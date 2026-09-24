Вертикальный пылесос Samsung VS20C8522TN/EV
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Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 705604
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
77х28х22
Вес, кг.
5.7
Описание товара Вертикальный пылесос Samsung VS20C8522TN/EV
Jet 85 pet – беспроводной пылесос для эффективной уборки. Мощный мотор HexaJet (210 Вт), мультициклонная фильтрация (99,999%) и лёгкий вес (1,44 кг) обеспечивают удобство. До 60 минут работы, сменный аккумулятор. В комплекте щетки Jet Dual, Slim LED, Pet Tool+ и другие насадки. ЖК-дисплей, моющийся контейнер 0,8 л, зарядная станция 2-в-1.
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Jet 85 pet – беспроводной пылесос для эффективной уборки. Мощный мотор HexaJet (210 Вт), мультициклонная фильтрация (99,999%) и лёгкий вес (1,44 кг) обеспечивают удобство. До 60 минут работы, сменный аккумулятор. В комплекте щетки Jet Dual, Slim LED, Pet Tool+ и другие насадки. ЖК-дисплей, моющийся контейнер 0,8 л, зарядная станция 2-в-1.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, для сухой уборки, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, для сухой уборки, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
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