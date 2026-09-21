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Пылесос беспроводной, моющий Dreame G10 Combo Wet and Dry Vacuum (HHV11A) купить с доставкой в Москве
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Пылесос беспроводной, моющий Dreame G10 Combo Wet and Dry Vacuum (HHV11A)

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Пылесос беспроводной, моющий Dreame G10 Combo Wet and Dry Vacuum (HHV11A) - фото 1
Пылесос беспроводной, моющий Dreame G10 Combo Wet and Dry Vacuum (HHV11A) - фото 2
Пылесос беспроводной, моющий Dreame G10 Combo Wet and Dry Vacuum (HHV11A) - фото 3
Пылесос беспроводной, моющий Dreame G10 Combo Wet and Dry Vacuum (HHV11A) - фото 4
Пылесос беспроводной, моющий Dreame G10 Combo Wet and Dry Vacuum (HHV11A) - фото 5
Пылесос беспроводной, моющий Dreame G10 Combo Wet and Dry Vacuum (HHV11A) - фото 6
Пылесос беспроводной, моющий Dreame G10 Combo Wet and Dry Vacuum (HHV11A) - фото 7
Пылесос беспроводной, моющий Dreame G10 Combo Wet and Dry Vacuum (HHV11A) - фото 8
Пылесос беспроводной, моющий Dreame G10 Combo Wet and Dry Vacuum (HHV11A) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.7
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
300
Мощность всасывания
16 кПа
Время работы от аккумулятора, мин
50
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame G10 Combo Wet and Dry Vacuum (HHV11A) - фото 1
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame G10 Combo Wet and Dry Vacuum (HHV11A) - фото 2
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame G10 Combo Wet and Dry Vacuum (HHV11A) - фото 3
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame G10 Combo Wet and Dry Vacuum (HHV11A) - фото 4
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame G10 Combo Wet and Dry Vacuum (HHV11A) - фото 5
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame G10 Combo Wet and Dry Vacuum (HHV11A) - фото 6
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame G10 Combo Wet and Dry Vacuum (HHV11A) - фото 7
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame G10 Combo Wet and Dry Vacuum (HHV11A) - фото 8
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame G10 Combo Wet and Dry Vacuum (HHV11A) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712427
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Характеристики

Бренд
Dreame
Труба всасывания
цельная
Цвет
черный
Комплектация
станция для хранения с самоочисткой и зарядкой; Насадки в комплекте: насадка для влажной уборки
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.7
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
всасывание жидкостей, дисплей, автоматическая мойка швабры
Уровень шума
76
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
300
Мощность всасывания
16 кПа
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
4000
Время работы от аккумулятора, мин
50
Время зарядки, ч
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
76х34х31
Вес, кг.
15.4

Описание товара Пылесос беспроводной, моющий Dreame G10 Combo Wet and Dry Vacuum (HHV11A)

Вертикальные пылесосы Dreame представляют собой современное решение для эффективной очистки вашего дома. Эти устройства отличаются высокой производительностью и удобством использования, что делает их идеальными для ежедневного применения. Пылесосы Dreame весят всего 4,9 кг, что обеспечивает легкость в маневрировании и перемещении по дому. Время зарядки составляет всего 5 часов, после чего вы получаете до 50 минут автономной работы благодаря мощному аккумулятору емкостью 4000 мА·ч. Это позволяет завершить уборку без дополнительных подзарядок. Мощность пылесоса составляет 300 Вт, а регулятор мощности удобно расположен на ручке, что дает возможность легко переключаться между различными режимами чистки. Li-Ion аккумулятор в комплекте гарантирует долгий срок службы и надежность устройства. Пылесборник объемом 0,7 литра выполнен в виде контейнера, что упрощает его очищение и уменьшает вероятность необходимости частой его замены. Пылесос поддерживает как сухую, так и влажную уборку, что делает его универсальным помощником в вашем доме. Цельная труба всасывания обеспечивает качественную и непрерывную работу. Уровень шума составляет 76 дБ, что делает устройство достаточно тихим для комфортного использования. Dreame — это пылесосы производства Китая, которые работают от аккумулятора, что делает их независимыми от розеток и удобными в эксплуатации. Эти пылесосы сочетают в себе высокие технологии, эргономичность и функциональность, гарантируя чистоту и свежесть вашего дома.

Отзывы о товаре Пылесос беспроводной, моющий Dreame G10 Combo Wet and Dry Vacuum (HHV11A)




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Характеристики
Бренд
Dreame
Труба всасывания
цельная
Цвет
черный
Комплектация
станция для хранения с самоочисткой и зарядкой; Насадки в комплекте: насадка для влажной уборки
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.7
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
всасывание жидкостей, дисплей, автоматическая мойка швабры
Уровень шума
76
Питание
от аккумулятора
Развернуть
Потребляемая мощность, Вт
300
Мощность всасывания
16 кПа
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
4000
Время работы от аккумулятора, мин
50
Время зарядки, ч
5
Страна производитель
Китай
Описание
Вертикальные пылесосы Dreame представляют собой современное решение для эффективной очистки вашего дома. Эти устройства отличаются высокой производительностью и удобством использования, что делает их идеальными для ежедневного применения. Пылесосы Dreame весят всего 4,9 кг, что обеспечивает легкость в маневрировании и перемещении по дому. Время зарядки составляет всего 5 часов, после чего вы получаете до 50 минут автономной работы благодаря мощному аккумулятору емкостью 4000 мА·ч. Это позволяет завершить уборку без дополнительных подзарядок. Мощность пылесоса составляет 300 Вт, а регулятор мощности удобно расположен на ручке, что дает возможность легко переключаться между различными режимами чистки. Li-Ion аккумулятор в комплекте гарантирует долгий срок службы и надежность устройства. Пылесборник объемом 0,7 литра выполнен в виде контейнера, что упрощает его очищение и уменьшает вероятность необходимости частой его замены. Пылесос поддерживает как сухую, так и влажную уборку, что делает его универсальным помощником в вашем доме. Цельная труба всасывания обеспечивает качественную и непрерывную работу. Уровень шума составляет 76 дБ, что делает устройство достаточно тихим для комфортного использования. Dreame — это пылесосы производства Китая, которые работают от аккумулятора, что делает их независимыми от розеток и удобными в эксплуатации. Эти пылесосы сочетают в себе высокие технологии, эргономичность и функциональность, гарантируя чистоту и свежесть вашего дома.
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Отзывы


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