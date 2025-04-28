Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR25A)
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Характеристики
Описание товара Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR25A)
Вертикальные пылесосы Dreame — это сочетание стиля, эффективности и современных технологий для повседневной уборки. Эти устройства отличаются черным цветом и привлекательным дизайном, идеально вписываются в любой интерьер, при этом обеспечивая отличную производительность и удобство использования. Среди ключевых характеристик можно выделить цельную трубу всасывания, которая обеспечивает надежность конструкции. Пылесборник объёмом 0,7 литра позволяет собирать достаточное количество пыли и мусора, а контейнерная система облегчает процесс опорожнения и очистки. Управление мощностью находится на корпусе, что делает управление простым и интуитивным. Пылесосы Dreame оснащены аккумулятором емкостью 4000 мА·ч, обеспечивающим до 35 минут непрерывной работы после полной зарядки, которая займет всего 3 часа. Литий-ионный аккумулятор в комплекте отличается долговечностью и стабильной производительностью. С мощностью 300 Вт и уровнем шума 75 дБ, этот пылесос достаточно тихий для комфортного использования, но при этом достаточно мощный для удаления загрязнений. Dreame поддерживает как сухую, так и влажную уборку, что делает его универсальным помощником в доме. Вес устройства всего 4,9 кг, что обеспечивает легкость и маневренность при переноске и использовании. Вертикальные пылесосы Dreame — это идеальное решение для тех, кто ищет эффективный и надежный инструмент для поддержания чистоты в доме.
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Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, для сухой уборки
Достоинства:
Комментарий:
Отличный моющий пылесос. Как собачник рекомендую. Шерсть грызть пыль. От край до края сосет все. И также рекомендую после каждой уборки щетку снимать и замачивать в отбеливателе. Потом вставлять в пылесос и запускать сушку, иначе нет-нет, да появляется запашок Квартира 65кв, всего 30% зарядки съедает. Пылесос тяжелый, но во время уборки сам толкает себя колесиками, так что тяжесть чувствуешь только когда несешь его до базы
Достоинства:
Комментарий:
Попробовали пока один раз, удобный, моет хорошо, но показалось как будто быстро садится зарядка, может так и должно быть конечно) Главное что на уборку квартиры хватает
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос отлично справляется со своей задачей. Не надо предварительно пылесосить квартиру, можно сразу делать влажную уборку. На видео самый грязный угол- кухонный пол под стулом двухлетки: крошки, рассыпанная гречка. Пылесос справился отлично, даже отмыл вчерашние пятна от сока. Для квартиры 55 кв, заряда осталось 40%, воды под конец просил залить в бак, но я несколько раз проходилась по полу, чтобы лучше собрать крошки. Доставили в срок, все в комплекте, проблем с подачей воды на валик не было.
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший пылесос Рекомендую покупать
Достоинства:
Комментарий:
Товар доставили быстро. Хорошо упакован. Функцию свою выполняет . Удобно пользоваться.
Достоинства:
Комментарий:
Ожидание оправдалось! Товар новый, хорошо упакован! Комплектация соответствует заявленной в карточке товара. Тестовую уборку прошел на отлично. Мощный!Порадовала опция самоочистки и сушки валика, очень удобно. Можно настроить голосовые подсказки на русском языке. Пылесосом довольны!
Достоинства:
Комментарий:
Не любитель писать отзывы, но на данный пылесос хочу написать свое впечатление! Это просто вау, как круто! Никогда не было такого моющего пылесоса, был обычный, разница колоссальная! Хочу сказать, если у кого-то есть в доме или в квартире домашние животные и маленький ребенок, то, для вас этот пылесос станет потрясающей находкой! Экономия времени, идеально чистые полы и все это за быстрое время! Сам пылесос работает отлично, надеюсь дальше при использовании не будет никаких нареканий! На первом фото уже высохший пол, на втором влажный!
Достоинства:
Комментарий:
Моет и сосет прекрасно. Единственное, если не будет поступать вода надо продуть систему слива с помощью шприца
Достоинства:
Комментарий:
Курьер испортил упаковку, пролил при транспортировки бытовую химию. Сам пылесос собран хорошо, удобен в использовании.
Достоинства:
Комментарий:
Делюсь своим отзывом: у меня четыре собаки, две из них - лабрадоры = куча шерсти и грязи постоянно. Боялась, что этот пылесос не справится с огромным количеством шерсти от них - и была в шоке, что он убирает ее всю полностью при этом отлично промывая пол Так что владельцы домашних животных - тут не сомневайтесь, берите моет полы действительно хорошо - не сравниться с мытьем обычными швабрами мы с мужем это ощутили , пройдя голыми ногами по вымытому полу после этого аппарата - реально ощущается чище, чем обычно на моем полу разводы небольшие есть - у меня кварц-винил проблемного цвета, на котором видно буквально ВСЁ и я вижу небольшие разводы от ролика, но это если прям присматриваться под определенным углом. По сравнению с тем, какие разводы бывают от швабр (у меня их 4 штуки разных) - считаю, разводов нет)) конечно, есть свои нюансы использования, к этому пылесосу надо чуть приспособиться, чтобы было вообще прям все идеально но это как с любой умной техникой - с ней надо подружиться ) А и кстати, на уборку квартиры 80 кВ.м. у меня используется всего лишь 60% заряда, а мою я очень тщательно и в нескольких местах приходится несколько раз проходить из-за грязи от собак Резюме: я однозначно рекомендую к покупке сама долго сомневалась, читала кучу отзывов - всё же цена в 40 000 руб. заставляет сомневаться)) Но однозначно уже зная, какой это классный помощник, я бы не задумывалась купила его снова за эти деньги очень облегчает жизнь
Достоинства:
Комментарий:
Впечатление испортило 3 переноса доставки. Но снижать оценку за это не буду. Такой пылесос должен быть уже в каждой семье. Существенно облегчает женщине жизнь! Лёгкий в уборке и обслуживании
Достоинства:
Комментарий:
Приобрели пылесос H12 Pro. Пока всё хорошо, работает отлично, правда воды на ламинате, мне кажется немного больше оставляет, чем хотелось бы . Как будет показывать работу в дальнейшем посмотрим, к покупке рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Мне понравился. Пришел быстро, зарядила до полной и стала пробовать на, казалось бы, чистый пол. Я была шокирована сколько грязи и волос он собрал. Тяжеловат, но он прям тянет вас за собой. Если у вас что-то лежит на полу, то лучше поднять это перед уборкой, чтобы не терять зарядку, тратя время на передвижение стульев, напольных ваз и тд. Работает довольно тихо, но шумная самоочистка, хотя она занимает минуту. Затем сушка, тоже не особо шумная, но надо привыкать. Оставляет разводы, не особо видно на моем полу, но они есть. В целом,я очень довольна.
Достоинства:
Комментарий:
Покупала в подарок в семью с маленьким ребенком. Поэтому про использование ничего сказать не могу. Знаю только, что за меньше чем минуту этим пылесосом собрали кашу, которую ребенок вылил на пол. Вся семья довольна. Упаковка отличная, в 2 коробки, доставка быстрая. Продавец скидку не одобрил, что немного расстроило.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос. Легко собрать, все доступно и понятно. Есть русский язык. Только получила, после использования дополню отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
Самый лучший в мире пылесос
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо моет. Заряда вообще еле хватает, печаль.
Достоинства:
Комментарий:
Это лучшая покупка за последние годы)) незаменим в уборке на каждый день ,и моет и пылесосит одновременно ,качественно и быстро ,спасибо продавцу за товар !
Достоинства:
Комментарий:
Я в восторге, рекомендую теперь всем знакомым) все отлично к работе нет никаких претензий!
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос супер убирать с ним одно удовольствие, очень маневренный, настроили русский язык , все необходимые действия сам говорит (поменять воду и тд) на автомат режиме при сильно загрязнениях сам включает турбо режим, и цена дешевле у этого половца, чем на Каспи и в других магазинах , упокоена отлично, пришел вовремя
Отзывы о товаре Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR25A)
Достоинства:
Комментарий:
Отличный моющий пылесос. Как собачник рекомендую. Шерсть грызть пыль. От край до края сосет все. И также рекомендую после каждой уборки щетку снимать и замачивать в отбеливателе. Потом вставлять в пылесос и запускать сушку, иначе нет-нет, да появляется запашок Квартира 65кв, всего 30% зарядки съедает. Пылесос тяжелый, но во время уборки сам толкает себя колесиками, так что тяжесть чувствуешь только когда несешь его до базы
Достоинства:
Комментарий:
Попробовали пока один раз, удобный, моет хорошо, но показалось как будто быстро садится зарядка, может так и должно быть конечно) Главное что на уборку квартиры хватает
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос отлично справляется со своей задачей. Не надо предварительно пылесосить квартиру, можно сразу делать влажную уборку. На видео самый грязный угол- кухонный пол под стулом двухлетки: крошки, рассыпанная гречка. Пылесос справился отлично, даже отмыл вчерашние пятна от сока. Для квартиры 55 кв, заряда осталось 40%, воды под конец просил залить в бак, но я несколько раз проходилась по полу, чтобы лучше собрать крошки. Доставили в срок, все в комплекте, проблем с подачей воды на валик не было.
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший пылесос Рекомендую покупать
Достоинства:
Комментарий:
Товар доставили быстро. Хорошо упакован. Функцию свою выполняет . Удобно пользоваться.
Достоинства:
Комментарий:
Ожидание оправдалось! Товар новый, хорошо упакован! Комплектация соответствует заявленной в карточке товара. Тестовую уборку прошел на отлично. Мощный!Порадовала опция самоочистки и сушки валика, очень удобно. Можно настроить голосовые подсказки на русском языке. Пылесосом довольны!
Достоинства:
Комментарий:
Не любитель писать отзывы, но на данный пылесос хочу написать свое впечатление! Это просто вау, как круто! Никогда не было такого моющего пылесоса, был обычный, разница колоссальная! Хочу сказать, если у кого-то есть в доме или в квартире домашние животные и маленький ребенок, то, для вас этот пылесос станет потрясающей находкой! Экономия времени, идеально чистые полы и все это за быстрое время! Сам пылесос работает отлично, надеюсь дальше при использовании не будет никаких нареканий! На первом фото уже высохший пол, на втором влажный!
Достоинства:
Комментарий:
Моет и сосет прекрасно. Единственное, если не будет поступать вода надо продуть систему слива с помощью шприца
Достоинства:
Комментарий:
Курьер испортил упаковку, пролил при транспортировки бытовую химию. Сам пылесос собран хорошо, удобен в использовании.
Достоинства:
Комментарий:
Делюсь своим отзывом: у меня четыре собаки, две из них - лабрадоры = куча шерсти и грязи постоянно. Боялась, что этот пылесос не справится с огромным количеством шерсти от них - и была в шоке, что он убирает ее всю полностью при этом отлично промывая пол Так что владельцы домашних животных - тут не сомневайтесь, берите моет полы действительно хорошо - не сравниться с мытьем обычными швабрами мы с мужем это ощутили , пройдя голыми ногами по вымытому полу после этого аппарата - реально ощущается чище, чем обычно на моем полу разводы небольшие есть - у меня кварц-винил проблемного цвета, на котором видно буквально ВСЁ и я вижу небольшие разводы от ролика, но это если прям присматриваться под определенным углом. По сравнению с тем, какие разводы бывают от швабр (у меня их 4 штуки разных) - считаю, разводов нет)) конечно, есть свои нюансы использования, к этому пылесосу надо чуть приспособиться, чтобы было вообще прям все идеально но это как с любой умной техникой - с ней надо подружиться ) А и кстати, на уборку квартиры 80 кВ.м. у меня используется всего лишь 60% заряда, а мою я очень тщательно и в нескольких местах приходится несколько раз проходить из-за грязи от собак Резюме: я однозначно рекомендую к покупке сама долго сомневалась, читала кучу отзывов - всё же цена в 40 000 руб. заставляет сомневаться)) Но однозначно уже зная, какой это классный помощник, я бы не задумывалась купила его снова за эти деньги очень облегчает жизнь
Достоинства:
Комментарий:
Впечатление испортило 3 переноса доставки. Но снижать оценку за это не буду. Такой пылесос должен быть уже в каждой семье. Существенно облегчает женщине жизнь! Лёгкий в уборке и обслуживании
Достоинства:
Комментарий:
Приобрели пылесос H12 Pro. Пока всё хорошо, работает отлично, правда воды на ламинате, мне кажется немного больше оставляет, чем хотелось бы . Как будет показывать работу в дальнейшем посмотрим, к покупке рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Мне понравился. Пришел быстро, зарядила до полной и стала пробовать на, казалось бы, чистый пол. Я была шокирована сколько грязи и волос он собрал. Тяжеловат, но он прям тянет вас за собой. Если у вас что-то лежит на полу, то лучше поднять это перед уборкой, чтобы не терять зарядку, тратя время на передвижение стульев, напольных ваз и тд. Работает довольно тихо, но шумная самоочистка, хотя она занимает минуту. Затем сушка, тоже не особо шумная, но надо привыкать. Оставляет разводы, не особо видно на моем полу, но они есть. В целом,я очень довольна.
Достоинства:
Комментарий:
Покупала в подарок в семью с маленьким ребенком. Поэтому про использование ничего сказать не могу. Знаю только, что за меньше чем минуту этим пылесосом собрали кашу, которую ребенок вылил на пол. Вся семья довольна. Упаковка отличная, в 2 коробки, доставка быстрая. Продавец скидку не одобрил, что немного расстроило.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос. Легко собрать, все доступно и понятно. Есть русский язык. Только получила, после использования дополню отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
Самый лучший в мире пылесос
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо моет. Заряда вообще еле хватает, печаль.
Достоинства:
Комментарий:
Это лучшая покупка за последние годы)) незаменим в уборке на каждый день ,и моет и пылесосит одновременно ,качественно и быстро ,спасибо продавцу за товар !
Достоинства:
Комментарий:
Я в восторге, рекомендую теперь всем знакомым) все отлично к работе нет никаких претензий!
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос супер убирать с ним одно удовольствие, очень маневренный, настроили русский язык , все необходимые действия сам говорит (поменять воду и тд) на автомат режиме при сильно загрязнениях сам включает турбо режим, и цена дешевле у этого половца, чем на Каспи и в других магазинах , упокоена отлично, пришел вовремя