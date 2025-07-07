Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Цвет
черный
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.7
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
400
Мощность всасывания
200 Вт
Время работы от аккумулятора, мин
50
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 705179
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пылесос, HEPA-фильтр х 2 шт, документация, ершик для очистки, зарядная база с самоочисткой, моющее средство
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.7
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
индикация: заряда батареи, ошибки, режима работы
Уровень шума
75
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
400
Мощность всасывания
200 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
4000
Время работы от аккумулятора, мин
50
Станция для хранения
с зарядкой, с самоочисткой
Время зарядки, ч
4
Длина сетевого шнура
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
71х33х29
Вес, кг.
11.2
Описание товара Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Pro Flex Reach Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR44A)
**Беспроводной пылесос Dreame Wet and Dry Vacuum H12 Pro FlexReach (Black): чистота без границ!**
Ищете надёжный и удобный пылесос? Dreame Wet and Dry Vacuum H12 Pro FlexReach — это идеальное решение для поддержания чистоты в вашем доме. Благодаря современным технологиям и продуманному дизайну этот беспроводной пылесос справится с любыми загрязнениями — от сухой пыли до пролитых жидкостей.
**Почему стоит выбрать Dreame Wet and Dry Vacuum H12 Pro FlexReach?**
* **Универсальность:** пылесос подходит для сухой и влажной уборки, что позволяет использовать его на различных поверхностях — от пола до мебели.
* **Беспроводное использование:** забудьте о путанице с проводами! Dreame Wet and Dry Vacuum H12 Pro FlexReach обеспечивает свободу движений и удобство при уборке.
* **Мощный мотор:** эффективно собирает пыль и грязь, обеспечивая высокое качество уборки.
* **Эргономичный дизайн:** удобство хранения и использования благодаря продуманной конструкции.
* **FlexReach-технология:** облегчает доступ к труднодоступным местам, делая уборку более эффективной.
С Dreame Wet and Dry Vacuum H12 Pro FlexReach ваш дом всегда будет чистым и уютным!
Отзывы о товаре Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Pro Flex Reach Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR44A)
Источник: Яндекс Маркет
Имя скрыто
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобная швабра-пылесос Для меня с маленькими детьми удобнее, чем робот-пылесос. Моет хорошо!
Источник: Яндекс Маркет
Дмитрий М.
Достоинства:
Комментарий:
Пожалуй лучшая трата денег за последние годы. Убираться даже приятно наконец стало!
Источник: Яндекс Маркет
Имя скрыто
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос, не шумный, хорошо держит заряд и быстро заряжается. Мощности хотелось бы побольше, но для беспроводного - достойно.
Источник: Яндекс Маркет
Анастасия Д.
Достоинства:
Комментарий:
огонь ! очень довольна пылесосом ! мыть полы теперь одно удовольствие! коробка пришла целая , все лежало на своих местах. но пока никак не получается перевести на английский язык, с продавцом не получается связаться и это пока единственный минус. все остальное за такую цену (25к с пошлиной) меня вполне устраивает !
Источник: Яндекс Маркет
Дмитрий М.
Достоинства:
Комментарий:
клёвый пылик. наклейку с куар-кодом оторвал продавец чтоб пройти таможню. переходник на нашу вилку есть.модель соответствует н20 ультра микс. ручной мебельный пылесос слабый. щелевая насадка почти ниче не затягивает. но пол моет огонь, даже dreame l30 отдыхает. на английский перевёл через другого продавца попросил китай аккаунт на,часик.
Источник: Яндекс Маркет
Элина П.
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос доехал в целостности , все работает , сегодня отмывала все что можно , пылесосит хорошо , но тяжеловат , не очень привычно , надеюсь прослужит долго , единственное нет инструкции
Источник: Яндекс Маркет
Имя скрыто
Достоинства:
Комментарий:
Сам пылесос неплохой, но нет инструкции на русском языке и понимая как полноценно им пользоваться.
Источник: Яндекс Маркет
Станислав Б.
Достоинства:
Комментарий:
Дождался, шёл примерно месяц из Поднебесной, на таможне жидкость для мытья полов вынули. Всё упаковано, работает прекрасно, из минусов, нет инструкции на русском языке, есть листок с QR- кодом, переходишь по ссылке, попадаешь на китайский сайт. Голосовой помощник говорит по китайскому. функционал управления, как и у всех пылесосов, поэтому и без инструкции не сложно разобраться. В общем рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
Сергей Д.
Достоинства:
Комментарий:
сравнивать не с чем, но модель достойная, тихая, в режиме мойки пола хватает квадратов на 150. не понятно как включать чистку паром.
пылесос, HEPA-фильтр х 2 шт, документация, ершик для очистки, зарядная база с самоочисткой, моющее средство
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.7
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
индикация: заряда батареи, ошибки, режима работы
Уровень шума
75
Питание
от аккумулятора
Развернуть
Потребляемая мощность, Вт
400
Мощность всасывания
200 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
4000
Время работы от аккумулятора, мин
50
Станция для хранения
с зарядкой, с самоочисткой
Время зарядки, ч
4
Длина сетевого шнура
2
Страна производитель
Китай
Описание
**Беспроводной пылесос Dreame Wet and Dry Vacuum H12 Pro FlexReach (Black): чистота без границ!**
Ищете надёжный и удобный пылесос? Dreame Wet and Dry Vacuum H12 Pro FlexReach — это идеальное решение для поддержания чистоты в вашем доме. Благодаря современным технологиям и продуманному дизайну этот беспроводной пылесос справится с любыми загрязнениями — от сухой пыли до пролитых жидкостей.
**Почему стоит выбрать Dreame Wet and Dry Vacuum H12 Pro FlexReach?**
* **Универсальность:** пылесос подходит для сухой и влажной уборки, что позволяет использовать его на различных поверхностях — от пола до мебели.
* **Беспроводное использование:** забудьте о путанице с проводами! Dreame Wet and Dry Vacuum H12 Pro FlexReach обеспечивает свободу движений и удобство при уборке.
* **Мощный мотор:** эффективно собирает пыль и грязь, обеспечивая высокое качество уборки.
* **Эргономичный дизайн:** удобство хранения и использования благодаря продуманной конструкции.
* **FlexReach-технология:** облегчает доступ к труднодоступным местам, делая уборку более эффективной.
С Dreame Wet and Dry Vacuum H12 Pro FlexReach ваш дом всегда будет чистым и уютным!
Комментарий:
Очень удобная швабра-пылесос Для меня с маленькими детьми удобнее, чем робот-пылесос. Моет хорошо!
Источник: Яндекс Маркет
Дмитрий М.
Достоинства:
Комментарий:
Пожалуй лучшая трата денег за последние годы. Убираться даже приятно наконец стало!
Источник: Яндекс Маркет
Имя скрыто
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос, не шумный, хорошо держит заряд и быстро заряжается. Мощности хотелось бы побольше, но для беспроводного - достойно.
Источник: Яндекс Маркет
Анастасия Д.
Достоинства:
Комментарий:
огонь ! очень довольна пылесосом ! мыть полы теперь одно удовольствие! коробка пришла целая , все лежало на своих местах. но пока никак не получается перевести на английский язык, с продавцом не получается связаться и это пока единственный минус. все остальное за такую цену (25к с пошлиной) меня вполне устраивает !
Источник: Яндекс Маркет
Дмитрий М.
Достоинства:
Комментарий:
клёвый пылик. наклейку с куар-кодом оторвал продавец чтоб пройти таможню. переходник на нашу вилку есть.модель соответствует н20 ультра микс. ручной мебельный пылесос слабый. щелевая насадка почти ниче не затягивает. но пол моет огонь, даже dreame l30 отдыхает. на английский перевёл через другого продавца попросил китай аккаунт на,часик.
Источник: Яндекс Маркет
Элина П.
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос доехал в целостности , все работает , сегодня отмывала все что можно , пылесосит хорошо , но тяжеловат , не очень привычно , надеюсь прослужит долго , единственное нет инструкции
Источник: Яндекс Маркет
Имя скрыто
Достоинства:
Комментарий:
Сам пылесос неплохой, но нет инструкции на русском языке и понимая как полноценно им пользоваться.
Источник: Яндекс Маркет
Станислав Б.
Достоинства:
Комментарий:
Дождался, шёл примерно месяц из Поднебесной, на таможне жидкость для мытья полов вынули. Всё упаковано, работает прекрасно, из минусов, нет инструкции на русском языке, есть листок с QR- кодом, переходишь по ссылке, попадаешь на китайский сайт. Голосовой помощник говорит по китайскому. функционал управления, как и у всех пылесосов, поэтому и без инструкции не сложно разобраться. В общем рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
Сергей Д.
Достоинства:
Комментарий:
сравнивать не с чем, но модель достойная, тихая, в режиме мойки пола хватает квадратов на 150. не понятно как включать чистку паром.
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Pro Flex Reach Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR44A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Pro Flex Reach Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR44A)
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобная швабра-пылесос Для меня с маленькими детьми удобнее, чем робот-пылесос. Моет хорошо!
Достоинства:
Комментарий:
Пожалуй лучшая трата денег за последние годы. Убираться даже приятно наконец стало!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос, не шумный, хорошо держит заряд и быстро заряжается. Мощности хотелось бы побольше, но для беспроводного - достойно.
Достоинства:
Комментарий:
огонь ! очень довольна пылесосом ! мыть полы теперь одно удовольствие! коробка пришла целая , все лежало на своих местах. но пока никак не получается перевести на английский язык, с продавцом не получается связаться и это пока единственный минус. все остальное за такую цену (25к с пошлиной) меня вполне устраивает !
Достоинства:
Комментарий:
клёвый пылик. наклейку с куар-кодом оторвал продавец чтоб пройти таможню. переходник на нашу вилку есть.модель соответствует н20 ультра микс. ручной мебельный пылесос слабый. щелевая насадка почти ниче не затягивает. но пол моет огонь, даже dreame l30 отдыхает. на английский перевёл через другого продавца попросил китай аккаунт на,часик.
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос доехал в целостности , все работает , сегодня отмывала все что можно , пылесосит хорошо , но тяжеловат , не очень привычно , надеюсь прослужит долго , единственное нет инструкции
Достоинства:
Комментарий:
Сам пылесос неплохой, но нет инструкции на русском языке и понимая как полноценно им пользоваться.
Достоинства:
Комментарий:
Дождался, шёл примерно месяц из Поднебесной, на таможне жидкость для мытья полов вынули. Всё упаковано, работает прекрасно, из минусов, нет инструкции на русском языке, есть листок с QR- кодом, переходишь по ссылке, попадаешь на китайский сайт. Голосовой помощник говорит по китайскому. функционал управления, как и у всех пылесосов, поэтому и без инструкции не сложно разобраться. В общем рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
сравнивать не с чем, но модель достойная, тихая, в режиме мойки пола хватает квадратов на 150. не понятно как включать чистку паром.