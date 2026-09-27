Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Пылесос
Цвет
черный
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.5
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
315
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 742820
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Описание товара Вертикальный моющий пылесос Dreame G12S Pro (HHR32A)
Стильный чёрный вертикальный пылесос Dreame весит всего 4,7 кг — им легко управлять даже при долгой уборке. Контейнер для мусора на 0,5 литра позволяет быстро очистить пол без лишних остановок, а цельная труба всасывания гарантирует надёжное и мощное всасывание. Мощность 315 Вт справляется и с сухой, и с влажной уборкой: этот пылесос универсален для разных задач в доме.
Регулируйте мощность прямо на ручке — всё управление под рукой. Работает от современного Li-Ion аккумулятора, а значит — никаких проводов или ограниченного радиуса действия. Станция для хранения не только подзаряжает технику, но и позволяет автоматическую самоочистку, чтобы устройство всегда было готово к работе. Dreame — выбор для тех, кто ценит удобство, чистоту и современные решения.
Стильный чёрный вертикальный пылесос Dreame весит всего 4,7 кг — им легко управлять даже при долгой уборке. Контейнер для мусора на 0,5 литра позволяет быстро очистить пол без лишних остановок, а цельная труба всасывания гарантирует надёжное и мощное всасывание. Мощность 315 Вт справляется и с сухой, и с влажной уборкой: этот пылесос универсален для разных задач в доме.
Регулируйте мощность прямо на ручке — всё управление под рукой. Работает от современного Li-Ion аккумулятора, а значит — никаких проводов или ограниченного радиуса действия. Станция для хранения не только подзаряжает технику, но и позволяет автоматическую самоочистку, чтобы устройство всегда было готово к работе. Dreame — выбор для тех, кто ценит удобство, чистоту и современные решения.
Вертикальный моющий пылесос Dreame G12S Pro (HHR32A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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