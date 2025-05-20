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Пылесос вертикальный Samsung VS15A6031R4/EV купить с доставкой в Москве
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Пылесос вертикальный Samsung VS15A6031R4/EV

30 Отзывы
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Пылесос вертикальный Samsung VS15A6031R4/EV - фото 1
Пылесос вертикальный Samsung VS15A6031R4/EV - фото 2
Пылесос вертикальный Samsung VS15A6031R4/EV - фото 3
Пылесос вертикальный Samsung VS15A6031R4/EV - фото 4
Пылесос вертикальный Samsung VS15A6031R4/EV - фото 5
Пылесос вертикальный Samsung VS15A6031R4/EV - фото 6
Пылесос вертикальный Samsung VS15A6031R4/EV - фото 7
Пылесос вертикальный Samsung VS15A6031R4/EV - фото 8
Пылесос вертикальный Samsung VS15A6031R4/EV - фото 9
Пылесос вертикальный Samsung VS15A6031R4/EV - фото 10
Пылесос вертикальный Samsung VS15A6031R4/EV - фото 11
Пылесос вертикальный Samsung VS15A6031R4/EV - фото 12
Пылесос вертикальный Samsung VS15A6031R4/EV - фото 13
Пылесос вертикальный Samsung VS15A6031R4/EV - фото 14
Пылесос вертикальный Samsung VS15A6031R4/EV - фото 15
Пылесос вертикальный Samsung VS15A6031R4/EV - фото 16
Пылесос вертикальный Samsung VS15A6031R4/EV - фото 17
Пылесос вертикальный Samsung VS15A6031R4/EV - фото 18
Пылесос вертикальный Samsung VS15A6031R4/EV - фото 19
Пылесос вертикальный Samsung VS15A6031R4/EV - фото 20
Пылесос вертикальный Samsung VS15A6031R4/EV - фото 21
Пылесос вертикальный Samsung VS15A6031R4/EV - фото 22
Пылесос вертикальный Samsung VS15A6031R4/EV - фото 23
Пылесос вертикальный Samsung VS15A6031R4/EV - фото 24
Пылесос вертикальный Samsung VS15A6031R4/EV - фото 25
Пылесос вертикальный Samsung VS15A6031R4/EV - фото 26
Пылесос вертикальный Samsung VS15A6031R4/EV - фото 27
Пылесос вертикальный Samsung VS15A6031R4/EV - фото 28
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Пылесос вертикальный Samsung VS15A6031R4/EV - фото 30
Пылесос вертикальный Samsung VS15A6031R4/EV - фото 31
Пылесос вертикальный Samsung VS15A6031R4/EV - фото 32
Пылесос вертикальный Samsung VS15A6031R4/EV - фото 33
Пылесос вертикальный Samsung VS15A6031R4/EV - фото 34
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Цвет
фиолетовый
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.8
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
410
Мощность всасывания
150 Вт
Время работы от аккумулятора, мин
30
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  • Пылесос вертикальный Samsung VS15A6031R4/EV - фото 2
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  • Пылесос вертикальный Samsung VS15A6031R4/EV - фото 7
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  • Пылесос вертикальный Samsung VS15A6031R4/EV - фото 23
  • Пылесос вертикальный Samsung VS15A6031R4/EV - фото 24
  • Пылесос вертикальный Samsung VS15A6031R4/EV - фото 25
  • Пылесос вертикальный Samsung VS15A6031R4/EV - фото 26
  • Пылесос вертикальный Samsung VS15A6031R4/EV - фото 27
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  • Пылесос вертикальный Samsung VS15A6031R4/EV - фото 32
  • Пылесос вертикальный Samsung VS15A6031R4/EV - фото 33
  • Пылесос вертикальный Samsung VS15A6031R4/EV - фото 34
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 320 руб. 
Начислим 246 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 492810
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Пылесос вертикальный Samsung VS15A6031R4/EV
15 320 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
телескопическая
Цвет
фиолетовый
Комплектация
комбинированная насадка, щелевая насадка, удлинительная щелевая насадка
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.8
Регулятор мощности
на корпусе
Функциональные особенности
HEPA-фильтр
Уровень шума
86
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
410
Мощность всасывания
150 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
1800
Время работы от аккумулятора, мин
30
Время зарядки, ч
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х45х15
Вес, кг.
4.5

Описание товара Пылесос вертикальный Samsung VS15A6031R4/EV

Вертикальные пылесосы Samsung – это сочетание стильного дизайна и передовых технологий, предназначенных для эффективной и комфортной уборки вашего дома. Эти пылесосы оснащены телескопической трубой всасывания, что позволяет легко регулировать длину и добираться даже до труднодоступных мест. Они идеально подходят для сухой уборки и отличаются экономичным энергопотреблением всего в 410 Вт, что делает их отличным выбором для экологически сознательных пользователей. Контейнерный тип пылесборника объемом 0,8 литра обеспечивает простоту в эксплуатации и уходе. Вам не потребуется покупать дополнительные мешки для мусора – достаточно просто очистить контейнер после заполнения. При весе всего 2,3 кг эти пылесосы невероятно маневренны и удобны в использовании. Samsung предлагает беспроводные модели с питанием от аккумулятора, что обеспечивает большую свободу движений без необходимости переключаться между розетками. Емкость аккумуляторов составляет 1800 мА·ч, а Li-Ion технология гарантирует надежность и долговечность. Управление мощностью осуществляется с помощью регулятора, удобно расположенного на корпусе. Уровень шума в 86 дБ делает работу пылесоса достаточно тихой, чтобы не создавать лишний дискомфорт для вас и ваших близких. Эти пылесосы поставляются в стильном фиолетовом цвете, который станет ярким акцентом в любом интерьере. Бренд Samsung славится своим качеством и инновационными решениями, и вертикальные пылесосы – не исключение. Они станут надежными помощниками в поддержании чистоты вашего дома.



Теги товара: для сухой уборки

Отзывы о товаре Пылесос вертикальный Samsung VS15A6031R4/EV

Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
качество хорошее, неделю отработал нормально, продолжаю наблюдать.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Юрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный пылесос для быстрой уборки, при наличии мощного проводного. Неделю используем: претензий нет. Жаль, что без подсветки щетки)
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Павел К.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравился. Единственное, что не очень - на максимальных оборотах быстро садится батарея, буквально 15 минут. На малых - полчаса, вполне хватает
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Марина И.

Достоинства:


Комментарий:
У меня в доме Дайсон, этот пылесос взяла для барбекю, очень понравилось Всё: упаковка, сама модель выглядит отлично, лёгкий( Дайсон) тяжелее….. я очень довольна. Рекомендую!!!
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Ирина

Достоинства:


Комментарий:
пылесос суперский. И как я раньше без него жила. отлично справляется с ежедневной уборкой. бывает что в детской комнате пылесошу по несколько раз. теперь живём без пыли. рада что выбрала именно Samsung, он Достаточно мощный.
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Наталья Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Супер пылесос! Работает тихо и мощно втягивает пыль. Всем советую для покупки.
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Вера М.

Достоинства:


Комментарий:
Легкий и сравнительно тихий.
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Ирина С.

Достоинства:


Комментарий:
Офигенный! Пишу спустя месяц использования Даже не думала, что у меня стоооооолько пыли в квартире Хватает почти на всю трехкомнатную квартиру с учетом санузла, всасывает мощно, заряжается быстро. Не тяжелый, очень комфортно ложится в руке, мама с бабушкой тоже оценили)) Не шумный, что тоже порадовало. Пылесосить теперь в удовольствие! P.S. владельцы животных, этот пылесос реально тема! Сама долго искала подходящий, тк от корги постоянно шерсть летит
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Олеся Л.

Достоинства:


Комментарий:
Пока всё нравится. Сочетание цена и качество . Спасибо людям, которые написали, что турбощетку можно кнопкой отсоединить и легко почистить. За инструкцию ноль бы поставила. Очень неинформативная. В остальном претензий ноль, три кота в доме, ковер от шерсти очищает на ура. Висит тихонечко в углу, постоянно заряжен.
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Наталья И.

Достоинства:


Комментарий:
понравился. К покупке рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Роман Н.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший пылесосик.Когда нужно,подхватил его и убрался!
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Вера К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пылесос. Оказался мощнее, чем предполагали. Очень довольны
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Сервер А.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично , разбирается собирается очень легко , удобный легкий .
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Семёнов А.

Достоинства:


Комментарий:
батареи хватило на десять минут,сделан хлипко, чуть в руках не развалился.
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Круглова Елена

Достоинства:


Комментарий:
Пришло в сроки. Хорошо упакованый. Убирает хорошо, компактный, только на трех комнатную квартиру не хватает заряда. А так удобный в принципе покупкой довольна.
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Алексей

Достоинства:


Комментарий:
Пока все отлично, а там время покажет.
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо. + достаточно мощный, - быстро садится.
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Анна К.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо большое продавцу мощный отличный
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Елена А.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесосом очень довольны!Использую его 2 месяца,всегда мечтала о пылесосе без проводов,после приготовления еды можно быстро убрать за собой!Зарядки хватает на 3 -х ком квартиру!Заказала точно такой на подарок,только к сожалению 9 день его собирают никак не отправят!Скорее всего буду отказываться так как не успеет прийти!
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Ксения Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Долго выбирала пылесос. Сначала даже купила сяоми, при чем самую мощную серию. Он не сосал вообще и работал 7 минут. Сдала, решила заказать что -то дешевле. Как же Рада,Самсунг не подвел. Сосет так что поднимает ковер, щетка жесткая, что тоже помогает собирать мусор. Заряда хватает убраться даже в сильном режиме. Пока очень довольна. Только очень сложно было найти как заряжать. Ну и не очень удобно что он заряжается только от зарядной станции.
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Ольга К.

Достоинства:


Комментарий:
Очень нравятся этот пылесос! Купили уже второй такой для мамы. Единственное, надо периодически чистить щётку, которая крутится. Я этого не делала, теперь сложно, надо как то разбирать и чистить. Лучше не запускать
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Станислав Р.

Достоинства:


Комментарий:
отлично пылесосить,просто бомба, но акб что то быстро разряжается,читал на 40-50мин работы,но это не так,всего навсего 20 мин.
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2025
Нина М.

Достоинства:


Комментарий:
При первом использовании оставил хорошее впечатление. Если всегда так будет работать, будет супер. Убрала дом за полчаса,все отлично. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Наталия Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Из-за легкости уборки этим аппаратом, у меня в квартире стало намного чище. Не думала, что когда-то буду радоваться этому процессу )))
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2025
Аркадий М.

Достоинства:


Комментарий:
отличный пылесос. дешевая альтернатива дайсону!!
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пылесос, меня все очень устраивает
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2025
Наталья П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пылесос, мощный, ковёр стал как новый))). Нешумный, быстро заряжается (часа за 2 точно), заряда на второй скорости хватает минут на 20-25.
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2025
Тимур Б.

Достоинства:


Комментарий:
хороший,качественный пылесос!
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2025
Илона С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар! Беру уже второй такой же, прекрасно чистит.
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2025
Татьяна Н.

Достоинства:


Комментарий:
Нам понравился, маневренный, легкий, не шумный. Основная насадка с турбо-щеткой - хорошо пылесосит ковры. Выглядит все качественно. Опасаюсь только за аккумулятор, вроде как при полном заряде зарядная станция отключается -что хорошо для срока службы аккумулятора. Но то что отключается - это не точно. 3 скорости - на самой мощной быстро садится. На 1 делении аккум сел минут за 5-6. Значит полного заряда хватит на 15 мин самого мощного режима



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
телескопическая
Цвет
фиолетовый
Комплектация
комбинированная насадка, щелевая насадка, удлинительная щелевая насадка
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.8
Регулятор мощности
на корпусе
Функциональные особенности
HEPA-фильтр
Уровень шума
86
Питание
от аккумулятора
Развернуть
Потребляемая мощность, Вт
410
Мощность всасывания
150 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
1800
Время работы от аккумулятора, мин
30
Время зарядки, ч
3
Страна производитель
Китай
Описание
Вертикальные пылесосы Samsung – это сочетание стильного дизайна и передовых технологий, предназначенных для эффективной и комфортной уборки вашего дома. Эти пылесосы оснащены телескопической трубой всасывания, что позволяет легко регулировать длину и добираться даже до труднодоступных мест. Они идеально подходят для сухой уборки и отличаются экономичным энергопотреблением всего в 410 Вт, что делает их отличным выбором для экологически сознательных пользователей. Контейнерный тип пылесборника объемом 0,8 литра обеспечивает простоту в эксплуатации и уходе. Вам не потребуется покупать дополнительные мешки для мусора – достаточно просто очистить контейнер после заполнения. При весе всего 2,3 кг эти пылесосы невероятно маневренны и удобны в использовании. Samsung предлагает беспроводные модели с питанием от аккумулятора, что обеспечивает большую свободу движений без необходимости переключаться между розетками. Емкость аккумуляторов составляет 1800 мА·ч, а Li-Ion технология гарантирует надежность и долговечность. Управление мощностью осуществляется с помощью регулятора, удобно расположенного на корпусе. Уровень шума в 86 дБ делает работу пылесоса достаточно тихой, чтобы не создавать лишний дискомфорт для вас и ваших близких. Эти пылесосы поставляются в стильном фиолетовом цвете, который станет ярким акцентом в любом интерьере. Бренд Samsung славится своим качеством и инновационными решениями, и вертикальные пылесосы – не исключение. Они станут надежными помощниками в поддержании чистоты вашего дома.


Теги товара: для сухой уборки
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
качество хорошее, неделю отработал нормально, продолжаю наблюдать.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Юрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный пылесос для быстрой уборки, при наличии мощного проводного. Неделю используем: претензий нет. Жаль, что без подсветки щетки)
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Павел К.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравился. Единственное, что не очень - на максимальных оборотах быстро садится батарея, буквально 15 минут. На малых - полчаса, вполне хватает
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Марина И.

Достоинства:


Комментарий:
У меня в доме Дайсон, этот пылесос взяла для барбекю, очень понравилось Всё: упаковка, сама модель выглядит отлично, лёгкий( Дайсон) тяжелее….. я очень довольна. Рекомендую!!!
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Ирина

Достоинства:


Комментарий:
пылесос суперский. И как я раньше без него жила. отлично справляется с ежедневной уборкой. бывает что в детской комнате пылесошу по несколько раз. теперь живём без пыли. рада что выбрала именно Samsung, он Достаточно мощный.
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Наталья Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Супер пылесос! Работает тихо и мощно втягивает пыль. Всем советую для покупки.
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Вера М.

Достоинства:


Комментарий:
Легкий и сравнительно тихий.
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Ирина С.

Достоинства:


Комментарий:
Офигенный! Пишу спустя месяц использования Даже не думала, что у меня стоооооолько пыли в квартире Хватает почти на всю трехкомнатную квартиру с учетом санузла, всасывает мощно, заряжается быстро. Не тяжелый, очень комфортно ложится в руке, мама с бабушкой тоже оценили)) Не шумный, что тоже порадовало. Пылесосить теперь в удовольствие! P.S. владельцы животных, этот пылесос реально тема! Сама долго искала подходящий, тк от корги постоянно шерсть летит
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Олеся Л.

Достоинства:


Комментарий:
Пока всё нравится. Сочетание цена и качество . Спасибо людям, которые написали, что турбощетку можно кнопкой отсоединить и легко почистить. За инструкцию ноль бы поставила. Очень неинформативная. В остальном претензий ноль, три кота в доме, ковер от шерсти очищает на ура. Висит тихонечко в углу, постоянно заряжен.
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Наталья И.

Достоинства:


Комментарий:
понравился. К покупке рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Роман Н.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший пылесосик.Когда нужно,подхватил его и убрался!
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Вера К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пылесос. Оказался мощнее, чем предполагали. Очень довольны
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Сервер А.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично , разбирается собирается очень легко , удобный легкий .
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Семёнов А.

Достоинства:


Комментарий:
батареи хватило на десять минут,сделан хлипко, чуть в руках не развалился.
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Круглова Елена

Достоинства:


Комментарий:
Пришло в сроки. Хорошо упакованый. Убирает хорошо, компактный, только на трех комнатную квартиру не хватает заряда. А так удобный в принципе покупкой довольна.
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Алексей

Достоинства:


Комментарий:
Пока все отлично, а там время покажет.
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо. + достаточно мощный, - быстро садится.
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Анна К.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо большое продавцу мощный отличный
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Елена А.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесосом очень довольны!Использую его 2 месяца,всегда мечтала о пылесосе без проводов,после приготовления еды можно быстро убрать за собой!Зарядки хватает на 3 -х ком квартиру!Заказала точно такой на подарок,только к сожалению 9 день его собирают никак не отправят!Скорее всего буду отказываться так как не успеет прийти!
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Ксения Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Долго выбирала пылесос. Сначала даже купила сяоми, при чем самую мощную серию. Он не сосал вообще и работал 7 минут. Сдала, решила заказать что -то дешевле. Как же Рада,Самсунг не подвел. Сосет так что поднимает ковер, щетка жесткая, что тоже помогает собирать мусор. Заряда хватает убраться даже в сильном режиме. Пока очень довольна. Только очень сложно было найти как заряжать. Ну и не очень удобно что он заряжается только от зарядной станции.
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Ольга К.

Достоинства:


Комментарий:
Очень нравятся этот пылесос! Купили уже второй такой для мамы. Единственное, надо периодически чистить щётку, которая крутится. Я этого не делала, теперь сложно, надо как то разбирать и чистить. Лучше не запускать
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Станислав Р.

Достоинства:


Комментарий:
отлично пылесосить,просто бомба, но акб что то быстро разряжается,читал на 40-50мин работы,но это не так,всего навсего 20 мин.
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2025
Нина М.

Достоинства:


Комментарий:
При первом использовании оставил хорошее впечатление. Если всегда так будет работать, будет супер. Убрала дом за полчаса,все отлично. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Наталия Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Из-за легкости уборки этим аппаратом, у меня в квартире стало намного чище. Не думала, что когда-то буду радоваться этому процессу )))
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2025
Аркадий М.

Достоинства:


Комментарий:
отличный пылесос. дешевая альтернатива дайсону!!
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пылесос, меня все очень устраивает
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2025
Наталья П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пылесос, мощный, ковёр стал как новый))). Нешумный, быстро заряжается (часа за 2 точно), заряда на второй скорости хватает минут на 20-25.
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2025
Тимур Б.

Достоинства:


Комментарий:
хороший,качественный пылесос!
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2025
Илона С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар! Беру уже второй такой же, прекрасно чистит.
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2025
Татьяна Н.

Достоинства:


Комментарий:
Нам понравился, маневренный, легкий, не шумный. Основная насадка с турбо-щеткой - хорошо пылесосит ковры. Выглядит все качественно. Опасаюсь только за аккумулятор, вроде как при полном заряде зарядная станция отключается -что хорошо для срока службы аккумулятора. Но то что отключается - это не точно. 3 скорости - на самой мощной быстро садится. На 1 делении аккум сел минут за 5-6. Значит полного заряда хватит на 15 мин самого мощного режима


Пылесос вертикальный Samsung VS15A6031R4/EV - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 15320 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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