Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Цвет
бежевый
Тип уборки
влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.5
Питание
от аккумулятора
Мощность всасывания
18000 Па
Время работы от аккумулятора, мин
30
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 705187
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блок питания, зарядная станция, комплект насадок, фильтр х 2 шт, щетка для чистки
Тип уборки
влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.5
Регулятор мощности
на корпусе
Функциональные особенности
дисплей
Питание
от аккумулятора
Мощность всасывания
18000 Па
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2600
Время работы от аккумулятора, мин
30
Станция для хранения
с зарядкой, с самоочисткой
Время зарядки, ч
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
78х34х30
Вес, кг.
4
Описание товара Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver K30 Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH14A)
Моющий пылесос вертикальный Trouver K30 предназначен для выполнения влажной уборки и сбора жидкости, удаления потеков, пятен жира и других загрязнений. Модель оснащена контейнером на 500 мл и емкостью для 600 мл чистой воды. Благодаря фильтру тонкой очистки мелкие частицы пыли не попадают обратно в воздух.
Trouver K30 – аккумуляторная модель с зарядкой в течение пяти часов. В зависимости от выбранной мощности устройство может проработать до получаса. Отсутствие провода не ограничивает радиус действия и позволяет прибираться в доме при отключенном электричестве.
Пылесос дополнен функциями разделения твердого и мокрого мусора, в том числе для аккуратного сбора жидкости. Есть режим самоочистки и защита от наматывания волос на щетку. Функция сушки горячим воздухом в течение получаса исключает появление неприятного запаха и развитие бактерий на насадке.
блок питания, зарядная станция, комплект насадок, фильтр х 2 шт, щетка для чистки
Тип уборки
влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.5
Регулятор мощности
на корпусе
Функциональные особенности
дисплей
Питание
от аккумулятора
Мощность всасывания
18000 Па
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Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2600
Время работы от аккумулятора, мин
30
Станция для хранения
с зарядкой, с самоочисткой
Время зарядки, ч
5
Страна производитель
Китай
Описание
Моющий пылесос вертикальный Trouver K30 предназначен для выполнения влажной уборки и сбора жидкости, удаления потеков, пятен жира и других загрязнений. Модель оснащена контейнером на 500 мл и емкостью для 600 мл чистой воды. Благодаря фильтру тонкой очистки мелкие частицы пыли не попадают обратно в воздух.
Trouver K30 – аккумуляторная модель с зарядкой в течение пяти часов. В зависимости от выбранной мощности устройство может проработать до получаса. Отсутствие провода не ограничивает радиус действия и позволяет прибираться в доме при отключенном электричестве.
Пылесос дополнен функциями разделения твердого и мокрого мусора, в том числе для аккуратного сбора жидкости. Есть режим самоочистки и защита от наматывания волос на щетку. Функция сушки горячим воздухом в течение получаса исключает появление неприятного запаха и развитие бактерий на насадке.
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver K30 Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH14A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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