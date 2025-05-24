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Пылесос беспроводной Dreame R20 Grey Cordless Vacuum Cleaner (VTV97A) купить с доставкой в Москве
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Пылесос беспроводной Dreame R20 Grey Cordless Vacuum Cleaner (VTV97A)

2 Отзывы
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Пылесос беспроводной Dreame R20 Grey Cordless Vacuum Cleaner (VTV97A) - фото 1
Пылесос беспроводной Dreame R20 Grey Cordless Vacuum Cleaner (VTV97A) - фото 2
Пылесос беспроводной Dreame R20 Grey Cordless Vacuum Cleaner (VTV97A) - фото 3
Пылесос беспроводной Dreame R20 Grey Cordless Vacuum Cleaner (VTV97A) - фото 4
Пылесос беспроводной Dreame R20 Grey Cordless Vacuum Cleaner (VTV97A) - фото 5
Пылесос беспроводной Dreame R20 Grey Cordless Vacuum Cleaner (VTV97A) - фото 6
Пылесос беспроводной Dreame R20 Grey Cordless Vacuum Cleaner (VTV97A) - фото 7
Пылесос беспроводной Dreame R20 Grey Cordless Vacuum Cleaner (VTV97A) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Цвет
серый
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Потребляемая мощность, Вт
570
Мощность всасывания
190 Вт
Время работы от аккумулятора, мин
90
  • Пылесос беспроводной Dreame R20 Grey Cordless Vacuum Cleaner (VTV97A) - фото 1
  • Пылесос беспроводной Dreame R20 Grey Cordless Vacuum Cleaner (VTV97A) - фото 2
  • Пылесос беспроводной Dreame R20 Grey Cordless Vacuum Cleaner (VTV97A) - фото 3
  • Пылесос беспроводной Dreame R20 Grey Cordless Vacuum Cleaner (VTV97A) - фото 4
  • Пылесос беспроводной Dreame R20 Grey Cordless Vacuum Cleaner (VTV97A) - фото 5
  • Пылесос беспроводной Dreame R20 Grey Cordless Vacuum Cleaner (VTV97A) - фото 6
  • Пылесос беспроводной Dreame R20 Grey Cordless Vacuum Cleaner (VTV97A) - фото 7
  • Пылесос беспроводной Dreame R20 Grey Cordless Vacuum Cleaner (VTV97A) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 626928
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Характеристики

Бренд
Dreame
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
цельная
Цвет
серый
Комплектация
пылесос, комплект насадок, аксессуары, документация, упаковка
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
возможность использования в автомобиле, подсветка зоны уборки, удаление пылевого клеща
Уровень шума
70
Потребляемая мощность, Вт
570
Мощность всасывания
190 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2900
Время работы от аккумулятора, мин
90
Станция для хранения
Нет
Время зарядки, ч
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
85х34х15
Вес, кг.
6.57

Описание товара Пылесос беспроводной Dreame R20 Grey Cordless Vacuum Cleaner (VTV97A)

Вертикальные пылесосы Dreame представляют собой современные и эргономичные устройства для быстрой и эффективной сухой уборки. Эти модели оснащены цельной трубой всасывания, обеспечивающей надежное и долговечное использование. Инновационный контейнерный тип пылесборника легко очищается и обеспечивает простоту эксплуатации. Благодаря мощному двигателю с потребляемой мощностью 570 Вт, пылесосы Dreame демонстрируют высокую эффективность в удалении пыли и загрязнений. Регулятор мощности, удобно расположенный на ручке, позволяет легко контролировать уровень всасывания в зависимости от типа поверхности. Пылесосы Dreame оснащены мощными аккумуляторами емкостью 2900 мА·ч, которые обеспечивают до 90 минут непрерывной работы от одного заряда. Полная зарядка занимает всего 4 часа, что позволяет быстро вернуть устройство в строй. Легкий вес в 1,76 кг и низкий уровень шума в 70 дБ делают использование пылесоса максимально комфортным. Устройство выполнено в стильном сером корпусе, который прекрасно впишется в интерьер любого современного дома. Dreame использует надежные литий-ионные (Li-Ion) аккумуляторы, гарантирующие долгий срок службы. С емкостью пылесборника 0,6 литра пылесосы Dreame являются идеальным решением для поддержания чистоты и порядка в вашем доме, предлагая сочетание инновационных технологий и удобства в использовании.



Теги товара: для сухой уборки

Отзывы о товаре Пылесос беспроводной Dreame R20 Grey Cordless Vacuum Cleaner (VTV97A)

Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Евгений Г.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос выбирал по обзорам, поэтому получил именно то, что и ожидал. Пришел запакованный в 2 коробки, все целое. После сетевого пылесоса аккумуляторным убирать одно удовольствие. Разнообразные насадки порадовали, особенно мебельная. Ну и подсветка - это вещь. Товар и продавца рекомендую. p.s. кнопка запуска и правда нажимается всякий раз, как берешь пылесос в руку, но со временем наверно получиться приучить себя брать его так, чтобы этого избегать)
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Геннадий П.

Достоинства:


Комментарий:
Кнопка пуска расположена так ,что снимая или ставя на зарядку обязательно нажмёшь!!! Ну а пылесосит отлично!



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Dreame
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
цельная
Цвет
серый
Комплектация
пылесос, комплект насадок, аксессуары, документация, упаковка
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
возможность использования в автомобиле, подсветка зоны уборки, удаление пылевого клеща
Уровень шума
70
Потребляемая мощность, Вт
570
Развернуть
Мощность всасывания
190 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2900
Время работы от аккумулятора, мин
90
Станция для хранения
Нет
Время зарядки, ч
4
Страна производитель
Китай
Описание
Вертикальные пылесосы Dreame представляют собой современные и эргономичные устройства для быстрой и эффективной сухой уборки. Эти модели оснащены цельной трубой всасывания, обеспечивающей надежное и долговечное использование. Инновационный контейнерный тип пылесборника легко очищается и обеспечивает простоту эксплуатации. Благодаря мощному двигателю с потребляемой мощностью 570 Вт, пылесосы Dreame демонстрируют высокую эффективность в удалении пыли и загрязнений. Регулятор мощности, удобно расположенный на ручке, позволяет легко контролировать уровень всасывания в зависимости от типа поверхности. Пылесосы Dreame оснащены мощными аккумуляторами емкостью 2900 мА·ч, которые обеспечивают до 90 минут непрерывной работы от одного заряда. Полная зарядка занимает всего 4 часа, что позволяет быстро вернуть устройство в строй. Легкий вес в 1,76 кг и низкий уровень шума в 70 дБ делают использование пылесоса максимально комфортным. Устройство выполнено в стильном сером корпусе, который прекрасно впишется в интерьер любого современного дома. Dreame использует надежные литий-ионные (Li-Ion) аккумуляторы, гарантирующие долгий срок службы. С емкостью пылесборника 0,6 литра пылесосы Dreame являются идеальным решением для поддержания чистоты и порядка в вашем доме, предлагая сочетание инновационных технологий и удобства в использовании.


Теги товара: для сухой уборки
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Евгений Г.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос выбирал по обзорам, поэтому получил именно то, что и ожидал. Пришел запакованный в 2 коробки, все целое. После сетевого пылесоса аккумуляторным убирать одно удовольствие. Разнообразные насадки порадовали, особенно мебельная. Ну и подсветка - это вещь. Товар и продавца рекомендую. p.s. кнопка запуска и правда нажимается всякий раз, как берешь пылесос в руку, но со временем наверно получиться приучить себя брать его так, чтобы этого избегать)
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Геннадий П.

Достоинства:


Комментарий:
Кнопка пуска расположена так ,что снимая или ставя на зарядку обязательно нажмёшь!!! Ну а пылесосит отлично!


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