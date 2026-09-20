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Пылесос вертикальный Deerma DEM-VX910W купить с доставкой в Москве
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Пылесос вертикальный Deerma DEM-VX910W

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Пылесос вертикальный Deerma DEM-VX910W - фото 1
Пылесос вертикальный Deerma DEM-VX910W - фото 2
Пылесос вертикальный Deerma DEM-VX910W - фото 3
Пылесос вертикальный Deerma DEM-VX910W - фото 4
Пылесос вертикальный Deerma DEM-VX910W - фото 5
Пылесос вертикальный Deerma DEM-VX910W - фото 6
Пылесос вертикальный Deerma DEM-VX910W - фото 7
Пылесос вертикальный Deerma DEM-VX910W - фото 8
Пылесос вертикальный Deerma DEM-VX910W - фото 9
Пылесос вертикальный Deerma DEM-VX910W - фото 10
Пылесос вертикальный Deerma DEM-VX910W - фото 11
Пылесос вертикальный Deerma DEM-VX910W - фото 12
Пылесос вертикальный Deerma DEM-VX910W - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Цвет
белый
Тип уборки
влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.7
Потребляемая мощность, Вт
230
Мощность всасывания
230
Время работы от аккумулятора, мин
40
Длина сетевого шнура
1
  • Пылесос вертикальный Deerma DEM-VX910W - фото 1
  • Пылесос вертикальный Deerma DEM-VX910W - фото 2
  • Пылесос вертикальный Deerma DEM-VX910W - фото 3
  • Пылесос вертикальный Deerma DEM-VX910W - фото 4
  • Пылесос вертикальный Deerma DEM-VX910W - фото 5
  • Пылесос вертикальный Deerma DEM-VX910W - фото 6
  • Пылесос вертикальный Deerma DEM-VX910W - фото 7
  • Пылесос вертикальный Deerma DEM-VX910W - фото 8
  • Пылесос вертикальный Deerma DEM-VX910W - фото 9
  • Пылесос вертикальный Deerma DEM-VX910W - фото 10
  • Пылесос вертикальный Deerma DEM-VX910W - фото 11
  • Пылесос вертикальный Deerma DEM-VX910W - фото 12
  • Пылесос вертикальный Deerma DEM-VX910W - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
30 720 руб.  56 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 678845
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Характеристики

Бренд
deerma
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
цельная
Цвет
белый
Комплектация
документация, комплект насадок
Тип уборки
влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.7
Регулятор мощности
на корпусе
Функциональные особенности
заправка бака пылесоса водой
Уровень шума
78
Потребляемая мощность, Вт
230
Мощность всасывания
230
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5000
Время работы от аккумулятора, мин
40
Время зарядки, ч
5
Длина сетевого шнура
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х37х36
Вес, кг.
12

Описание товара Пылесос вертикальный Deerma DEM-VX910W

Вертикальные пылесосы Deerma — это идеальное сочетание мощности, эффективности и удобства в управлении. Оснащенные цельной трубой всасывания и мощностью 230 Вт, они обеспечивают высокое качество уборки. Пылесосы Deerma используют контейнерный тип пылесборника с емкостью 0,7 литра, что позволяет легко и быстро очищать его после работы. Регулятор мощности, расположенный на корпусе, дает возможность точной настройки рабочего режима в зависимости от степени загрязнения поверхности. Одним из ключевых преимуществ является питание от аккумулятора емкостью 5000 мА·ч с использованием современных Li-Ion технологий, что обеспечивает длительное и стабильное время работы без привязки к розетке. Вес пылесоса составляет всего 6 кг, что делает его маневренным и простым в использовании, а длина сетевого шнура в 1 метр добавляет дополнительную мобильность. Уровень шума в 78 дБ позволяет использовать пылесос без значительного дискомфорта от громкого звука, а стильный белый цвет корпуса делает его привлекательным аксессуаром в любом интерьере. Кроме того, модель поддерживает функцию влажной уборки, что делает её более универсальной и подходящей для различных типов поверхностей. Бренд Deerma славится своим качеством и надежностью, что подтверждается убедительными характеристиками этих вертикальных пылесосов.

Отзывы о товаре Пылесос вертикальный Deerma DEM-VX910W




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Характеристики
Бренд
deerma
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
цельная
Цвет
белый
Комплектация
документация, комплект насадок
Тип уборки
влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.7
Регулятор мощности
на корпусе
Функциональные особенности
заправка бака пылесоса водой
Уровень шума
78
Потребляемая мощность, Вт
230
Развернуть
Мощность всасывания
230
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5000
Время работы от аккумулятора, мин
40
Время зарядки, ч
5
Длина сетевого шнура
1
Страна производитель
Китай
Описание
Вертикальные пылесосы Deerma — это идеальное сочетание мощности, эффективности и удобства в управлении. Оснащенные цельной трубой всасывания и мощностью 230 Вт, они обеспечивают высокое качество уборки. Пылесосы Deerma используют контейнерный тип пылесборника с емкостью 0,7 литра, что позволяет легко и быстро очищать его после работы. Регулятор мощности, расположенный на корпусе, дает возможность точной настройки рабочего режима в зависимости от степени загрязнения поверхности. Одним из ключевых преимуществ является питание от аккумулятора емкостью 5000 мА·ч с использованием современных Li-Ion технологий, что обеспечивает длительное и стабильное время работы без привязки к розетке. Вес пылесоса составляет всего 6 кг, что делает его маневренным и простым в использовании, а длина сетевого шнура в 1 метр добавляет дополнительную мобильность. Уровень шума в 78 дБ позволяет использовать пылесос без значительного дискомфорта от громкого звука, а стильный белый цвет корпуса делает его привлекательным аксессуаром в любом интерьере. Кроме того, модель поддерживает функцию влажной уборки, что делает её более универсальной и подходящей для различных типов поверхностей. Бренд Deerma славится своим качеством и надежностью, что подтверждается убедительными характеристиками этих вертикальных пылесосов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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