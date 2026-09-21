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Пылесос беспроводной Dreame Z40 Station (VZV33A) купить с доставкой в Москве
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Пылесос беспроводной Dreame Z40 Station (VZV33A)

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Пылесос беспроводной Dreame Z40 Station (VZV33A) - фото 1
Пылесос беспроводной Dreame Z40 Station (VZV33A) - фото 2
Пылесос беспроводной Dreame Z40 Station (VZV33A) - фото 3
Пылесос беспроводной Dreame Z40 Station (VZV33A) - фото 4
Пылесос беспроводной Dreame Z40 Station (VZV33A) - фото 5
Пылесос беспроводной Dreame Z40 Station (VZV33A) - фото 6
Пылесос беспроводной Dreame Z40 Station (VZV33A) - фото 7
Пылесос беспроводной Dreame Z40 Station (VZV33A) - фото 8
Пылесос беспроводной Dreame Z40 Station (VZV33A) - фото 9
Пылесос беспроводной Dreame Z40 Station (VZV33A) - фото 10
Пылесос беспроводной Dreame Z40 Station (VZV33A) - фото 11
Пылесос беспроводной Dreame Z40 Station (VZV33A) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Цвет
черный
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Потребляемая мощность, Вт
855
Мощность всасывания
310 Вт
Время работы от аккумулятора, мин
30
Длина сетевого шнура
1.2
  • Пылесос беспроводной Dreame Z40 Station (VZV33A) - фото 1
  • Пылесос беспроводной Dreame Z40 Station (VZV33A) - фото 2
  • Пылесос беспроводной Dreame Z40 Station (VZV33A) - фото 3
  • Пылесос беспроводной Dreame Z40 Station (VZV33A) - фото 4
  • Пылесос беспроводной Dreame Z40 Station (VZV33A) - фото 5
  • Пылесос беспроводной Dreame Z40 Station (VZV33A) - фото 6
  • Пылесос беспроводной Dreame Z40 Station (VZV33A) - фото 7
  • Пылесос беспроводной Dreame Z40 Station (VZV33A) - фото 8
  • Пылесос беспроводной Dreame Z40 Station (VZV33A) - фото 9
  • Пылесос беспроводной Dreame Z40 Station (VZV33A) - фото 10
  • Пылесос беспроводной Dreame Z40 Station (VZV33A) - фото 11
  • Пылесос беспроводной Dreame Z40 Station (VZV33A) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
56 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691764
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Характеристики

Бренд
Dreame
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
цельная
Цвет
черный
Комплектация
пылесос, аккумулятор - 2 шт., гибкий адаптер-переходник, гибкий удлинитель, комплект насадок, мешок для пыли - 2 шт., моп - 2 шт., подставка для хранения аксессуаров, станция самоочистки, документация, упаковка
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
подсветка зоны уборки
Уровень шума
89
Потребляемая мощность, Вт
855
Мощность всасывания
310 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
3200
Время работы от аккумулятора, мин
30
Время зарядки, ч
4
Длина сетевого шнура
1.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.02х0.4х0.38
Вес, кг.
10.4

Описание товара Пылесос беспроводной Dreame Z40 Station (VZV33A)

Вертикальные пылесосы Dreame представляют собой идеальное сочетание мощности, удобства и стиля, что делает их отличным выбором для обеспечения чистоты в вашем доме. Эти пылесосы предназначены для сухой уборки и оснащены цельной трубой всасывания, что обеспечивает надежность и эффективность каждой уборки. С потребляемой мощностью 855 Вт, этот пылесос способен справиться даже с самой стойкой пылью и грязью, а контейнерный тип пылесборника облегчает процесс его очистки. Емкость пылесборника составляет 0,6 литра, что позволяет проводить длительные уборки без частого опустошения. Пылесосы Dreame оборудованы современным Li-Ion аккумулятором емкостью 3200 мА·ч, который позволяет устройству работать длительное время без подзарядки. Полное время зарядки аккумулятора составляет всего 4 часа, что дает возможность быстро вернуть пылесосу полную работоспособность. Регулятор мощности, удобно расположенный на ручке, позволяет легко подстраивать силу всасывания в зависимости от типа поверхности. С весом всего 2,2 кг, пылесосы Dreame отличаются легкостью и маневренностью, что делает их использование комфортным даже в труднодоступных местах. Несмотря на мощную работу, уровень шума составляет 89 дБ, что соответствует стандартным показателям для подобных устройств. Пылесосы этого бренда оснащены сетевым шнуром длиной 1,2 м, что идеально подходит для использования в разных местах дома без проблем с доступом к розетке. Стильный черный цвет корпуса придаёт устройству современный и эстетичный вид, который с легкостью впишется в интерьер любого жилища. Вертикальные пылесосы Dreame – это надежный помощник для поддержания порядка и чистоты в вашем доме.



Теги товара: для сухой уборки

Отзывы о товаре Пылесос беспроводной Dreame Z40 Station (VZV33A)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Dreame
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
цельная
Цвет
черный
Комплектация
пылесос, аккумулятор - 2 шт., гибкий адаптер-переходник, гибкий удлинитель, комплект насадок, мешок для пыли - 2 шт., моп - 2 шт., подставка для хранения аксессуаров, станция самоочистки, документация, упаковка
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
подсветка зоны уборки
Уровень шума
89
Потребляемая мощность, Вт
855
Развернуть
Мощность всасывания
310 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
3200
Время работы от аккумулятора, мин
30
Время зарядки, ч
4
Длина сетевого шнура
1.2
Страна производитель
Китай
Описание
Вертикальные пылесосы Dreame представляют собой идеальное сочетание мощности, удобства и стиля, что делает их отличным выбором для обеспечения чистоты в вашем доме. Эти пылесосы предназначены для сухой уборки и оснащены цельной трубой всасывания, что обеспечивает надежность и эффективность каждой уборки. С потребляемой мощностью 855 Вт, этот пылесос способен справиться даже с самой стойкой пылью и грязью, а контейнерный тип пылесборника облегчает процесс его очистки. Емкость пылесборника составляет 0,6 литра, что позволяет проводить длительные уборки без частого опустошения. Пылесосы Dreame оборудованы современным Li-Ion аккумулятором емкостью 3200 мА·ч, который позволяет устройству работать длительное время без подзарядки. Полное время зарядки аккумулятора составляет всего 4 часа, что дает возможность быстро вернуть пылесосу полную работоспособность. Регулятор мощности, удобно расположенный на ручке, позволяет легко подстраивать силу всасывания в зависимости от типа поверхности. С весом всего 2,2 кг, пылесосы Dreame отличаются легкостью и маневренностью, что делает их использование комфортным даже в труднодоступных местах. Несмотря на мощную работу, уровень шума составляет 89 дБ, что соответствует стандартным показателям для подобных устройств. Пылесосы этого бренда оснащены сетевым шнуром длиной 1,2 м, что идеально подходит для использования в разных местах дома без проблем с доступом к розетке. Стильный черный цвет корпуса придаёт устройству современный и эстетичный вид, который с легкостью впишется в интерьер любого жилища. Вертикальные пылесосы Dreame – это надежный помощник для поддержания порядка и чистоты в вашем доме.


Теги товара: для сухой уборки
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Отзывы


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