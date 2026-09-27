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Пылесос беспроводной Dreame R10s Plus (VRV59F) купить с доставкой в Москве
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Пылесос беспроводной Dreame R10s Plus (VRV59F)

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Пылесос беспроводной Dreame R10s Plus (VRV59F) - фото 1
Пылесос беспроводной Dreame R10s Plus (VRV59F) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Цвет
черный
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
425
Мощность всасывания
150 аВт
Время работы от аккумулятора, мин
90
  • Пылесос беспроводной Dreame R10s Plus (VRV59F) - фото 1
  • Пылесос беспроводной Dreame R10s Plus (VRV59F) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 742815
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Характеристики

Бренд
Dreame
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
цельная
Цвет
черный
Комплектация
пылесос
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Регулятор мощности
на корпусе
Функциональные особенности
дисплей
Уровень шума
86
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
425
Мощность всасывания
150 аВт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2500
Время работы от аккумулятора, мин
90
Станция для хранения
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
74х31х15
Вес, кг.
5

Описание товара Пылесос беспроводной Dreame R10s Plus (VRV59F)

Вертикальный пылесос Dreame готов к долгой уборке — его аккумулятора хватает до 90 минут работы без подзарядки. Вместительный контейнер 0,6 л позволяет очищать большие площади без частых перерывов на опустошение. Мощность 425 Вт отлично справляется с пылью и мелким мусором, а уровень шума всего 86 дБ не создаст лишнего дискомфорта. Лёгкая и прочная цельная труба всасывания делает уборку удобной, а чёрный цвет придаёт устройству строгий, современный вид. Контейнерный тип пылесборника значительно облегчает очистку. За счёт аккумулятора ёмкостью 2500 мА·ч и Li-Ion технологии уборка становится более мобильной и свободной. Регулятор мощности, расположенный на корпусе, помогает быстро адаптировать силу всасывания под свои задачи. После уборки пылесос легко разместить на станции для хранения — всегда под рукой и не занимает много места.



Теги товара: для сухой уборки

Отзывы о товаре Пылесос беспроводной Dreame R10s Plus (VRV59F)




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Характеристики
Бренд
Dreame
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
цельная
Цвет
черный
Комплектация
пылесос
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Регулятор мощности
на корпусе
Функциональные особенности
дисплей
Уровень шума
86
Питание
от аккумулятора
Развернуть
Потребляемая мощность, Вт
425
Мощность всасывания
150 аВт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2500
Время работы от аккумулятора, мин
90
Станция для хранения
есть
Страна производитель
Китай
Описание
Вертикальный пылесос Dreame готов к долгой уборке — его аккумулятора хватает до 90 минут работы без подзарядки. Вместительный контейнер 0,6 л позволяет очищать большие площади без частых перерывов на опустошение. Мощность 425 Вт отлично справляется с пылью и мелким мусором, а уровень шума всего 86 дБ не создаст лишнего дискомфорта. Лёгкая и прочная цельная труба всасывания делает уборку удобной, а чёрный цвет придаёт устройству строгий, современный вид. Контейнерный тип пылесборника значительно облегчает очистку. За счёт аккумулятора ёмкостью 2500 мА·ч и Li-Ion технологии уборка становится более мобильной и свободной. Регулятор мощности, расположенный на корпусе, помогает быстро адаптировать силу всасывания под свои задачи. После уборки пылесос легко разместить на станции для хранения — всегда под рукой и не занимает много места.


Теги товара: для сухой уборки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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