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Пылесос вертикальный Deerma DEM-T50W купить с доставкой в Москве
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Пылесос вертикальный Deerma DEM-T50W

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Пылесос вертикальный Deerma DEM-T50W - фото 1
Пылесос вертикальный Deerma DEM-T50W - фото 2
Пылесос вертикальный Deerma DEM-T50W - фото 3
Пылесос вертикальный Deerma DEM-T50W - фото 4
Пылесос вертикальный Deerma DEM-T50W - фото 5
Пылесос вертикальный Deerma DEM-T50W - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Цвет
серый
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.4
Потребляемая мощность, Вт
590
Мощность всасывания
420 Вт
  • Пылесос вертикальный Deerma DEM-T50W - фото 1
  • Пылесос вертикальный Deerma DEM-T50W - фото 2
  • Пылесос вертикальный Deerma DEM-T50W - фото 3
  • Пылесос вертикальный Deerma DEM-T50W - фото 4
  • Пылесос вертикальный Deerma DEM-T50W - фото 5
  • Пылесос вертикальный Deerma DEM-T50W - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
23 390 руб.  31 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 678789
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Характеристики

Бренд
deerma
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Цвет
серый
Комплектация
документация, комплект насадок
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.4
Регулятор мощности
на корпусе
Функциональные особенности
подсветка зоны уборки, циклонная система фильтрации
Уровень шума
84
Потребляемая мощность, Вт
590
Мощность всасывания
420 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2500
Размеры в упаковке, см
75х25х25
Вес, кг.
3.3

Описание товара Пылесос вертикальный Deerma DEM-T50W

Ручной беспроводной пылесос Deerma DEM-T50W – это вакуумный пылесос, оснащенный высокоскоростным бесщеточным мотором, который обеспечивает высокую всасывающую способность. Лампа с зеленым светом для подсвечивания пыли сделает заметными даже мелкие пыль и мусор. Напольная насадка оснащена мягкой вращающейся щеткой с мотором, плотная структура которой позволяет нежно, но тщательно собирать пыль.



Теги товара: для сухой уборки

Отзывы о товаре Пылесос вертикальный Deerma DEM-T50W

Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличный пылесос. Очень удобный.
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2025
Виктор Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Работает 3 мес. пока без нареканий..



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Характеристики
Бренд
deerma
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Цвет
серый
Комплектация
документация, комплект насадок
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.4
Регулятор мощности
на корпусе
Функциональные особенности
подсветка зоны уборки, циклонная система фильтрации
Уровень шума
84
Потребляемая мощность, Вт
590
Развернуть
Мощность всасывания
420 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2500
Описание
Ручной беспроводной пылесос Deerma DEM-T50W – это вакуумный пылесос, оснащенный высокоскоростным бесщеточным мотором, который обеспечивает высокую всасывающую способность. Лампа с зеленым светом для подсвечивания пыли сделает заметными даже мелкие пыль и мусор. Напольная насадка оснащена мягкой вращающейся щеткой с мотором, плотная структура которой позволяет нежно, но тщательно собирать пыль.


Теги товара: для сухой уборки
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличный пылесос. Очень удобный.
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2025
Виктор Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Работает 3 мес. пока без нареканий..


Пылесос вертикальный Deerma DEM-T50W - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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