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Вертикальный моющий пылесос Dreame G12S Pro (HHR32A) купить с доставкой в Москве
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Вертикальный моющий пылесос Dreame G12S Pro (HHR32A)

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Вертикальный моющий пылесос Dreame G12S Pro (HHR32A) - фото 1
Вертикальный моющий пылесос Dreame G12S Pro (HHR32A) - фото 2
Вертикальный моющий пылесос Dreame G12S Pro (HHR32A) - фото 3
Вертикальный моющий пылесос Dreame G12S Pro (HHR32A) - фото 4
Вертикальный моющий пылесос Dreame G12S Pro (HHR32A) - фото 5
Вертикальный моющий пылесос Dreame G12S Pro (HHR32A) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Цвет
черный
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.5
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
315
  • Вертикальный моющий пылесос Dreame G12S Pro (HHR32A) - фото 1
  • Вертикальный моющий пылесос Dreame G12S Pro (HHR32A) - фото 2
  • Вертикальный моющий пылесос Dreame G12S Pro (HHR32A) - фото 3
  • Вертикальный моющий пылесос Dreame G12S Pro (HHR32A) - фото 4
  • Вертикальный моющий пылесос Dreame G12S Pro (HHR32A) - фото 5
  • Вертикальный моющий пылесос Dreame G12S Pro (HHR32A) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 742820
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Характеристики

Бренд
Dreame
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
цельная
Цвет
черный
Комплектация
насадка для влажной уборки
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.5
Регулятор мощности
на ручке
Уровень шума
0
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
315
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Станция для хранения
с зарядкой, с самоочисткой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
76х36х28
Вес, кг.
7

Описание товара Вертикальный моющий пылесос Dreame G12S Pro (HHR32A)

Стильный чёрный вертикальный пылесос Dreame весит всего 4,7 кг — им легко управлять даже при долгой уборке. Контейнер для мусора на 0,5 литра позволяет быстро очистить пол без лишних остановок, а цельная труба всасывания гарантирует надёжное и мощное всасывание. Мощность 315 Вт справляется и с сухой, и с влажной уборкой: этот пылесос универсален для разных задач в доме. Регулируйте мощность прямо на ручке — всё управление под рукой. Работает от современного Li-Ion аккумулятора, а значит — никаких проводов или ограниченного радиуса действия. Станция для хранения не только подзаряжает технику, но и позволяет автоматическую самоочистку, чтобы устройство всегда было готово к работе. Dreame — выбор для тех, кто ценит удобство, чистоту и современные решения.

Отзывы о товаре Вертикальный моющий пылесос Dreame G12S Pro (HHR32A)




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Характеристики
Бренд
Dreame
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
цельная
Цвет
черный
Комплектация
насадка для влажной уборки
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.5
Регулятор мощности
на ручке
Уровень шума
0
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
315
Развернуть
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Станция для хранения
с зарядкой, с самоочисткой
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный чёрный вертикальный пылесос Dreame весит всего 4,7 кг — им легко управлять даже при долгой уборке. Контейнер для мусора на 0,5 литра позволяет быстро очистить пол без лишних остановок, а цельная труба всасывания гарантирует надёжное и мощное всасывание. Мощность 315 Вт справляется и с сухой, и с влажной уборкой: этот пылесос универсален для разных задач в доме. Регулируйте мощность прямо на ручке — всё управление под рукой. Работает от современного Li-Ion аккумулятора, а значит — никаких проводов или ограниченного радиуса действия. Станция для хранения не только подзаряжает технику, но и позволяет автоматическую самоочистку, чтобы устройство всегда было готово к работе. Dreame — выбор для тех, кто ценит удобство, чистоту и современные решения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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