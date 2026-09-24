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Вертикальный пылесос Samsung VS20C8522TN/EV купить с доставкой в Москве
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Вертикальный пылесос Samsung VS20C8522TN/EV

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Пылесос Samsung VS20C8522TN/EV - фото 1
Пылесос Samsung VS20C8522TN/EV - фото 2
Пылесос Samsung VS20C8522TN/EV - фото 3
Пылесос Samsung VS20C8522TN/EV - фото 4
Пылесос Samsung VS20C8522TN/EV - фото 5
Пылесос Samsung VS20C8522TN/EV - фото 6
Пылесос Samsung VS20C8522TN/EV - фото 7
Пылесос Samsung VS20C8522TN/EV - фото 8
Пылесос Samsung VS20C8522TN/EV - фото 9
Пылесос Samsung VS20C8522TN/EV - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
  • Пылесос Samsung VS20C8522TN/EV - фото 1
  • Пылесос Samsung VS20C8522TN/EV - фото 2
  • Пылесос Samsung VS20C8522TN/EV - фото 3
  • Пылесос Samsung VS20C8522TN/EV - фото 4
  • Пылесос Samsung VS20C8522TN/EV - фото 5
  • Пылесос Samsung VS20C8522TN/EV - фото 6
  • Пылесос Samsung VS20C8522TN/EV - фото 7
  • Пылесос Samsung VS20C8522TN/EV - фото 8
  • Пылесос Samsung VS20C8522TN/EV - фото 9
  • Пылесос Samsung VS20C8522TN/EV - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705604
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
77х28х22
Вес, кг.
5.7

Описание товара Вертикальный пылесос Samsung VS20C8522TN/EV

Jet 85 pet – беспроводной пылесос для эффективной уборки. Мощный мотор HexaJet (210 Вт), мультициклонная фильтрация (99,999%) и лёгкий вес (1,44 кг) обеспечивают удобство. До 60 минут работы, сменный аккумулятор. В комплекте щетки Jet Dual, Slim LED, Pet Tool+ и другие насадки. ЖК-дисплей, моющийся контейнер 0,8 л, зарядная станция 2-в-1.

Отзывы о товаре Вертикальный пылесос Samsung VS20C8522TN/EV




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Страна производитель
Китай
Описание
Jet 85 pet – беспроводной пылесос для эффективной уборки. Мощный мотор HexaJet (210 Вт), мультициклонная фильтрация (99,999%) и лёгкий вес (1,44 кг) обеспечивают удобство. До 60 минут работы, сменный аккумулятор. В комплекте щетки Jet Dual, Slim LED, Pet Tool+ и другие насадки. ЖК-дисплей, моющийся контейнер 0,8 л, зарядная станция 2-в-1.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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