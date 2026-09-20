Пылесос вертикальный Deerma DEM-VX910W
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Характеристики
Описание товара Пылесос вертикальный Deerma DEM-VX910W
Вертикальные пылесосы Deerma — это идеальное сочетание мощности, эффективности и удобства в управлении. Оснащенные цельной трубой всасывания и мощностью 230 Вт, они обеспечивают высокое качество уборки. Пылесосы Deerma используют контейнерный тип пылесборника с емкостью 0,7 литра, что позволяет легко и быстро очищать его после работы. Регулятор мощности, расположенный на корпусе, дает возможность точной настройки рабочего режима в зависимости от степени загрязнения поверхности. Одним из ключевых преимуществ является питание от аккумулятора емкостью 5000 мА·ч с использованием современных Li-Ion технологий, что обеспечивает длительное и стабильное время работы без привязки к розетке. Вес пылесоса составляет всего 6 кг, что делает его маневренным и простым в использовании, а длина сетевого шнура в 1 метр добавляет дополнительную мобильность. Уровень шума в 78 дБ позволяет использовать пылесос без значительного дискомфорта от громкого звука, а стильный белый цвет корпуса делает его привлекательным аксессуаром в любом интерьере. Кроме того, модель поддерживает функцию влажной уборки, что делает её более универсальной и подходящей для различных типов поверхностей. Бренд Deerma славится своим качеством и надежностью, что подтверждается убедительными характеристиками этих вертикальных пылесосов.
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