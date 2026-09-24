Пылесос беспроводной, моющий Samsung VS20B75ADR5/EV
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.8
Потребляемая мощность, Вт
550
Мощность всасывания
200 Вт
Время работы от аккумулятора, мин
60
Длина сетевого шнура
0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714144
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Характеристики
Бренд
Труба всасывания
цельная
Цвет
черный
Комплектация
щелевая насадка,насадка для мягкой мебели,насадка для влажной уборки
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.8
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
LED-дисплей, легко очищаемый пылесборник, место для хранения насадок, настенное крепление
Уровень шума
86
Потребляемая мощность, Вт
550
Мощность всасывания
200 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Время работы от аккумулятора, мин
60
Станция для хранения
с зарядкой
Время зарядки, ч
2.5
Длина сетевого шнура
0
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
77х27х27
Вес, кг.
7
Описание товара Пылесос беспроводной, моющий Samsung VS20B75ADR5/EV
Тип уборки: сухая, влажная; Мощность всасывания: 200 Вт; Потребляемая мощность: 550 Вт; Уровень шума: 86 дБ; Тип пылесборника: контейнер; Емкость пылесборника: 0.8 л; Фильтрация: фильтр тонкой очистки; Труба всасывания: цельная; Турбощетка: есть; Насадки в комплекте: насадка для мягкой мебели, щелевая насадка, насадка для влажной уборки; Регулировка мощности: на ручке; Тип питания: аккумулятор; Время автономной работы: 60 мин; Время зарядки аккумулятора: 3.5 час; Цвет: черный, серый; Комплектация: док-станция;
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Теги товара: для сухой уборки
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Труба всасывания
цельная
Цвет
черный
Комплектация
щелевая насадка,насадка для мягкой мебели,насадка для влажной уборки
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.8
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
LED-дисплей, легко очищаемый пылесборник, место для хранения насадок, настенное крепление
Уровень шума
86
Потребляемая мощность, Вт
550
Развернуть
Мощность всасывания
200 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Время работы от аккумулятора, мин
60
Станция для хранения
с зарядкой
Время зарядки, ч
2.5
Длина сетевого шнура
0
Страна производитель
Вьетнам
Тип уборки: сухая, влажная; Мощность всасывания: 200 Вт; Потребляемая мощность: 550 Вт; Уровень шума: 86 дБ; Тип пылесборника: контейнер; Емкость пылесборника: 0.8 л; Фильтрация: фильтр тонкой очистки; Труба всасывания: цельная; Турбощетка: есть; Насадки в комплекте: насадка для мягкой мебели, щелевая насадка, насадка для влажной уборки; Регулировка мощности: на ручке; Тип питания: аккумулятор; Время автономной работы: 60 мин; Время зарядки аккумулятора: 3.5 час; Цвет: черный, серый; Комплектация: док-станция;
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
Теги товара: для сухой уборки
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
Теги товара: для сухой уборки
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