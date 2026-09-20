Пылесос беспроводной Dreame T30 Cordless Vacuum Cleaner (VTT1)
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Характеристики
Описание товара Пылесос беспроводной Dreame T30 Cordless Vacuum Cleaner (VTT1)
**Беспроводной пылесос вертикальный Dreame T30 Cordless Vacuum Cleaner (VTT1) (390600)** Dreame T30 — это мощный и эффективный беспроводной пылесос, который станет незаменимым помощником в уборке вашего дома. Он обладает высокой мощностью всасывания, что позволяет ему легко справляться с различными видами загрязнений, включая пыль, грязь, волосы и шерсть домашних животных. Пылесос оснащён современным двигателем, который обеспечивает высокую производительность и эффективность уборки. Благодаря своей конструкции и мощности, он может легко очищать различные поверхности, включая ковры, твёрдые полы и мебель. Аккумулятор пылесоса обеспечивает длительное время работы без подзарядки, что делает его идеальным выбором для больших домов или квартир. Кроме того, пылесос имеет несколько режимов работы, которые позволяют выбрать оптимальную мощность в зависимости от типа загрязнения. В комплекте с пылесосом поставляются различные насадки, которые позволяют эффективно очищать разные поверхности. Например, насадка для пола и ковров, щелевая насадка и насадка-щётка для мебели. Это делает пылесос универсальным инструментом для уборки всего дома. Благодаря своему дизайну и эргономичной ручке, пылесос удобно держать и использовать. Он также легко разбирается и очищается после использования. Если вы ищете мощный и надёжный беспроводной пылесос для дома, то Dreame T30 может стать отличным выбором. Он сочетает в себе высокую мощность, длительное время работы и удобство использования, делая уборку быстрой и эффективной.
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Теги товара: для сухой уборки
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Теги товара: для сухой уборки
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