Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Dual FlexReach Wet and Dry Vacuum (HHV31A)
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Характеристики
Описание товара Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Dual FlexReach Wet and Dry Vacuum (HHV31A)
Вертикальные пылесосы Dreame — это современные устройства, сочетающие в себе мощность, удобство и стильный дизайн. С весом всего 5,4 кг, они являются идеальным выбором для тех, кто ценит легкость и маневренность в процессе уборки. Эти пылесосы оснащены надежным Li-Ion аккумулятором емкостью 4000 мА·ч, который обеспечивает до 60 минут работы без подзарядки. Полная зарядка устройства занимает всего 4 часа, что позволяет быстро вернуть пылесос в строй для последующего использования. Удобный регулятор мощности, расположенный на ручке, позволяет легко настраивать интенсивность уборки в зависимости от типа поверхности и уровня загрязнения. Это обеспечивает более эффективную и адаптированную под ваши нужды уборку. Пылесборник в виде контейнера делает процесс очистки простым и гигиеничным, поскольку требует минимального контакта с пылью. Благодаря цельной трубе всасывания, пылесос Dreame эффективно справляется как с сухой, так и с влажной уборкой, что делает его универсальным помощником в вашем доме. С потребляемой мощностью 400 Вт, этот пылесос сочетает в себе производительность и энергоэффективность, работая от аккумулятора, что избавляет от необходимости использования розеток. Dreame — это высокотехнологичное решение для поддержания чистоты вашего дома с максимальным комфортом.
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Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, для сухой уборки
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