24A)




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Характеристики
Бренд
Dreame
Тип товара
Вертикальный пылесос
Труба всасывания
цельная
Цвет
черный
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.8
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
подсветка рабочей зоны, дисплей
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
540
Мощность всасывания
210 Вт
Развернуть
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2850
Время работы от аккумулятора, мин
90
Станция для хранения
с зарядкой
Время зарядки, ч
4
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос беспроводной Dreame Z20 Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV24A)


Теги товара: для сухой уборки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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