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Dreame Wet and Dry Vacuum H16 Steam купить с доставкой в Москве
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Dreame Wet and Dry Vacuum H16 Steam

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Тип уборки
влажная, паром
Емкость пылесборника, л
0.7
Потребляемая мощность, Вт
400
Мощность всасывания
28 000 Па
Время работы от аккумулятора, мин
60
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  • Dreame Wet and Dry Vacuum H16 Steam - фото 2
  • Dreame Wet and Dry Vacuum H16 Steam - фото 3
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  • Dreame Wet and Dry Vacuum H16 Steam - фото 21
  • Dreame Wet and Dry Vacuum H16 Steam - фото 22
  • Dreame Wet and Dry Vacuum H16 Steam - фото 23
  • Dreame Wet and Dry Vacuum H16 Steam - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 250 руб. 
Начислим 580 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743334
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Dreame Wet and Dry Vacuum H16 Steam
36 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Dreame
Труба всасывания
цельная
Цвет
черный
Тип уборки
влажная, паром
Емкость пылесборника, л
0.7
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
всасывание жидкостей, подсветка рабочей зоны, дисплей, автоматическая мойка швабры, автоматическая сушка швабры, мойка горячей водой, мойка с паром, дозатор для моющего средства, электропривод колес, подключение к приложению, автоматическая шторка-скребок
Потребляемая мощность, Вт
400
Мощность всасывания
28 000 Па
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5000
Время работы от аккумулятора, мин
60
Станция для хранения
есть
Время зарядки, ч
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х42х35
Вес, кг.
14

Описание товара Dreame Wet and Dry Vacuum H16 Steam

Dreame H16 Steam: пылесос, швабра и паровая очистка в одном проходе. Dreame H16 Steam RU собирает крошки, шерсть, песок и пролитую жидкость, одновременно промывает твёрдый пол чистой водой. Когда обычной влажной уборки недостаточно, режим SaunaClean™ подаёт горячий пар и помогает размягчить присохший соус, жирные следы и другие сложные бытовые загрязнения. Модель рассчитана на регулярную уборку кухни, прихожей, гостиной и зон домашних животных. После работы ролик не нужно нести в раковину: пылесос промывает его на док-станции и запускает высокотемпературную сушку.

Отзывы о товаре Dreame Wet and Dry Vacuum H16 Steam




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Dreame
Труба всасывания
цельная
Цвет
черный
Тип уборки
влажная, паром
Емкость пылесборника, л
0.7
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
всасывание жидкостей, подсветка рабочей зоны, дисплей, автоматическая мойка швабры, автоматическая сушка швабры, мойка горячей водой, мойка с паром, дозатор для моющего средства, электропривод колес, подключение к приложению, автоматическая шторка-скребок
Потребляемая мощность, Вт
400
Мощность всасывания
28 000 Па
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5000
Развернуть
Время работы от аккумулятора, мин
60
Станция для хранения
есть
Время зарядки, ч
4
Страна производитель
Китай
Описание
Dreame H16 Steam: пылесос, швабра и паровая очистка в одном проходе. Dreame H16 Steam RU собирает крошки, шерсть, песок и пролитую жидкость, одновременно промывает твёрдый пол чистой водой. Когда обычной влажной уборки недостаточно, режим SaunaClean™ подаёт горячий пар и помогает размягчить присохший соус, жирные следы и другие сложные бытовые загрязнения. Модель рассчитана на регулярную уборку кухни, прихожей, гостиной и зон домашних животных. После работы ролик не нужно нести в раковину: пылесос промывает его на док-станции и запускает высокотемпературную сушку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dreame Wet and Dry Vacuum H16 Steam - стоимость товара 36250 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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