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Пылесос портативный PVCS 4070 WIFI IQ Home Белый купить с доставкой в Москве
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Пылесос портативный PVCS 4070 WIFI IQ Home Белый

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Пылесос портативный PVCS 4070 WIFI IQ Home Белый - фото 1
Пылесос портативный PVCS 4070 WIFI IQ Home Белый - фото 2
Пылесос портативный PVCS 4070 WIFI IQ Home Белый - фото 3
Пылесос портативный PVCS 4070 WIFI IQ Home Белый - фото 4
Пылесос портативный PVCS 4070 WIFI IQ Home Белый - фото 5
Пылесос портативный PVCS 4070 WIFI IQ Home Белый - фото 6
Пылесос портативный PVCS 4070 WIFI IQ Home Белый - фото 7
Пылесос портативный PVCS 4070 WIFI IQ Home Белый - фото 8
Пылесос портативный PVCS 4070 WIFI IQ Home Белый - фото 9
Пылесос портативный PVCS 4070 WIFI IQ Home Белый - фото 10
Пылесос портативный PVCS 4070 WIFI IQ Home Белый - фото 11
Пылесос портативный PVCS 4070 WIFI IQ Home Белый - фото 12
Пылесос портативный PVCS 4070 WIFI IQ Home Белый - фото 13
Пылесос портативный PVCS 4070 WIFI IQ Home Белый - фото 14
Пылесос портативный PVCS 4070 WIFI IQ Home Белый - фото 15
Пылесос портативный PVCS 4070 WIFI IQ Home Белый - фото 16
Пылесос портативный PVCS 4070 WIFI IQ Home Белый - фото 17
Пылесос портативный PVCS 4070 WIFI IQ Home Белый - фото 18
Пылесос портативный PVCS 4070 WIFI IQ Home Белый - фото 19
Пылесос портативный PVCS 4070 WIFI IQ Home Белый - фото 20
Пылесос портативный PVCS 4070 WIFI IQ Home Белый - фото 21
Пылесос портативный PVCS 4070 WIFI IQ Home Белый - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
  • Пылесос портативный PVCS 4070 WIFI IQ Home Белый - фото 1
  • Пылесос портативный PVCS 4070 WIFI IQ Home Белый - фото 2
  • Пылесос портативный PVCS 4070 WIFI IQ Home Белый - фото 3
  • Пылесос портативный PVCS 4070 WIFI IQ Home Белый - фото 4
  • Пылесос портативный PVCS 4070 WIFI IQ Home Белый - фото 5
  • Пылесос портативный PVCS 4070 WIFI IQ Home Белый - фото 6
  • Пылесос портативный PVCS 4070 WIFI IQ Home Белый - фото 7
  • Пылесос портативный PVCS 4070 WIFI IQ Home Белый - фото 8
  • Пылесос портативный PVCS 4070 WIFI IQ Home Белый - фото 9
  • Пылесос портативный PVCS 4070 WIFI IQ Home Белый - фото 10
  • Пылесос портативный PVCS 4070 WIFI IQ Home Белый - фото 11
  • Пылесос портативный PVCS 4070 WIFI IQ Home Белый - фото 12
  • Пылесос портативный PVCS 4070 WIFI IQ Home Белый - фото 13
  • Пылесос портативный PVCS 4070 WIFI IQ Home Белый - фото 14
  • Пылесос портативный PVCS 4070 WIFI IQ Home Белый - фото 15
  • Пылесос портативный PVCS 4070 WIFI IQ Home Белый - фото 16
  • Пылесос портативный PVCS 4070 WIFI IQ Home Белый - фото 17
  • Пылесос портативный PVCS 4070 WIFI IQ Home Белый - фото 18
  • Пылесос портативный PVCS 4070 WIFI IQ Home Белый - фото 19
  • Пылесос портативный PVCS 4070 WIFI IQ Home Белый - фото 20
  • Пылесос портативный PVCS 4070 WIFI IQ Home Белый - фото 21
  • Пылесос портативный PVCS 4070 WIFI IQ Home Белый - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 693241
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Характеристики

Бренд
POLARIS
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
77х36х16
Вес, кг.
7.5

Описание товара Пылесос портативный PVCS 4070 WIFI IQ Home Белый

Преимущество вертикальных пылесосов перед традиционными неоспоримо. Они компактные, комфортные использовании за счёт продолговатой формы стика. ними легко добираться до труднодоступных мест, простота чистки ухода за прибором делает их доступными широкому кругу пользователей.

Отзывы о товаре Пылесос портативный PVCS 4070 WIFI IQ Home Белый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
POLARIS
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Страна производитель
Китай
Описание
Преимущество вертикальных пылесосов перед традиционными неоспоримо. Они компактные, комфортные использовании за счёт продолговатой формы стика. ними легко добираться до труднодоступных мест, простота чистки ухода за прибором делает их доступными широкому кругу пользователей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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