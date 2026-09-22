Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Основной цвет
черный
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Источник питания
от аккумулятора
Мощность всасывания, Вт
25000 Па
Время работы от аккумулятора
35
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727362
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Ручка; основной корпус, чистящая щетка, док-станция
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Дополнительные функции
функция самоочистки; шарнирное соединение с поворотом; турборежим
Уровень шума
75
Источник питания
от аккумулятора
Мощность всасывания, Вт
25000 Па
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2500
Время работы от аккумулятора
35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
76х36х29
Вес, кг.
4.7
Описание товара Вертикальный моющий пылесос Dreame G12
Пылесос вертикальный Dreame G12 с функцией влажной уборки — отличный выбор для всех, кто ценит качество, эффективность и заботу о здоровье своей семьи.
Бесщеточный мотор с мощностью всасывания до 25000 Па и облегченный эргономичный дизайн позволяют быстро и эффективно справляться с любыми задачами. Встроенный контейнер на 1000 мл для чистой воды помогает не прерывать уборку на доливы, а специальные датчики автоматически обнаруживают загрязнения и регулируют силу всасывания.
Ультратонкая конструкция аккумуляторного пылесоса обеспечивает легкий доступ к труднодоступным местам под кроватью и диванами, а наклон ручки на 180° и поворот корпуса на 80° гарантируют превосходную маневренность при уборке вокруг мебели.
Эластичный скребок TangleCut 2.0 активно борется с засорением беспроводного пылесоса с помощью гребенки с острыми зубцами, которая срезает волосы и шерсть с щетки. При этом ролик постоянно ополаскивается чистой водой и удаляет грязную, что в сочетании с плоским эластичным скребком облегчает удаление въевшейся грязи без разводов. Благодаря специально разработанной конструкции насадка максимально качественно убирает вдоль плинтусов и цоколей, не оставляя полоски пыли.
Мощный пылесос для дома оснащен 4 режимами работы: обычным, тихим, турбо и режимом впитывания влаги. После завершения работы щетка промывается водой на станции, а после сушится с использованием центробежной силы.
Аккумулятор ручного пылесоса Дрими для мытья полов обеспечивает до 35 минут непрерывной уборки. На светодиодном дисплее удобно отслеживать процент заряда и переключаться между режимами. А система хранения самого устройства на напольной подставке делает его всегда готовым к работе и исключает необходимость настенного монтажа.
Моющий пылесос с влажной и сухой уборкой Dreame G12 обеспечит безупречную чистоту в вашем доме без лишних усилий!
Ручка; основной корпус, чистящая щетка, док-станция
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Дополнительные функции
функция самоочистки; шарнирное соединение с поворотом; турборежим
Уровень шума
75
Источник питания
от аккумулятора
Мощность всасывания, Вт
25000 Па
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2500
Развернуть
Время работы от аккумулятора
35
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос вертикальный Dreame G12 с функцией влажной уборки — отличный выбор для всех, кто ценит качество, эффективность и заботу о здоровье своей семьи.
Бесщеточный мотор с мощностью всасывания до 25000 Па и облегченный эргономичный дизайн позволяют быстро и эффективно справляться с любыми задачами. Встроенный контейнер на 1000 мл для чистой воды помогает не прерывать уборку на доливы, а специальные датчики автоматически обнаруживают загрязнения и регулируют силу всасывания.
Ультратонкая конструкция аккумуляторного пылесоса обеспечивает легкий доступ к труднодоступным местам под кроватью и диванами, а наклон ручки на 180° и поворот корпуса на 80° гарантируют превосходную маневренность при уборке вокруг мебели.
Эластичный скребок TangleCut 2.0 активно борется с засорением беспроводного пылесоса с помощью гребенки с острыми зубцами, которая срезает волосы и шерсть с щетки. При этом ролик постоянно ополаскивается чистой водой и удаляет грязную, что в сочетании с плоским эластичным скребком облегчает удаление въевшейся грязи без разводов. Благодаря специально разработанной конструкции насадка максимально качественно убирает вдоль плинтусов и цоколей, не оставляя полоски пыли.
Мощный пылесос для дома оснащен 4 режимами работы: обычным, тихим, турбо и режимом впитывания влаги. После завершения работы щетка промывается водой на станции, а после сушится с использованием центробежной силы.
Аккумулятор ручного пылесоса Дрими для мытья полов обеспечивает до 35 минут непрерывной уборки. На светодиодном дисплее удобно отслеживать процент заряда и переключаться между режимами. А система хранения самого устройства на напольной подставке делает его всегда готовым к работе и исключает необходимость настенного монтажа.
Моющий пылесос с влажной и сухой уборкой Dreame G12 обеспечит безупречную чистоту в вашем доме без лишних усилий!
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