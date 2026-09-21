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Пылесос портативный PVCS 4010 FusionPRO Серый купить с доставкой в Москве
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Пылесос портативный PVCS 4010 FusionPRO Серый

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Пылесос портативный PVCS 4010 FusionPRO Серый - фото 1
Пылесос портативный PVCS 4010 FusionPRO Серый - фото 2
Пылесос портативный PVCS 4010 FusionPRO Серый - фото 3
Пылесос портативный PVCS 4010 FusionPRO Серый - фото 4
Пылесос портативный PVCS 4010 FusionPRO Серый - фото 5
Пылесос портативный PVCS 4010 FusionPRO Серый - фото 6
Пылесос портативный PVCS 4010 FusionPRO Серый - фото 7
Пылесос портативный PVCS 4010 FusionPRO Серый - фото 8
Пылесос портативный PVCS 4010 FusionPRO Серый - фото 9
Пылесос портативный PVCS 4010 FusionPRO Серый - фото 10
Пылесос портативный PVCS 4010 FusionPRO Серый - фото 11
Пылесос портативный PVCS 4010 FusionPRO Серый - фото 12
Пылесос портативный PVCS 4010 FusionPRO Серый - фото 13
Пылесос портативный PVCS 4010 FusionPRO Серый - фото 14
Пылесос портативный PVCS 4010 FusionPRO Серый - фото 15
Пылесос портативный PVCS 4010 FusionPRO Серый - фото 16
Пылесос портативный PVCS 4010 FusionPRO Серый - фото 17
Пылесос портативный PVCS 4010 FusionPRO Серый - фото 18
Пылесос портативный PVCS 4010 FusionPRO Серый - фото 19
Пылесос портативный PVCS 4010 FusionPRO Серый - фото 20
Пылесос портативный PVCS 4010 FusionPRO Серый - фото 21
Пылесос портативный PVCS 4010 FusionPRO Серый - фото 22
Пылесос портативный PVCS 4010 FusionPRO Серый - фото 23
Пылесос портативный PVCS 4010 FusionPRO Серый - фото 24
Пылесос портативный PVCS 4010 FusionPRO Серый - фото 25
Пылесос портативный PVCS 4010 FusionPRO Серый - фото 26
Пылесос портативный PVCS 4010 FusionPRO Серый - фото 27
Пылесос портативный PVCS 4010 FusionPRO Серый - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Основной цвет
серый
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.45 л
Источник питания
аккумулятор
Потребляемая мощность, Вт
450
Мощность всасывания, Вт
150 Вт
Время работы от аккумулятора
65 мин
Длина сетевого шнура
1.5
  • Пылесос портативный PVCS 4010 FusionPRO Серый - фото 1
  • Пылесос портативный PVCS 4010 FusionPRO Серый - фото 2
  • Пылесос портативный PVCS 4010 FusionPRO Серый - фото 3
  • Пылесос портативный PVCS 4010 FusionPRO Серый - фото 4
  • Пылесос портативный PVCS 4010 FusionPRO Серый - фото 5
  • Пылесос портативный PVCS 4010 FusionPRO Серый - фото 6
  • Пылесос портативный PVCS 4010 FusionPRO Серый - фото 7
  • Пылесос портативный PVCS 4010 FusionPRO Серый - фото 8
  • Пылесос портативный PVCS 4010 FusionPRO Серый - фото 9
  • Пылесос портативный PVCS 4010 FusionPRO Серый - фото 10
  • Пылесос портативный PVCS 4010 FusionPRO Серый - фото 11
  • Пылесос портативный PVCS 4010 FusionPRO Серый - фото 12
  • Пылесос портативный PVCS 4010 FusionPRO Серый - фото 13
  • Пылесос портативный PVCS 4010 FusionPRO Серый - фото 14
  • Пылесос портативный PVCS 4010 FusionPRO Серый - фото 15
  • Пылесос портативный PVCS 4010 FusionPRO Серый - фото 16
  • Пылесос портативный PVCS 4010 FusionPRO Серый - фото 17
  • Пылесос портативный PVCS 4010 FusionPRO Серый - фото 18
  • Пылесос портативный PVCS 4010 FusionPRO Серый - фото 19
  • Пылесос портативный PVCS 4010 FusionPRO Серый - фото 20
  • Пылесос портативный PVCS 4010 FusionPRO Серый - фото 21
  • Пылесос портативный PVCS 4010 FusionPRO Серый - фото 22
  • Пылесос портативный PVCS 4010 FusionPRO Серый - фото 23
  • Пылесос портативный PVCS 4010 FusionPRO Серый - фото 24
  • Пылесос портативный PVCS 4010 FusionPRO Серый - фото 25
  • Пылесос портативный PVCS 4010 FusionPRO Серый - фото 26
  • Пылесос портативный PVCS 4010 FusionPRO Серый - фото 27
  • Пылесос портативный PVCS 4010 FusionPRO Серый - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 693240
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Характеристики

Бренд
POLARIS
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
телескопическая
Основной цвет
серый
Комплектация
пылесос, съемная аккумуляторная Li-ion батарея, электрическая щетка для пола, зарядное устройство, щелевая насадка, мини турбо-щетка, щетка для мебели 2 в 1, насадка для влажной уборки с тряпкой для влажной уборки, труба, документация, упаковка
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.45 л
Регулятор мощности
на ручке
Дополнительные функции
возможность использования в автомобиле, возможность подключения электрощетки, подсветка зоны уборки
Уровень шума
70
Источник питания
аккумулятор
Потребляемая мощность, Вт
450
Мощность всасывания, Вт
150 Вт
Емкость аккумуляторов, mAh
2500
Время работы от аккумулятора
65 мин
Время зарядки
270 мин
Длина сетевого шнура
1.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х36х19
Вес, кг.
7.5

Описание товара Пылесос портативный PVCS 4010 FusionPRO Серый

Беспроводной вертикальный пылесос с мягким паркетным роликом и 4 дополнительными насадками поможет быстро навести порядок в доме. При помощи сгибающейся трубы он легко достанет до самых труднодоступных мест, а LED подсветка на щетке поможет обнаружить загрязнения в них. Моющая насадка позволит освежить полы после сухой уборки или же убрать локальные загрязнения на полу в прихожей или на кухне. Мощный инвенторный мотор 450 Вт обеспечит непрерывную работу прибора до 65 минут, у прибора имеется 3 режима работы для разных напольных покрытий. Пылесос легко превращается в компактный ручной, а с помощью дополнительных насадок можно легко навести порядок на полках или в автомобиле, а также очистить мягкую мебель.

Отзывы о товаре Пылесос портативный PVCS 4010 FusionPRO Серый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
POLARIS
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
телескопическая
Основной цвет
серый
Комплектация
пылесос, съемная аккумуляторная Li-ion батарея, электрическая щетка для пола, зарядное устройство, щелевая насадка, мини турбо-щетка, щетка для мебели 2 в 1, насадка для влажной уборки с тряпкой для влажной уборки, труба, документация, упаковка
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.45 л
Регулятор мощности
на ручке
Дополнительные функции
возможность использования в автомобиле, возможность подключения электрощетки, подсветка зоны уборки
Уровень шума
70
Источник питания
аккумулятор
Потребляемая мощность, Вт
450
Развернуть
Мощность всасывания, Вт
150 Вт
Емкость аккумуляторов, mAh
2500
Время работы от аккумулятора
65 мин
Время зарядки
270 мин
Длина сетевого шнура
1.5
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводной вертикальный пылесос с мягким паркетным роликом и 4 дополнительными насадками поможет быстро навести порядок в доме. При помощи сгибающейся трубы он легко достанет до самых труднодоступных мест, а LED подсветка на щетке поможет обнаружить загрязнения в них. Моющая насадка позволит освежить полы после сухой уборки или же убрать локальные загрязнения на полу в прихожей или на кухне. Мощный инвенторный мотор 450 Вт обеспечит непрерывную работу прибора до 65 минут, у прибора имеется 3 режима работы для разных напольных покрытий. Пылесос легко превращается в компактный ручной, а с помощью дополнительных насадок можно легко навести порядок на полках или в автомобиле, а также очистить мягкую мебель.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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