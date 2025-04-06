Пылесос беспроводной Dreame Z30 (VZV17A)
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Характеристики
Описание товара Пылесос беспроводной Dreame Z30 (VZV17A)
**Беспроводной пылесос Dreame Z30** Dreame Z30 — это мощный и эффективный беспроводной пылесос, который станет незаменимым помощником в вашем доме. Он оснащён передовыми технологиями и функциями, которые обеспечивают высокое качество уборки и удобство использования. **Основные характеристики:** * **Мощность всасывания:** Dreame Z30 обладает высокой мощностью всасывания, которая позволяет эффективно удалять пыль, грязь и мусор с любых поверхностей. * **Система фильтрации:** пылесос оснащён системой фильтрации, которая улавливает мельчайшие частицы пыли и аллергены, делая воздух в вашем доме чище. * **Время работы:** благодаря ёмкому аккумулятору, Dreame Z30 может работать до 90 минут на одном заряде, что позволяет вам убрать большую площадь без необходимости частой зарядки. * **Лёгкость и манёвренность:** пылесос имеет лёгкий и компактный дизайн, который обеспечивает манёвренность и лёгкость управления. Вы сможете легко добраться до труднодоступных мест и убрать пыль под шкафами и диванами. * **Универсальность:** Dreame Z30 подходит для всех типов напольных покрытий, включая ковры и твёрдые полы. Он также оснащён различными насадками, которые позволяют убирать пыль с мебели, обивки и других поверхностей. Если вы ищете надёжный и эффективный пылесос, то Dreame Z30 станет отличным выбором. Он поможет вам поддерживать чистоту в доме и создать здоровую атмосферу для вас и вашей семьи.
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Теги товара: для сухой уборки
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Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
Теги товара: для сухой уборки
Достоинства:
Комментарий:
Хочу поделиться впечатлениями о своём новом пылесосе Dreame Z30! Как хозяин корги, я особенно тщательно выбирал технику для уборки, и этот пылесос превзошёл все ожидания. Первое, что впечатляет – это мощность всасывания 28000 Па. Мой пушистый друг линяет достаточно активно, но этот пылесос справляется с шерстью на ура! Специальная щётка для груминга – просто находка: корги даже с удовольствием подставляется под неё, думая, что это новая игрушка. Очень порадовала подсветка рабочей зоны – теперь каждая песчинка и волосок становятся заметными. Особенно актуально в тёмных углах и под мебелью, где любит прятаться любимая игрушка пса. Уровень шума вполне комфортный – можно убираться, не напрягая слух. При этом система фильтров задерживает до 99.9% микроскопических частиц, что важно для аллергиков и домашних животных. Аккумулятор держит заряд достаточно долго, чтобы успеть убрать всю квартиру за один раз. Контейнер объёмом 0.6 литра не нужно часто опустошать, что тоже удобно. В комплекте есть всё необходимое: основная насадка для пола, щелевая для труднодоступных мест и специальная щётка для мебели. LCD-дисплей на ручке показывает заряд батареи и режим работы – очень удобно следить за процессом. Отдельно хочу отметить манёвренность – без проводов действительно намного удобнее двигаться по квартире. А автоматическая регулировка мощности помогает экономить заряд там, где это возможно. За месяц использования ни разу не пожалел о покупке. Уборка теперь занимает меньше времени, а дом всегда в идеальном состоянии, несмотря на активного корги. Однозначно рекомендую всем, кто ищет надёжный беспроводной пылесос для дома с питомцами! P.S. Кстати, мой пёс теперь воспринимает процесс уборки как игру – бегает за мной с новой щёткой для груминга в зубах. Видимо, думает, что это какая-то супер-продвинутая игрушка!
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос хороший, достаточно мощный, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
На вид все замечательно. Сейчас соберу, буду испытывать.
Достоинства:
Комментарий:
стационарный пылесос не заменит. мощность ниже. убирает хорошо на турбо режиме, но он на 10 мин. на коврике в ванной отключается. Тяжеловат.За счет подсветки видно всю пыль . будем использовать как веник. в принципе для этого он и покупался.
Достоинства:
Комментарий:
Заказал пылесос вечером 20.03.2025, 23.03.2025 уже забрал. напишу про цену т.к. мне лично всегда интересно , когда в какое время кто за сколько успел урвать и то на сколько в тот или иной момент выгодная цена стоит на товаре, потому что если ты каждый день , заранее до покупки, не смотришь за нужным тебе товаром и его ценой , то не поймёшь выгодно или нет Взял по скидке за 39951р(не могу считать это супер ценой за подобную вещь, но все равно спасибо продавцу) , когда в днс по скидке он стоил 52000р(на старте вовсе 65к), на вб максимум ловил за 48000р, в остальных местах и того дороже. Пылесос супер, но без эффекта ВАУ)) старенький моющий сетевой пылесос(на минуточку брал его за примерно 7000р) , не так жалко бить об косяки и т.п. как этот)) Не могу сказать dreame лучше всасывает, чем старый, но из-за подсветки , прозрачного бака для мусора , складывается впечатление , что лучше, но кажется что в некоторые углы и далёкие места порой легче залезть обычным пылесосом к плюсам в сравнение можно отнести скорость использования , относительную компактность и лёгкость , опять же в сравнение со старым , куча удобных насадок (часть которых можно поставить в подставку , остальные же придется просто куда-то сложить-кинуть), пропылесосил наконец-то клавиатуру и всякую мелочь) но старым пылесосом тоже можно было это сделать(так как тоже богат насадками разного рода), но тут из-за скорости разборки и сборки это немного удобнее , поэтому и захотелось это сделать и опять же на авто режиме кажется , что не сильно всасывает , а на турбо зарядка улетучивается в мгновение и начинает нагреваться , но это не проблема ещё минус это шатающаяся подставка на которою ставится пылесос и отсутствие встроенной в подставку зарядки (можно понять это только тем что вдруг сломается станция или контакты на станции или пылесосе, а блок питания легче заменить) вообщем и целом пылесос нормальный, но от сетевого взамен этого видимо полностью не откажусь все равно, новым удобно каждый день убираться , но если редко и глобально убираться лучше сетевой или все вместе не могу сильно советовать покупать данный пылесос, если у вас хороший сетевой)) но если имеются финансы и хочется потратить подобные деньги взамен маленького удобства, то спокойно покупайте я просто смотря и читая хвалебные отзывы ожидал большего эффекта нежели я получил)
Достоинства:
Комментарий:
Качество на высоте. Полно разных насадок, регулируемая автоматически мощность. Легко очищать контейнер для мусора. В конце уборки показывается статистика по количеству собранных частиц (бесполезная функция, но как-то по автоматической мощности считается, сопоставимо с реальностью)
Достоинства:
Комментарий:
Пришел быстро, хорошо упакован, все целое. Сам пылесос пушка! 3 режима, не тяжелый, комфортно пользоваться
Достоинства:
Комментарий:
Товаром довольна! Отличная силы всасывания. Лёгкий в использовании .Очень понравилась щётка для животных (главное чтобы зверь не испугался).
Достоинства:
Комментарий:
Хороший пылесос, много насадок. Единственное, что не нравится - могли бы сделать зарядку через напольное крепление, а так провод постоянно болтается. Максимальный режим убирает пыль применено так же, как авто, одного заряда в авто режиме хватает на уборку всей квартиры.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос, взяли вместо уставшего Дайсона 8. Мощность отличная, и на турбина режиме гараздо дольше Дайсона работает, за такие деньги просто находка!
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос просто супер! Тихий,мощный, заряда на автоматическом режиме хватает убрать квартиру 70 кВ.м!!! Сборка качественная,все что нужно,есть в комплекте. Нет только фильтра запасного,но это не беда!
Достоинства:
Комментарий:
Очень крутой пылесос! Мощность в режиме турбо впечатляет. А еще круто работает авто режим. Как только попадает в пылесос чуть больше пыли, резко начинает всасывать как сумасшедший. У данного продавца сейчас просто шикарная цена, самая привлекательная на рынке.
Достоинства:
Комментарий:
оказался чуть больше чем думал. пылесос огонь. ковер от шерсти кота победил.
Достоинства:
Комментарий:
Мощный, маневренный, качественный, много насадок. Легкая сборка, все детали четко подходят. Надежно упакован, плюс дополнительно в гофрокоробку. Доставку переносили два раза.
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос отличный , мощность впечатляет , удобная насадка для домашних животных. очень понравилась подсветка. Покупкой очень довольны!
Достоинства:
Комментарий:
В своем сегменте топ! Щёточка для шерсти особенно порадовала. Очень удобное решение для дома, и для квартиры. Отличный пылесос.
Отзывы о товаре Пылесос беспроводной Dreame Z30 (VZV17A)
Достоинства:
Комментарий:
Хочу поделиться впечатлениями о своём новом пылесосе Dreame Z30! Как хозяин корги, я особенно тщательно выбирал технику для уборки, и этот пылесос превзошёл все ожидания. Первое, что впечатляет – это мощность всасывания 28000 Па. Мой пушистый друг линяет достаточно активно, но этот пылесос справляется с шерстью на ура! Специальная щётка для груминга – просто находка: корги даже с удовольствием подставляется под неё, думая, что это новая игрушка. Очень порадовала подсветка рабочей зоны – теперь каждая песчинка и волосок становятся заметными. Особенно актуально в тёмных углах и под мебелью, где любит прятаться любимая игрушка пса. Уровень шума вполне комфортный – можно убираться, не напрягая слух. При этом система фильтров задерживает до 99.9% микроскопических частиц, что важно для аллергиков и домашних животных. Аккумулятор держит заряд достаточно долго, чтобы успеть убрать всю квартиру за один раз. Контейнер объёмом 0.6 литра не нужно часто опустошать, что тоже удобно. В комплекте есть всё необходимое: основная насадка для пола, щелевая для труднодоступных мест и специальная щётка для мебели. LCD-дисплей на ручке показывает заряд батареи и режим работы – очень удобно следить за процессом. Отдельно хочу отметить манёвренность – без проводов действительно намного удобнее двигаться по квартире. А автоматическая регулировка мощности помогает экономить заряд там, где это возможно. За месяц использования ни разу не пожалел о покупке. Уборка теперь занимает меньше времени, а дом всегда в идеальном состоянии, несмотря на активного корги. Однозначно рекомендую всем, кто ищет надёжный беспроводной пылесос для дома с питомцами! P.S. Кстати, мой пёс теперь воспринимает процесс уборки как игру – бегает за мной с новой щёткой для груминга в зубах. Видимо, думает, что это какая-то супер-продвинутая игрушка!
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос хороший, достаточно мощный, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
На вид все замечательно. Сейчас соберу, буду испытывать.
Достоинства:
Комментарий:
стационарный пылесос не заменит. мощность ниже. убирает хорошо на турбо режиме, но он на 10 мин. на коврике в ванной отключается. Тяжеловат.За счет подсветки видно всю пыль . будем использовать как веник. в принципе для этого он и покупался.
Достоинства:
Комментарий:
Заказал пылесос вечером 20.03.2025, 23.03.2025 уже забрал. напишу про цену т.к. мне лично всегда интересно , когда в какое время кто за сколько успел урвать и то на сколько в тот или иной момент выгодная цена стоит на товаре, потому что если ты каждый день , заранее до покупки, не смотришь за нужным тебе товаром и его ценой , то не поймёшь выгодно или нет Взял по скидке за 39951р(не могу считать это супер ценой за подобную вещь, но все равно спасибо продавцу) , когда в днс по скидке он стоил 52000р(на старте вовсе 65к), на вб максимум ловил за 48000р, в остальных местах и того дороже. Пылесос супер, но без эффекта ВАУ)) старенький моющий сетевой пылесос(на минуточку брал его за примерно 7000р) , не так жалко бить об косяки и т.п. как этот)) Не могу сказать dreame лучше всасывает, чем старый, но из-за подсветки , прозрачного бака для мусора , складывается впечатление , что лучше, но кажется что в некоторые углы и далёкие места порой легче залезть обычным пылесосом к плюсам в сравнение можно отнести скорость использования , относительную компактность и лёгкость , опять же в сравнение со старым , куча удобных насадок (часть которых можно поставить в подставку , остальные же придется просто куда-то сложить-кинуть), пропылесосил наконец-то клавиатуру и всякую мелочь) но старым пылесосом тоже можно было это сделать(так как тоже богат насадками разного рода), но тут из-за скорости разборки и сборки это немного удобнее , поэтому и захотелось это сделать и опять же на авто режиме кажется , что не сильно всасывает , а на турбо зарядка улетучивается в мгновение и начинает нагреваться , но это не проблема ещё минус это шатающаяся подставка на которою ставится пылесос и отсутствие встроенной в подставку зарядки (можно понять это только тем что вдруг сломается станция или контакты на станции или пылесосе, а блок питания легче заменить) вообщем и целом пылесос нормальный, но от сетевого взамен этого видимо полностью не откажусь все равно, новым удобно каждый день убираться , но если редко и глобально убираться лучше сетевой или все вместе не могу сильно советовать покупать данный пылесос, если у вас хороший сетевой)) но если имеются финансы и хочется потратить подобные деньги взамен маленького удобства, то спокойно покупайте я просто смотря и читая хвалебные отзывы ожидал большего эффекта нежели я получил)
Достоинства:
Комментарий:
Качество на высоте. Полно разных насадок, регулируемая автоматически мощность. Легко очищать контейнер для мусора. В конце уборки показывается статистика по количеству собранных частиц (бесполезная функция, но как-то по автоматической мощности считается, сопоставимо с реальностью)
Достоинства:
Комментарий:
Пришел быстро, хорошо упакован, все целое. Сам пылесос пушка! 3 режима, не тяжелый, комфортно пользоваться
Достоинства:
Комментарий:
Товаром довольна! Отличная силы всасывания. Лёгкий в использовании .Очень понравилась щётка для животных (главное чтобы зверь не испугался).
Достоинства:
Комментарий:
Хороший пылесос, много насадок. Единственное, что не нравится - могли бы сделать зарядку через напольное крепление, а так провод постоянно болтается. Максимальный режим убирает пыль применено так же, как авто, одного заряда в авто режиме хватает на уборку всей квартиры.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос, взяли вместо уставшего Дайсона 8. Мощность отличная, и на турбина режиме гараздо дольше Дайсона работает, за такие деньги просто находка!
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос просто супер! Тихий,мощный, заряда на автоматическом режиме хватает убрать квартиру 70 кВ.м!!! Сборка качественная,все что нужно,есть в комплекте. Нет только фильтра запасного,но это не беда!
Достоинства:
Комментарий:
Очень крутой пылесос! Мощность в режиме турбо впечатляет. А еще круто работает авто режим. Как только попадает в пылесос чуть больше пыли, резко начинает всасывать как сумасшедший. У данного продавца сейчас просто шикарная цена, самая привлекательная на рынке.
Достоинства:
Комментарий:
оказался чуть больше чем думал. пылесос огонь. ковер от шерсти кота победил.
Достоинства:
Комментарий:
Мощный, маневренный, качественный, много насадок. Легкая сборка, все детали четко подходят. Надежно упакован, плюс дополнительно в гофрокоробку. Доставку переносили два раза.
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос отличный , мощность впечатляет , удобная насадка для домашних животных. очень понравилась подсветка. Покупкой очень довольны!
Достоинства:
Комментарий:
В своем сегменте топ! Щёточка для шерсти особенно порадовала. Очень удобное решение для дома, и для квартиры. Отличный пылесос.