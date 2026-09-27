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Характеристики
Тип товара
Пылесос
Цвет
черный
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
425
Мощность всасывания
150 аВт
Время работы от аккумулятора, мин
90
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 742815
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Описание товара Пылесос беспроводной Dreame R10s Plus (VRV59F)
Вертикальный пылесос Dreame готов к долгой уборке — его аккумулятора хватает до 90 минут работы без подзарядки. Вместительный контейнер 0,6 л позволяет очищать большие площади без частых перерывов на опустошение. Мощность 425 Вт отлично справляется с пылью и мелким мусором, а уровень шума всего 86 дБ не создаст лишнего дискомфорта. Лёгкая и прочная цельная труба всасывания делает уборку удобной, а чёрный цвет придаёт устройству строгий, современный вид. Контейнерный тип пылесборника значительно облегчает очистку. За счёт аккумулятора ёмкостью 2500 мА·ч и Li-Ion технологии уборка становится более мобильной и свободной. Регулятор мощности, расположенный на корпусе, помогает быстро адаптировать силу всасывания под свои задачи. После уборки пылесос легко разместить на станции для хранения — всегда под рукой и не занимает много места.
Вертикальный пылесос Dreame готов к долгой уборке — его аккумулятора хватает до 90 минут работы без подзарядки. Вместительный контейнер 0,6 л позволяет очищать большие площади без частых перерывов на опустошение. Мощность 425 Вт отлично справляется с пылью и мелким мусором, а уровень шума всего 86 дБ не создаст лишнего дискомфорта. Лёгкая и прочная цельная труба всасывания делает уборку удобной, а чёрный цвет придаёт устройству строгий, современный вид. Контейнерный тип пылесборника значительно облегчает очистку. За счёт аккумулятора ёмкостью 2500 мА·ч и Li-Ion технологии уборка становится более мобильной и свободной. Регулятор мощности, расположенный на корпусе, помогает быстро адаптировать силу всасывания под свои задачи. После уборки пылесос легко разместить на станции для хранения — всегда под рукой и не занимает много места.
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