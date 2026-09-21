Описание товара Пылесос беспроводной моющий Dreame H15 Pro Heat (HHR48A)

Современный многофункциональный моющий пылесос Dreame Wet and Dry Vacuum Cleaner H15ProHeat создан специально для максимально продуктивной и качественной уборки всего Вашего дома. С помощью высокой мощности всасывания 22kPa и разумной системой распознавания грязи в совокупности с автоматической системой очистки щетки делает процесс сборки гораздо более комфортным и качественным.

H15 Pro Heat использует горячую воду 85 за Цельсием для ополаскивания щеточного валика, чтобы достичь лучшего эффекта мытья пола. Кроме того, чистящий раствор совместим с горячей водой и обеспечивает тройную эффективность очистки, легко справляясь с сильными загрязнениями и пятнами, при этом не нанося практически никакого вреда деревянным поверхностям.

Усовершенствованная щетка H15 Pro Heat может похвастаться упругим скребком TangleCut с прочными зубьями гребня с лезвиями PPA. Эта усовершенствованная конструкция точно разрезает спутанные волосы во время их всасывания, оставляя щетку свободной и предотвращает запутывания в ней волос и шерсти. H15 Pro Heat поднимает планку уборки на новый уровень благодаря своей силе всасывания 22 000 Па и времени работы до 70 минут, легко справляясь с различными загрязнениями, влажными или сухими для достижения идеальной уборки.

Система обнаружения грязи RGB пылесоса H15 Pro Heat может распознавать широкий спектр грязи и пятен, автоматически регулируя мощность всасывания в зависимости от типа обнаруженного беспорядка. Будь то пыль или жидкость, усовершенствованная система может определять типы грязи при уборке, обеспечивая оптимальную очистку без дополнительных усилий.

Роботизированная конструкция GapFree AI предвидит и опускается, чтобы очистить переднюю область, закрывая зазор в 2 см. H15 Pro Heat обеспечивает бесшовное покрытие уборки без пропусков. После того, как вы скользите пылесосом вперед, конструкция с искусственным интеллектом опускается, чтобы достичь пыли и мусора всего за 0,2 секунды, при этом не зацепая Ваши стены. Всякий раз, когда вы убираете, конструкция плотно соприкасается с полом с помощью скребка, не оставляя пятен и разводов от воды.

Ощутите уборку без помощи рук с помощью управления через приложение Dreamehome, положив пылесос на пол и управляя им как роботом-пылесосом. Направляйте свой пылесос вперед и назад, а два задних колеса GlideWheel будут реагировать и направлять движение пылесоса. Он может поместиться в пространствах глубиной до 13 см для корпуса и 9,6 см для головки щетки, что делает уборку в узких и низких пространствах более эффективной и помогает достичь более комплексной очистки.

Система питания GlideWheel использует интеллектуальные алгоритмы на двух задних колесах, чтобы гарантировать, что движение назад будет таким же плавным, как и движение вперед. В положении лежа GlideWheel использует самостоятельную уборку, чтобы направить на уборку с помощью управления через приложение.

Помимо обнаружения грязи во время мытья пола, датчик RGB также работает во время самоочистки, запуская различные режимы мойки в зависимости от уровня грязи в щетке. Эта функция помогает добиться лучших результатов при следующих уборках жилого помещения.

Умный датчик определяет уровень влажности в волокнах ролика, что позволяет точно регулировать время сушки для оптимального использования, также предотвращает пересушивание которое, может повредить ролик.

Технология Deep Clean Master позволяет одним нажатием выбрать нужный уровень очистки на базе для дальнейшей уборки с лучшей эффективностью.

Высокотемпературная иммерсионная система самоочистки ThermoTub позволяет улучшить процесс уборки. Щетка тщательно промывается внутри основания, ее волокна полностью погружены в 240 мл горячей чистой воды.

Благодаря встроенному электролизу в реальном времени H15 Pro Heat создает дезинфицирующее средство во время уборки, устраняя 99,99% вредных бактерий и вирусов.