Пылесос беспроводной, моющий Dreame H14 Dual Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHV25A)
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Характеристики
Описание товара Пылесос беспроводной, моющий Dreame H14 Dual Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHV25A)
Вертикальные пылесосы Dreame — это современное решение для вашей уборки, предлагающее идеальное сочетание мощности, удобства и инновационных технологий. Эти пылесосы оснащены цельной трубой всасывания и потребляют всего 380 Вт, что делает их эффективными и экономичными в использовании. Пылесборник типа контейнер обеспечивает простоту очистки и обслуживанию. Регулятор мощности, удобно расположенный на ручке, позволяет легко изменять режимы работы, подстраиваясь под различные типы поверхностей и степень загрязнения. Пылесосы Dreame работают от мощного литий-ионного аккумулятора емкостью 4900 мА·ч, обеспечивая длительное время работы и быструю зарядку за 4 часа. Вес устройства составляет 6,1 кг, что придает ему устойчивость и легкость в управлении. С уровнем шума в 75 дБ, пылесос работает достаточно тихо, чтобы не беспокоить вас и вашу семью. Емкость пылесборника составляет 0,65 л, что подходит для уборки средней площади без необходимости частой очистки. Пылесос доступен в стильном черном цвете, который отлично впишется в современный интерьер. Модель поддерживает как влажную, так и сухую уборку, что делает её универсальным помощником для поддержания чистоты в вашем доме. Пылесосы Dreame производятся в Китае и являются частью надежного бренда, известного своим качеством и инновациями. Особо стоит отметить станцию для хранения с функцией самоочистки, которая обеспечивает гигиеничное хранение устройства и автоматическое удаление пыли из контейнера после уборки. Вертикальные пылесосы Dreame — это ваш идеальный выбор для легкой и эффективной уборки.
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