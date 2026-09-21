Пылесос беспроводной Dreame R20 Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV30A)
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Характеристики
Описание товара Пылесос беспроводной Dreame R20 Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV30A)
Вертикальные пылесосы Dreame представляют собой современное решение для эффективной и удобной уборки помещений. Этот прибор оснащен цельной всасывающей трубой, обеспечивающей устойчивый поток воздуха для надежного удаления пыли и грязи с любой поверхности. Основываясь на принципах сухой уборки, пылесос Dreame предлагает оптимальную комбинацию мощности и автономности. Потребляемая мощность устройства составляет 570 Вт, что позволяет ему с легкостью справляться с различными загрязнениями. Питание осуществляется от аккумулятора, обеспечивая полную мобильность и свободу перемещения без необходимости подключения к электросети. Пылесборник этого пылесоса выполнен в виде контейнера объемом 0,6 литра, который легко очищается и служит практичным решением для поддержания чистоты. Удобный регулятор мощности, расположенный на ручке, дает возможность пользователю адаптировать режим работы в зависимости от текущих задач. Пылесос оснащен современным Li-Ion аккумулятором емкостью 2900 мА·ч, который гарантирует до 90 минут беспрерывной работы. Это позволяет выполнять обширные уборки без частых перерыва на подзарядку. Полная зарядка аккумулятора занимает примерно 4 часа. Отдельно стоит отметить эргономичный дизайн устройства: его вес составляет всего 1,76 кг, что делает процесс уборки легким и комфортным. Благодаря продуманной конструкции и высокоэффективным характеристикам, вертикальные пылесосы Dreame становятся незаменимыми помощниками в поддержании чистоты и порядка в вашем доме.
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Теги товара: беспроводные, для сухой уборки
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Теги товара: беспроводные, для сухой уборки
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