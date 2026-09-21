Пылесос беспроводной, моющий Dreame G10 Combo Wet and Dry Vacuum (HHV11A)
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Характеристики
Описание товара Пылесос беспроводной, моющий Dreame G10 Combo Wet and Dry Vacuum (HHV11A)
Вертикальные пылесосы Dreame представляют собой современное решение для эффективной очистки вашего дома. Эти устройства отличаются высокой производительностью и удобством использования, что делает их идеальными для ежедневного применения. Пылесосы Dreame весят всего 4,9 кг, что обеспечивает легкость в маневрировании и перемещении по дому. Время зарядки составляет всего 5 часов, после чего вы получаете до 50 минут автономной работы благодаря мощному аккумулятору емкостью 4000 мА·ч. Это позволяет завершить уборку без дополнительных подзарядок. Мощность пылесоса составляет 300 Вт, а регулятор мощности удобно расположен на ручке, что дает возможность легко переключаться между различными режимами чистки. Li-Ion аккумулятор в комплекте гарантирует долгий срок службы и надежность устройства. Пылесборник объемом 0,7 литра выполнен в виде контейнера, что упрощает его очищение и уменьшает вероятность необходимости частой его замены. Пылесос поддерживает как сухую, так и влажную уборку, что делает его универсальным помощником в вашем доме. Цельная труба всасывания обеспечивает качественную и непрерывную работу. Уровень шума составляет 76 дБ, что делает устройство достаточно тихим для комфортного использования. Dreame — это пылесосы производства Китая, которые работают от аккумулятора, что делает их независимыми от розеток и удобными в эксплуатации. Эти пылесосы сочетают в себе высокие технологии, эргономичность и функциональность, гарантируя чистоту и свежесть вашего дома.
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Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, для сухой уборки
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