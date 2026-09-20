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Пылесос беспроводной Dreame R10 Pro Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV15A) купить с доставкой в Москве
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Пылесос беспроводной Dreame R10 Pro Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV15A)

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Пылесос беспроводной Dreame R10 Pro Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV15A) - фото 1
Пылесос беспроводной Dreame R10 Pro Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV15A) - фото 2
Пылесос беспроводной Dreame R10 Pro Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV15A) - фото 3
Пылесос беспроводной Dreame R10 Pro Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV15A) - фото 4
Пылесос беспроводной Dreame R10 Pro Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV15A) - фото 5
Пылесос беспроводной Dreame R10 Pro Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV15A) - фото 6
Пылесос беспроводной Dreame R10 Pro Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV15A) - фото 7
Пылесос беспроводной Dreame R10 Pro Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV15A) - фото 8
Пылесос беспроводной Dreame R10 Pro Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV15A) - фото 9
Пылесос беспроводной Dreame R10 Pro Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV15A) - фото 10
Пылесос беспроводной Dreame R10 Pro Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV15A) - фото 11
Пылесос беспроводной Dreame R10 Pro Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV15A) - фото 12
Пылесос беспроводной Dreame R10 Pro Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV15A) - фото 13
Пылесос беспроводной Dreame R10 Pro Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV15A) - фото 14
Пылесос беспроводной Dreame R10 Pro Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV15A) - фото 15
Пылесос беспроводной Dreame R10 Pro Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV15A) - фото 16
Пылесос беспроводной Dreame R10 Pro Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV15A) - фото 17
Пылесос беспроводной Dreame R10 Pro Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV15A) - фото 18
Пылесос беспроводной Dreame R10 Pro Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV15A) - фото 19
Пылесос беспроводной Dreame R10 Pro Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV15A) - фото 20
Пылесос беспроводной Dreame R10 Pro Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV15A) - фото 21
Пылесос беспроводной Dreame R10 Pro Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV15A) - фото 22
Пылесос беспроводной Dreame R10 Pro Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV15A) - фото 23
Пылесос беспроводной Dreame R10 Pro Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV15A) - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Цвет
черный
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Потребляемая мощность, Вт
425
Мощность всасывания
150 Вт
Время работы от аккумулятора, мин
90
  • Пылесос беспроводной Dreame R10 Pro Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV15A) - фото 1
  • Пылесос беспроводной Dreame R10 Pro Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV15A) - фото 2
  • Пылесос беспроводной Dreame R10 Pro Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV15A) - фото 3
  • Пылесос беспроводной Dreame R10 Pro Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV15A) - фото 4
  • Пылесос беспроводной Dreame R10 Pro Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV15A) - фото 5
  • Пылесос беспроводной Dreame R10 Pro Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV15A) - фото 6
  • Пылесос беспроводной Dreame R10 Pro Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV15A) - фото 7
  • Пылесос беспроводной Dreame R10 Pro Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV15A) - фото 8
  • Пылесос беспроводной Dreame R10 Pro Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV15A) - фото 9
  • Пылесос беспроводной Dreame R10 Pro Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV15A) - фото 10
  • Пылесос беспроводной Dreame R10 Pro Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV15A) - фото 11
  • Пылесос беспроводной Dreame R10 Pro Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV15A) - фото 12
  • Пылесос беспроводной Dreame R10 Pro Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV15A) - фото 13
  • Пылесос беспроводной Dreame R10 Pro Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV15A) - фото 14
  • Пылесос беспроводной Dreame R10 Pro Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV15A) - фото 15
  • Пылесос беспроводной Dreame R10 Pro Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV15A) - фото 16
  • Пылесос беспроводной Dreame R10 Pro Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV15A) - фото 17
  • Пылесос беспроводной Dreame R10 Pro Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV15A) - фото 18
  • Пылесос беспроводной Dreame R10 Pro Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV15A) - фото 19
  • Пылесос беспроводной Dreame R10 Pro Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV15A) - фото 20
  • Пылесос беспроводной Dreame R10 Pro Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV15A) - фото 21
  • Пылесос беспроводной Dreame R10 Pro Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV15A) - фото 22
  • Пылесос беспроводной Dreame R10 Pro Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV15A) - фото 23
  • Пылесос беспроводной Dreame R10 Pro Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV15A) - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680712
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Характеристики

Бренд
Dreame
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
цельная
Цвет
черный
Комплектация
пылесос, мини-электрощетка, насадка для мягкой мебели, турбощетка, щелевая насадка, инструкция, упаковка
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
подсветка зоны уборки
Уровень шума
84
Потребляемая мощность, Вт
425
Мощность всасывания
150 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2500
Время работы от аккумулятора, мин
90
Станция для хранения
есть
Время зарядки, ч
4.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
81х25х18
Вес, кг.
4.4

Описание товара Пылесос беспроводной Dreame R10 Pro Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV15A)

Вертикальные пылесосы Dreame представляют собой современное и эффективное решение для уборки вашего дома. Эти устройства сочетают в себе мощность и удобство, обеспечивая качественную уборку без лишних хлопот. Благодаря цельной всасывающей трубе и мощному двигателю с потребляемой мощностью 425 Вт, пылесос легко справляется с различными видами загрязнений, будь то пыль или крупный мусор. Пылесосы оснащены контейнером-пылесборником объемом 0,6 литра, который легко очищается, что делает уход за прибором простым и быстрым. Вам не придется беспокоиться о частой смене одноразовых мешков, что также обеспечивает экономию на расходных материалах. Dreame предлагает регулировку мощности на ручке, что позволяет быстро адаптироваться к различным типам поверхностей и уровням загрязнений. Это удобно для пользователей, которые хотят контролировать процесс уборки без сложной перенастройки устройства. Благодаря встроенному литий-ионному аккумулятору емкостью 2500 мА·ч, пылесос может работать до 90 минут на одном заряде, что идеально подходит для уборки больших помещений без необходимости прерываться для подзарядки. Уровень шума 84 дБ обеспечивает достаточно тихую работу, не мешая комфортной обстановке в доме. Легкий вес в 1,7 кг и современный черный дизайн делают пылесосы Dreame не только удобными в использовании, но и стильными. С возможностью как сухой, так и влажной уборки, эти пылесосы становятся незаменимыми помощниками для поддержания чистоты в вашем доме.

Отзывы о товаре Пылесос беспроводной Dreame R10 Pro Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV15A)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Dreame
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
цельная
Цвет
черный
Комплектация
пылесос, мини-электрощетка, насадка для мягкой мебели, турбощетка, щелевая насадка, инструкция, упаковка
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
подсветка зоны уборки
Уровень шума
84
Потребляемая мощность, Вт
425
Развернуть
Мощность всасывания
150 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2500
Время работы от аккумулятора, мин
90
Станция для хранения
есть
Время зарядки, ч
4.5
Страна производитель
Китай
Описание
Вертикальные пылесосы Dreame представляют собой современное и эффективное решение для уборки вашего дома. Эти устройства сочетают в себе мощность и удобство, обеспечивая качественную уборку без лишних хлопот. Благодаря цельной всасывающей трубе и мощному двигателю с потребляемой мощностью 425 Вт, пылесос легко справляется с различными видами загрязнений, будь то пыль или крупный мусор. Пылесосы оснащены контейнером-пылесборником объемом 0,6 литра, который легко очищается, что делает уход за прибором простым и быстрым. Вам не придется беспокоиться о частой смене одноразовых мешков, что также обеспечивает экономию на расходных материалах. Dreame предлагает регулировку мощности на ручке, что позволяет быстро адаптироваться к различным типам поверхностей и уровням загрязнений. Это удобно для пользователей, которые хотят контролировать процесс уборки без сложной перенастройки устройства. Благодаря встроенному литий-ионному аккумулятору емкостью 2500 мА·ч, пылесос может работать до 90 минут на одном заряде, что идеально подходит для уборки больших помещений без необходимости прерываться для подзарядки. Уровень шума 84 дБ обеспечивает достаточно тихую работу, не мешая комфортной обстановке в доме. Легкий вес в 1,7 кг и современный черный дизайн делают пылесосы Dreame не только удобными в использовании, но и стильными. С возможностью как сухой, так и влажной уборки, эти пылесосы становятся незаменимыми помощниками для поддержания чистоты в вашем доме.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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