Пылесос портативный PVCS 4070 WIFI IQ Home Белый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 693241
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
77х36х16
Вес, кг.
7.5
Описание товара Пылесос портативный PVCS 4070 WIFI IQ Home Белый
Преимущество вертикальных пылесосов перед традиционными неоспоримо. Они компактные, комфортные использовании за счёт продолговатой формы стика. ними легко добираться до труднодоступных мест, простота чистки ухода за прибором делает их доступными широкому кругу пользователей.
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Преимущество вертикальных пылесосов перед традиционными неоспоримо. Они компактные, комфортные использовании за счёт продолговатой формы стика. ними легко добираться до труднодоступных мест, простота чистки ухода за прибором делает их доступными широкому кругу пользователей.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, для сухой уборки, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, для сухой уборки, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
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