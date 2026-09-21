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Пылесос беспроводной Dreame Z30 Aqua Cycle Cordless Vacuum Cleaner (VZV77B) купить с доставкой в Москве
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Пылесос беспроводной Dreame Z30 Aqua Cycle Cordless Vacuum Cleaner (VZV77B)

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Пылесос беспроводной Dreame Z30 Aqua Cycle Cordless Vacuum Cleaner (VZV77B) - фото 1
Пылесос беспроводной Dreame Z30 Aqua Cycle Cordless Vacuum Cleaner (VZV77B) - фото 2
Пылесос беспроводной Dreame Z30 Aqua Cycle Cordless Vacuum Cleaner (VZV77B) - фото 3
Пылесос беспроводной Dreame Z30 Aqua Cycle Cordless Vacuum Cleaner (VZV77B) - фото 4
Пылесос беспроводной Dreame Z30 Aqua Cycle Cordless Vacuum Cleaner (VZV77B) - фото 5
Пылесос беспроводной Dreame Z30 Aqua Cycle Cordless Vacuum Cleaner (VZV77B) - фото 6
Пылесос беспроводной Dreame Z30 Aqua Cycle Cordless Vacuum Cleaner (VZV77B) - фото 7
Пылесос беспроводной Dreame Z30 Aqua Cycle Cordless Vacuum Cleaner (VZV77B) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Цвет
серый
Тип уборки
влажная, сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Потребляемая мощность, Вт
855
Мощность всасывания
310 Вт
  • Пылесос беспроводной Dreame Z30 Aqua Cycle Cordless Vacuum Cleaner (VZV77B) - фото 1
  • Пылесос беспроводной Dreame Z30 Aqua Cycle Cordless Vacuum Cleaner (VZV77B) - фото 2
  • Пылесос беспроводной Dreame Z30 Aqua Cycle Cordless Vacuum Cleaner (VZV77B) - фото 3
  • Пылесос беспроводной Dreame Z30 Aqua Cycle Cordless Vacuum Cleaner (VZV77B) - фото 4
  • Пылесос беспроводной Dreame Z30 Aqua Cycle Cordless Vacuum Cleaner (VZV77B) - фото 5
  • Пылесос беспроводной Dreame Z30 Aqua Cycle Cordless Vacuum Cleaner (VZV77B) - фото 6
  • Пылесос беспроводной Dreame Z30 Aqua Cycle Cordless Vacuum Cleaner (VZV77B) - фото 7
  • Пылесос беспроводной Dreame Z30 Aqua Cycle Cordless Vacuum Cleaner (VZV77B) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
53 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705176
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Характеристики

Бренд
Dreame
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
складная
Цвет
серый
Комплектация
настенная станция для хранения
Тип уборки
влажная, сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Регулятор мощности
на ручке
Уровень шума
89
Потребляемая мощность, Вт
855
Мощность всасывания
310 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
3200
Станция для хранения
с зарядкой
Время зарядки, ч
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
76х42х25
Вес, кг.
13.9

Описание товара Пылесос беспроводной Dreame Z30 Aqua Cycle Cordless Vacuum Cleaner (VZV77B)

Вертикальные пылесосы Dreame — это современное решение для эффективной и удобной уборки. Эта модель оснащена складной трубой всасывания, что делает её особенно удобной для хранения и использования в труднодоступных местах. Пылесос имеет мощность 855 Вт, что обеспечивает отличную производительность при уборке как сухой, так и влажной. Пылесборник представлен в виде контейнера с вместимостью 0,6 литра, который легко очищается, делая процесс ухода за устройством минимальным. Среди особенностей данной модели выделяется регулятор мощности, удобно расположенный на ручке, позволяющий легко изменять интенсивность работы пылесоса. Питание осуществляется от Li-Ion аккумулятора с емкостью 3200 мА·ч, обеспечивающего продолжительное время работы без подзарядки. Для полного заряда аккумулятора требуется всего 4 часа. Пылесос отличается легкостью и эргономичным дизайном, весит всего 2,2 кг, что делает его использование комфортным даже в многоэтажных домах. Стильный серый цвет корпуса придает устройству современный и элегантный вид. Уровень шума в 89 дБ позволяет использовать его даже в помещении с домашними животными или детьми, не нарушая их покой. Вертикальные пылесосы Dreame производятся в Китае и представляют собой высокое качество и надежность по доступной цене, что подтверждается хорошей репутацией бренда.

Отзывы о товаре Пылесос беспроводной Dreame Z30 Aqua Cycle Cordless Vacuum Cleaner (VZV77B)




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Характеристики
Бренд
Dreame
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
складная
Цвет
серый
Комплектация
настенная станция для хранения
Тип уборки
влажная, сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Регулятор мощности
на ручке
Уровень шума
89
Потребляемая мощность, Вт
855
Мощность всасывания
310 Вт
Развернуть
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
3200
Станция для хранения
с зарядкой
Время зарядки, ч
4
Страна производитель
Китай
Описание
Вертикальные пылесосы Dreame — это современное решение для эффективной и удобной уборки. Эта модель оснащена складной трубой всасывания, что делает её особенно удобной для хранения и использования в труднодоступных местах. Пылесос имеет мощность 855 Вт, что обеспечивает отличную производительность при уборке как сухой, так и влажной. Пылесборник представлен в виде контейнера с вместимостью 0,6 литра, который легко очищается, делая процесс ухода за устройством минимальным. Среди особенностей данной модели выделяется регулятор мощности, удобно расположенный на ручке, позволяющий легко изменять интенсивность работы пылесоса. Питание осуществляется от Li-Ion аккумулятора с емкостью 3200 мА·ч, обеспечивающего продолжительное время работы без подзарядки. Для полного заряда аккумулятора требуется всего 4 часа. Пылесос отличается легкостью и эргономичным дизайном, весит всего 2,2 кг, что делает его использование комфортным даже в многоэтажных домах. Стильный серый цвет корпуса придает устройству современный и элегантный вид. Уровень шума в 89 дБ позволяет использовать его даже в помещении с домашними животными или детьми, не нарушая их покой. Вертикальные пылесосы Dreame производятся в Китае и представляют собой высокое качество и надежность по доступной цене, что подтверждается хорошей репутацией бренда.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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