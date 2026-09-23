Вертикальный моющий пылесос Dreame H16 Pro Steam (HHR48F)
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Характеристики
Описание товара Вертикальный моющий пылесос Dreame H16 Pro Steam (HHR48F)
Вертикальный пылесос Dreame — мощный помощник для быстрой и качественной уборки дома. С запасом автономности до 60 минут и ёмким аккумулятором 5000 мА·ч, этот пылесос справится даже с генеральной уборкой большой квартиры без подзарядки. Уже через 4 часа на станции для хранения с зарядкой и самоочисткой он снова готов к работе. Контейнер для сбора пыли на 0,6 л делает очистку простой и быстрой. Литий-ионный аккумулятор обеспечивает стабильную работу, а мощность в 400 Вт — впечатляющую силу всасывания. Регулятор мощности удобно расположен прямо на ручке — управляйте техникой, не отвлекаясь от уборки. Цельная труба всасывания гарантирует плотное соединение и комфорт в использовании. Серебристый цвет добавляет нотку стиля в любой интерьер, а несмотря на вес 6,8 кг, Dreame остаётся удобным и манёвренным для каждодневных задач.
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