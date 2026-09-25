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Вертикальный пылесос WET AND DRY K20 Flex Reach TROUVER купить с доставкой в Москве
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Вертикальный пылесос WET AND DRY K20 Flex Reach TROUVER

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Вертикальный пылесос WET AND DRY K20 Flex Reach TROUVER - фото 1
Вертикальный пылесос WET AND DRY K20 Flex Reach TROUVER - фото 2
Вертикальный пылесос WET AND DRY K20 Flex Reach TROUVER - фото 3
Вертикальный пылесос WET AND DRY K20 Flex Reach TROUVER - фото 4
Вертикальный пылесос WET AND DRY K20 Flex Reach TROUVER - фото 5
Вертикальный пылесос WET AND DRY K20 Flex Reach TROUVER - фото 6
Вертикальный пылесос WET AND DRY K20 Flex Reach TROUVER - фото 7
Вертикальный пылесос WET AND DRY K20 Flex Reach TROUVER - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Цвет
черный
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
300
Мощность всасывания
250 Вт
Время работы от аккумулятора, мин
45
  • Вертикальный пылесос WET AND DRY K20 Flex Reach TROUVER - фото 1
  • Вертикальный пылесос WET AND DRY K20 Flex Reach TROUVER - фото 2
  • Вертикальный пылесос WET AND DRY K20 Flex Reach TROUVER - фото 3
  • Вертикальный пылесос WET AND DRY K20 Flex Reach TROUVER - фото 4
  • Вертикальный пылесос WET AND DRY K20 Flex Reach TROUVER - фото 5
  • Вертикальный пылесос WET AND DRY K20 Flex Reach TROUVER - фото 6
  • Вертикальный пылесос WET AND DRY K20 Flex Reach TROUVER - фото 7
  • Вертикальный пылесос WET AND DRY K20 Flex Reach TROUVER - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748215
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Характеристики

Бренд
Trouver
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
составная
Цвет
черный
Комплектация
Основной блок, Flex?труба, моторизованная щетка, щелевая насадка, насадка для влажной уборки, зарядная база, адаптер питания
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
Влажная уборка, Flex?труба, циклонная система, HEPA?фильтр, турборежим, подсветка рабочей зоны
Уровень шума
76
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
300
Мощность всасывания
250 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2600
Время работы от аккумулятора, мин
45
Станция для хранения
есть
Время зарядки, ч
4
Длина сетевого шнура
1.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х32х30
Вес, кг.
7.3

Описание товара Вертикальный пылесос WET AND DRY K20 Flex Reach TROUVER

Вертикальный пылесос Trouver в чёрном цвете сочетает сухую и влажную уборку, помогая поддерживать чистоту без использования отдельных устройств. Питание от аккумулятора делает уборку свободной от проводов, а Li-Ion аккумулятор ёмкостью 2600 мА·ч обеспечивает до 45 минут работы. Контейнерный пылесборник на 0,6 л удобен для повседневной уборки. Мощность 300 Вт и регулятор мощности на ручке позволяют управлять интенсивностью работы прямо в процессе уборки. Составная труба всасывания практична в использовании, а уровень шума составляет 76 дБ. После уборки пылесос можно разместить на станции хранения — так он занимает своё место и всегда готов к следующему использованию.

Отзывы о товаре Вертикальный пылесос WET AND DRY K20 Flex Reach TROUVER




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Характеристики
Бренд
Trouver
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
составная
Цвет
черный
Комплектация
Основной блок, Flex?труба, моторизованная щетка, щелевая насадка, насадка для влажной уборки, зарядная база, адаптер питания
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
Влажная уборка, Flex?труба, циклонная система, HEPA?фильтр, турборежим, подсветка рабочей зоны
Уровень шума
76
Питание
от аккумулятора
Развернуть
Потребляемая мощность, Вт
300
Мощность всасывания
250 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2600
Время работы от аккумулятора, мин
45
Станция для хранения
есть
Время зарядки, ч
4
Длина сетевого шнура
1.5
Страна производитель
Китай
Описание
Вертикальный пылесос Trouver в чёрном цвете сочетает сухую и влажную уборку, помогая поддерживать чистоту без использования отдельных устройств. Питание от аккумулятора делает уборку свободной от проводов, а Li-Ion аккумулятор ёмкостью 2600 мА·ч обеспечивает до 45 минут работы. Контейнерный пылесборник на 0,6 л удобен для повседневной уборки. Мощность 300 Вт и регулятор мощности на ручке позволяют управлять интенсивностью работы прямо в процессе уборки. Составная труба всасывания практична в использовании, а уровень шума составляет 76 дБ. После уборки пылесос можно разместить на станции хранения — так он занимает своё место и всегда готов к следующему использованию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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