Пылесос портативный PVCS 4010 FusionPRO Серый
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Характеристики
Описание товара Пылесос портативный PVCS 4010 FusionPRO Серый
Беспроводной вертикальный пылесос с мягким паркетным роликом и 4 дополнительными насадками поможет быстро навести порядок в доме. При помощи сгибающейся трубы он легко достанет до самых труднодоступных мест, а LED подсветка на щетке поможет обнаружить загрязнения в них. Моющая насадка позволит освежить полы после сухой уборки или же убрать локальные загрязнения на полу в прихожей или на кухне. Мощный инвенторный мотор 450 Вт обеспечит непрерывную работу прибора до 65 минут, у прибора имеется 3 режима работы для разных напольных покрытий. Пылесос легко превращается в компактный ручной, а с помощью дополнительных насадок можно легко навести порядок на полках или в автомобиле, а также очистить мягкую мебель.
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