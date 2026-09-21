Пылесос беспроводной Dreame Z40 Station (VZV33A)
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Характеристики
Описание товара Пылесос беспроводной Dreame Z40 Station (VZV33A)
Вертикальные пылесосы Dreame представляют собой идеальное сочетание мощности, удобства и стиля, что делает их отличным выбором для обеспечения чистоты в вашем доме. Эти пылесосы предназначены для сухой уборки и оснащены цельной трубой всасывания, что обеспечивает надежность и эффективность каждой уборки. С потребляемой мощностью 855 Вт, этот пылесос способен справиться даже с самой стойкой пылью и грязью, а контейнерный тип пылесборника облегчает процесс его очистки. Емкость пылесборника составляет 0,6 литра, что позволяет проводить длительные уборки без частого опустошения. Пылесосы Dreame оборудованы современным Li-Ion аккумулятором емкостью 3200 мА·ч, который позволяет устройству работать длительное время без подзарядки. Полное время зарядки аккумулятора составляет всего 4 часа, что дает возможность быстро вернуть пылесосу полную работоспособность. Регулятор мощности, удобно расположенный на ручке, позволяет легко подстраивать силу всасывания в зависимости от типа поверхности. С весом всего 2,2 кг, пылесосы Dreame отличаются легкостью и маневренностью, что делает их использование комфортным даже в труднодоступных местах. Несмотря на мощную работу, уровень шума составляет 89 дБ, что соответствует стандартным показателям для подобных устройств. Пылесосы этого бренда оснащены сетевым шнуром длиной 1,2 м, что идеально подходит для использования в разных местах дома без проблем с доступом к розетке. Стильный черный цвет корпуса придаёт устройству современный и эстетичный вид, который с легкостью впишется в интерьер любого жилища. Вертикальные пылесосы Dreame – это надежный помощник для поддержания порядка и чистоты в вашем доме.
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Теги товара: для сухой уборки
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Теги товара: для сухой уборки
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