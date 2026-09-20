Пылесос беспроводной Dreame R10 Pro Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV15A)
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Характеристики
Описание товара Пылесос беспроводной Dreame R10 Pro Aqua Cordless Vacuum Cleaner (VZV15A)
Вертикальные пылесосы Dreame представляют собой современное и эффективное решение для уборки вашего дома. Эти устройства сочетают в себе мощность и удобство, обеспечивая качественную уборку без лишних хлопот. Благодаря цельной всасывающей трубе и мощному двигателю с потребляемой мощностью 425 Вт, пылесос легко справляется с различными видами загрязнений, будь то пыль или крупный мусор. Пылесосы оснащены контейнером-пылесборником объемом 0,6 литра, который легко очищается, что делает уход за прибором простым и быстрым. Вам не придется беспокоиться о частой смене одноразовых мешков, что также обеспечивает экономию на расходных материалах. Dreame предлагает регулировку мощности на ручке, что позволяет быстро адаптироваться к различным типам поверхностей и уровням загрязнений. Это удобно для пользователей, которые хотят контролировать процесс уборки без сложной перенастройки устройства. Благодаря встроенному литий-ионному аккумулятору емкостью 2500 мА·ч, пылесос может работать до 90 минут на одном заряде, что идеально подходит для уборки больших помещений без необходимости прерываться для подзарядки. Уровень шума 84 дБ обеспечивает достаточно тихую работу, не мешая комфортной обстановке в доме. Легкий вес в 1,7 кг и современный черный дизайн делают пылесосы Dreame не только удобными в использовании, но и стильными. С возможностью как сухой, так и влажной уборки, эти пылесосы становятся незаменимыми помощниками для поддержания чистоты в вашем доме.
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